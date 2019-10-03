В Томске возбудили дело по факту убийства в офисе двух женщин

В Томской области возбуждено уголовное дело по факту убийства двух женщин в офисе. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой СК России по региону.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК России, по факту убийства двух женщин в Ленинском районе города Томска», — указывается в заявлении.

По данным ведомства, в четверг, 3 октября, днём в одном из офисов в доме на улице Героев Чубаровцев в Томске были обнаружены тела «двух сотрудниц коммерческой организации с огнестрельными ранениями».

Следователи и полицейские установили мужчину, который, предположительно, совершил преступление. Он покончил с собой до прибытия сотрудников органов внутренних дел.

В настоящее время проводится допрос подозреваемых, сбор и закрепление доказательств, устанавливаются мотивы совершения преступления.

Ранее во Владивостоке было возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины — кондуктора трамвая. Мужчина «без видимых причин» напал на кондуктора и до смерти избил её металлическим прутом.