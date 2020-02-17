«По выслуге лет»: начальник московской полиции подал в отставку

Заместитель начальника ГУ МВД по Москве, начальник полиции Сергей Плахих подал рапорт об увольнении по выслуге лет. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка. Генерал-майор занимал этот пост с декабря 2017 года. Как отметил собеседник RT в правоохранительных органах, рапорт был подан «по семейным обстоятельствам» ещё три недели назад.

В руководстве Главного управления Министерства внутренних дел России по городу Москве произошли кадровые перестановки. В отставку подал начальник столичной полиции генерал-майор Сергей Плахих. Об этом сообщил глава пресс-службы московского главка МВД Владимир Васенин.

«Заместитель начальника ГУ МВД России по Москве — начальник полиции генерал-майор полиции Плахих Сергей Владимирович подал рапорт на увольнение по выслуге лет, дающей право на получение пенсии», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как сообщил источник RT в столичном МВД, рапорт был подан «по семейным обстоятельствам» ещё три недели назад. Между тем газета «Коммерсантъ» сообщает о другой причине произошедшего. Согласно версии источника издания, ранее Сергею Плахих была предложена должность в центральном аппарате МВД, однако он отказался её занять в силу различных причин. Предположительно, речь идёт о посте в экспертно-криминалистическом центре МВД, которым сейчас руководит генерал-лейтенант Алексей Шишко.

Согласно данным источника РБК в правоохранительных органах, после ухода Плахих вакантный пост может занять руководитель управления внутренних дел по Центральному административному округу Москвы генерал-майор Игорь Зиновьев.

Кроме того, издание сообщает, что известен и кандидат на должность начальника управления внутренних дел по Западному административному округу города Москвы — это генерал-майор Анатолий Фещук, который на данный момент является руководителем управления полиции по Северо-Западному административному округу.

Напомним, бывший руководитель УВД ЗАО Андрей Пучков был снят со своего поста в июне 2019 года после закрытия уголовного дела в отношении журналиста Ивана Голунова. В январе 2020-го пятеро бывших сотрудников отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУ МВД по Москве (Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев, а также их бывший начальник Игорь Ляховец) были помещены под стражу до 29 марта. По версии следствия, они подбросили наркотики журналисту. Им предъявлены обвинения по трём статьям: «Превышение должностных полномочий», «Фальсификация результатов оперативно-разыскной деятельности» и «Незаконный оборот наркотиков».

Сергей Плахих в 1985 году начал службу в органах внутренних дел с должности оперуполномоченного отделения по борьбе с хищениями социалистической собственности ОВД Ленинского района города Фрунзе МВД Киргизской ССР.

Сергей Плахих

© Министерство внутренних дел РФ

В 1990-х годах работал на различных должностях в УВД Саратовской области, в том числе в уголовном розыске. В 2000-м с отличием окончил Академию управления МВД России. В том же году назначен на должность заместителя начальника ОВД подмосковного города Железнодорожный — начальником криминальной милиции. Спустя два года Плахих занял пост руководителя ОВД города Железнодорожный. С 2005 по 2007 годы возглавлял ОВД по району Новокосино в Москве, после чего был назначен первым заместителем УВД по Восточному административному округу столицы и начальником криминальной милиции.

В октябре 2016 года Плахих стал начальником управления МВД России по Калужской области, а в декабре 2017-го указом президента РФ генерал-майор полиции был назначен на должность заместителя начальника Главного управления МВД России по городу Москве — начальника полиции.

Плахих награждён государственными и ведомственными наградами, а также именным оружием, является почётным сотрудником Московского уголовного розыска.

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Перестановки в МВД

Отметим, что за последние два месяца в Министерстве внутренних дел России неоднократно происходили перестановки в соответствии с указами президента Владимира Путина.

Так, в декабре 2019 года были уволены глава Управления внутренних дел на Московском метрополитене Главного управления МВД генерал-майор полиции Николай Савченко, заместитель начальника Главного управления МВД по Краснодарскому краю, начальник тыла генерал-майор внутренней службы Вячеслав Болгов, замглавы ГУ МВД по Воронежской области и начальник Главного следственного управления генерал-майор юстиции Вячеслав Воронцов.

При этом 6 февраля 2020-го свои посты покинули три генерал-майора полиции — начальник Управления МВД по Амурской области Николай Аксёнов, министр внутренних дел по Республике Коми Виктор Половников и начальник Управления МВД по Приморскому краю Николай Афанасьев.