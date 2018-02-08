Во ФСИН рассказали об освобождении из колонии на Ямале приговорённого к пожизненному сроку убийцы

Приговорённый к пожизненному заключению за жестокое убийство Анвар Масалимов был выпущен из колонии «Полярная сова» в Ямало-Ненецком автономном округе ещё в 2016 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСИН.

«Это (освобождение. — RT) было ещё в 2016 году. Решение суда мы обязаны исполнять», — заявили во ФСИН.

Как отметил источник, этот единственный случай освобождения приговорённого к пожизненному сроку в колонии «Полярная сова».

Ранее газета «Московский комсомолец» писала, что Анвар Масалимов в 1991 году был приговорён к расстрелу за убийство, однако в 1998-м указом тогдашнего президента России Бориса Ельцина ему заменили смертную казнь на пожизненный срок. Мужчина неоднократно подавал жалобы, ссылаясь на то, что совершил убийство в состоянии алкогольного опьянения.

Президиум Вологодского областного суда признал возможность смягчения наказания и позволил Масалимову выйти по УДО.

В настоящее время мужчина находится в Москве. Масалимов также заявлял, что намерен стать монахом.

Ранее сообщалось, что в России впервые назначен пожизненный срок наркоторговцу.