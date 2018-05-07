Воля для шестерых: как сложилась судьба пожизненно осуждённых, которым удалось выйти на свободу

Как выяснил RT, за всё время существования в России колоний для пожизненно осуждённых шестерым заключённым всё же удалось выйти на свободу. А один даже добился условно-досрочного освобождения. RT выяснил, как складывались судьбы особо опасных преступников. Большинство так и не смогли привыкнуть к вольной жизни — они вновь попадали в тюрьму или спивались.

Как сообщили RT источники в Федеральной службе исполнения наказаний, освободиться из колоний для пожизненно осуждённых смогли шесть человек. Ранее представители ведомства официально заявляли о пяти таких случаях.

Так, первым на свободу ещё в 2006 году вышел уроженец Саратова 46-летний Александр Бирюков, позднее — 59-летний уроженец Амурской области Александр Щёголев, 66-летний краснодарец Владимир Дорохин, 64-летний житель Красноярска Владимир Пахомов, 63-летний уфимец Анвар Масалимов, а также 42-летний пермяк Алексей Быков.

Быков не только добился пересмотра приговора, но и стал единственным в России пожизненно заключённым, сумевшим получить условно-досрочное освобождение.

Как сообщили RT источники во ФСИН, тюремный срок уроженец деревни Спиридоновка Пермского края Алексей Быков начал отбывать 26 мая 1999 года, когда был задержан по подозрению в тройном убийстве. На тот момент ему исполнилось 23 года. Вместе с Быковым были арестованы его младший брат, 21-летний Николай, а также двое их односельчан — Баталов и Гордеев.

По материалам дела, ночью 1 мая 1999 года Быков вместе с братом и двумя друзьями возвращался с дискотеки. На пути им попались трое молодых ребят, которые чинили мотоцикл. Между двумя компаниями вспыхнула словесная перепалка. Быков и его товарищи находились под воздействием алкоголя. Они стали избивать оппонентов, а затем Быков прикончил всех троих отверткой и вилами. После убийства друзья сбросили тела жертв с дороги, а мотоцикл забрали, чтобы продать на запчасти.

15 ноября 1999 года суд Коми-Пермяцкого автономного округа приговорил Алексея Быкова как инициатора преступления к пожизненному лишению свободы, а его подельников к тюремным срокам от 10 до 15 лет.

Однако в 2010 году Быкову удалось добиться пересмотра дела в Верховном суде РФ. Он был освобождён от наказания по статье «Кража», также из приговора был исключён пункт об убийстве с особой жестокостью. В итоге суд смягчил Быкову наказание до двадцати лет лишения свободы. Из соликамской колонии для особо опасных преступников «Белый лебедь» он был переведён в исправительную колонию строгого режима №1. Из неё он через два года вышел по УДО.

Сейчас Алексей Быков живёт в родном посёлке Юсьва и работает водителем на местном предприятии. У него есть семья, для которой он построил дом.

Подследственный в СИЗО

РИА Новости

© Андрей Стенин

«Пришлось, конечно, привыкать к нормальной жизни где-то полгода, — рассказал RT сам Алексей. — Меня поддерживали родители: они ездили ко мне на свидания, писали жалобы в инстанции. А с Наташей я ещё до срока был знаком. Она писала мне письма. Как вышел, мы с ней и расписались. У нас дочь и сын».

По признанию Алексея, когда его перевели из соликамского «Белого лебедя» в обычную колонию строгого режима, он почувствовал себя почти как на свободе.

«Конечно, общий барак в колонии ни в какое сравнение не идёт с камерой, где я сидел до этого, — добавил бывший заключённый. — Тогда я наконец начал общаться с людьми. Некоторых помню до сих пор. Это было как глоток свежего воздуха».

Пересмотр приговора

Другой бывший заключённый, 64-летний Владимир Пахомов сумел доказать в суде, что пересидел несколько лишних лет и даже получил от государства компенсацию за моральный ущерб в размере 60 тысяч рублей.

Владимир Пахомов родился в Красноярске, а свой первый тюремный срок получил в Казахстане. После службы в советской армии он работал экспедитором на Джамбульском заводе вторичных винизделий. В 1981 году Центральный районный суд Джамбула приговорил его к 2 годам лишения свободы за кражу.

После этого Пахомов фактически не выходил из тюрьмы. В списке уголовных дел, по которым он был осуждён, есть и разбойное нападение в составе преступной группы, и грабежи, и многочисленные кражи, и убийство. В 1993 году Красноярский краевой суд признал Пахомова особо опасным рецидивистом и приговорил его к смертной казни.

От расстрела Пахомова спас мораторий на смертную казнь. Он был этапирован в колонию особого режима для пожизненно осуждённых «Белый Лебедь», откуда стал писать жалобы и апелляции.

В 2011 году Пахомов добился пересмотра приговора. Суд установил, что он был осуждён по старому УК РСФСР, в котором действовало понятие «особо опасный рецидивист». Это понятие являлось отягчающим обстоятельством. В новой редакции уголовного кодекса такого понятия нет. Таким образом, за убийство без отягчающих обстоятельств ему положен другой срок — 10 лет лишения свободы.

В 2014 году Пахомов пытался получить многомиллионную компенсацию от государства. Мужчина посчитал, что незаконно находился в местах лишения свободы 8 лет, 4 месяца и 8 дней (с момента вступления в силу нового уголовного кодекса), и подал соответствующий иск к Минфину, ФСИН и Генпрокуратуре.

Однако суд удовлетворил его требования лишь частично и постановил выплатить ему 60 тысяч рублей. Выбить пенсию по старости бывшему заключённому тоже не удалось — не хватило трудового стажа. Оказалось, что за всю жизнь Пахомов официально проработал лишь пять лет.

Последние три года, по данным RT, бывший преступник жил в селе Дивеево Нижегородской области. Оно славится женским монастырём, в котором находятся мощи святого Серафима Саровского. Пахомов перебивался случайными заработками, а также подаяниями от паломников.

При этом местная полиция к бывшему узнику «Белого лебедя» отнеслась с подозрением из-за его пристрастия к алкоголю. Несколько раз правоохранительные органы пытались через суд установить за ним административный надзор. Год назад Пахомов скончался.

Как сообщили RT в администрации Дивеево, незадолго до смерти он начал жить с одной из местных жительниц. Других близких людей у Пахомова не было.

Очередной рецидив

Другой бывший «смертник», 59-летний Александр Щёголев, вышедший на свободу из тюрьмы «Белый лебедь» в 2008 году, снова находится в местах лишения свободы. Спустя четыре года после освобождения Щёголев зарезал собутыльника.

Следует отметить, что эти четыре года стали для рецидивиста самым длительным сроком пребывания на воле: раньше дольше шести месяцев он на свободе не задерживался.

Как выяснил RT, Щёголев воспитывался в благовещенском детском доме, родственников и семьи у него не было. Первую судимость он получил ещё подростком: в 16 лет его приговорили к одному году лишения свободы за хищение государственного имущества. Через полгода после освобождения Щёголев снова сел на год — на этот раз за хулиганство. Затем была ещё одна судимость за хулиганство и два срока за убийства: первый — десятилетний, второй — пятнадцатилетний.

В 1995 году Щёголев в третий раз совершил убийство и как особо опасный рецидивист был приговорён к высшей мере наказания — расстрелу. Но расстрел был заменён пожизненным лишением свободы.

Однако в 2008 году этот приговор был пересмотрен, и Щёголев вышел на свободу. После этого он почти три года пытался получить у государства компенсацию в размере 345 тысяч рублей за то, что отсидел срок за убийство по устаревшему Уголовному кодексу РСФСР.

Следственный изолятор

РИА Новости

© Алексей Филиппов

Адвокат Щёголева Сергей Федорук, представлявший его интересы в судебном разбирательстве с государством, рассказал RT, что со своим доверителем он общался только дистанционно: по электронной почте и телефону. Но и такого общения защитнику хватило, чтобы понять, что Щёголев по характеру человек резкий и вспыльчивый и не ценит человеческую жизнь.

«В 2012 году он пропал, — вспоминает адвокат. — Я стал наводить справки и узнал, что он снова под следствием, на этот раз в Тюмени».

Как следует из материалов суда, инцидент произошёл 20 июня 2012 года во время распития спиртных напитков. Рецидивист сначала хвастался перед собутыльником, что для самозащиты всегда носит с собой два ножа, спрятанные в рукавах.

Когда же приятель стал говорить, что убить человека не так уж просто, преступник перерезал ему горло и нанёс не менее пяти ударов ножом в другие части тела.

Суд квалифицировал это преступление не как убийство, а как причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой смерть, и приговорил Щёголева к 12 годам лишения свободы. Преступник вину свою не признал.

Без вести

Отследить судьбу всех вышедших на свободу бывших пожизненно осуждённых оказалось не так легко. Например, 66-летний Владимир Дорохин, который отбывал срок в тюрьме «Белый лебедь» и вышел почти одновременно с Щёголевым, бесследно исчез.

По словам источника RT во ФСИН, Дорохин сидел с 1994 года. Это была его вторая судимость. Ранее он отбыл 15-летний срок за убийство. Выйти на свободу из колонии для пожизненно заключённых мужчина смог в 2009 году — благодаря апелляциям и введению нового Уголовного кодекса.

После освобождения следы бывшего «смертника» затерялись. Даже его адвокат Андрей Захаров, с которым он раньше поддерживал связь, не смог вспомнить, куда направился Дорохин после освобождения и попыток добиться компенсации от государства.

Вполне возможно, мужчина ведёт асоциальный образ жизни. Или его уже нет в живых.

Смог выйти на свободу и ещё один преступник, который отбывал срок в колонии «Полярная сова». Уроженец Уфы Анвар Масалимов, которому сейчас 63 года, получил первый срок за убийство в 1980 году в родной Башкирии — зарезал собутыльника на заводе. В 1991 году Масалимов добился условно-досрочного освобождения и уехал на заработки грузчиком в Томскую область.

Там он жестоко убил пенсионера — задушил его и разрубил на части топором. Обезглавленное тело выбросил в яму с отходами, а голову сжёг в печи.

За второе убийство суд приговорил Анвара Масалимова к расстрелу. После введения моратория на смертную казнь башкирского рецидивиста отправили отбывать пожизненное заключение в колонию Ямала «Полярная сова».



В 2016 году Вологодский облсуд пересмотрел приговор Масалимову и постановил освободить его. Мужчина вернулся в Уфу, где сейчас, по данным полиции, ведёт асоциальный образ жизни. В 2017 году его задерживали по подозрению в убийстве. Однако в ходе следствия выяснилось, что преступление совершила его сожительница.

Самый первый и самый знаменитый пожизненно осуждённый, оказавшийся на воле, Александр Бирюков, умер от сердечного приступа. Об этом сообщили RT его знакомые. По их словам, в последние годы Бирюков злоупотреблял алкоголем.

Александр Бирюков — бывший узник колонии на острове Огненный, известной как «Вологодский пятак».

В 1991 году во время срочной службы в армии Бирюков застрелил из автомата офицера. На суде срочник заявил, что защищался, поскольку офицер пытался его изнасиловать.

Трибунал приговорил Бирюкова к расстрелу. После апелляции бывший солдат-срочник попал в колонию для пожизненно осуждённых, а в 1999 году облсуд заменил ему пожизненное заключение на 15 лет лишения свободы.

Заключенный в исправительной колонии

РИА Новости

© Табылды Кадырбеков

Пересмотру приговора способствовал документальный фильм «Три дня и больше никогда» о долгосрочном свидании Александра с матерью. После освобождения Александр вернулся в родной Саратов, к семье. Прожил там несколько лет с супругой, но потом развёлся и стал пить.

Примечательно, что в 2009 году в интервью журналистам Бирюков заявил, что выступает за смертную казнь. «Мало ли что человек может сделать в состоянии аффекта или пьяным. Но когда человек осознанно убивает или мучает, когда он пристаёт к маленьким детям, когда он переходит моральные границы, я не думаю, что такой человек должен жить», — сказал Бирюков.

По данным ФСИН, на сегодняшний день в исправительных колониях для осуждённых к пожизненному лишению свободы содержится 267 человек, отсидевших более 25 лет. Все они имеют право претендовать на условно-досрочное освобождение, 56 заключённых уже подали ходатайства на УДО.