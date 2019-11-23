В Иркутской области задержан напавший на женщину в лесу мужчина

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В Иркутской области задержан по обвинению в покушении на убийство 31-летний житель города Железногорска-Илимского, совершивший нападение на женщину в лесу.
В Иркутской области задержан напавший на женщину в лесу мужчина
  • РИА Новости

«Предъявлено обвинение 31-летнему жителю города Железногорска-Илимского в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК России («Покушение на убийство»)», — говорится в сообщении пресс-службы СУ СК по региону.

Согласно версии следствия, в ноябре мужчина в результате ссоры со своей знакомой в лесу несколько раз ударил женщину по голове, а затем нанёс ей ножевые ранения, после чего скрылся.

Отмечается, что пострадавшей была своевременно оказана медицинская помощь.

На данный момент мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Ставропольском крае задержали напавшего с ножом на детей мужчину.

В октябре в Томской области возбудили уголовное дело по факту убийства двух женщин в офисе.

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