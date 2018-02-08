Во ФСИН уточнили обстоятельства освобождения на Ямале пожизненно осуждённого за убийство

Анвара Масалимова, приговорённого к пожизненному заключению за убийство, освободили из колонии в Ямало-Ненецком автономном округе не по УДO, а в связи с переквалификацией его уголовного дела.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро ФСИН.

«Осуждённый М. был освобождён из ИК-18 УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу в 2016 году по решению Вологодского областного суда в связи с переквалификацией его уголовного дела», — говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что Анвар Масалимов в 1991 году был приговорён к расстрелу за убийство, однако в 1998-м ему заменили смертную казнь на пожизненный срок. По решению суда Вологодской области он был освобождён.