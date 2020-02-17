«Обвинение потеряет смысл»: прокуратура не стала направлять в суд дело обнинского онколога Павла Свиридова

Как стало известно RT, прокуратура Калужской области отказалась передавать в суд второе уголовное дело в отношении известного онколога Павла Свиридова, которого вновь обвиняют в получении взяток от пациентов. Дело против врача, руководившего Центром брахитерапии рака предстательной железы Клинической больницы №8, возвращено в СК из-за недочётов. Между тем адвокат Свиридова считает, что прокуратура затормозила процесс, поскольку защита медика подала кассационную жалобу на первый приговор. В случае его отмены новые обвинения потеряют смысл, уверен юрист.

Второе уголовное дело в отношении онколога Павла Свиридова, руководившего отделением Центра брахитерапии Клинической больницы №8 в Обнинске, не дошло до суда из-за недочётов в расследовании. Свиридова обвиняют в том, что он якобы требовал от больных взятки за предоставление им квот на брахитерапию — высокотехнологичный метод лечения рака, оплачиваемый из государственного бюджета.

Эпизодические взятки

Как сообщал RT, в первый раз Свиридов был осуждён в январе 2019 года. Обнинский городской суд признал врача виновным в получении взяток от пациентов за содействие в предоставлении квот на бесплатные операции. Онколога приговорили к четырём годам заключения условно и штрафу в размере 5 млн рублей.

Свиридов вину категорически отрицал.

Врач объяснял, что действительно просил своих пациентов при необходимости доплатить — но только за расходные материалы для операции, а не за помощь в получении субсидий, поскольку выделяемых государством средств не хватало. Все фигурировавшие в уголовном деле пациенты Свиридова на суде подтверждали его версию.

«В 2010 году деньги на проведение брахитерапии для граждан стало выделять государство, — пояснял Свиридов RT. — Субсидия составляла 486 тыс. рублей, и этого было, как правило, достаточно. В 2015 году после изменений в методиках расчёта сумма сократилась вдвое — до 234 тыс. И эти деньги никогда не покрывали реальных расходов на лечение пациента — только микроисточники на одного больного стоят до 500 тыс. рублей. Сложилась патовая ситуация: пациентам нужна была срочная помощь, но официально доплатить они не могли».

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Уже после вынесения приговора стало известно, что в ходе судебного разбирательства СК возбудил аналогичное дело, насчитывающее ещё несколько эпизодов получения взяток. Защита врача считает, что эпизоды не были приобщены к первому делу из-за желания правоохранителей улучшить годовые показатели.

При этом в ходе расследования нового дела назначенная следователем экспертиза установила, что на лечение пациентов почти во всех случаях действительно не хватало даже двух квот. Таким образом, объяснение Свиридова относительно того, почему он просил у пациентов деньги, фактически получило экспертное подтверждение.

«Наши доводы были подтверждены следствием, — говорит RT адвокат Свиридова Эдуард Бурушко. — Однако в СК сделали необоснованное заключение, что Свиридов брал деньги за саму организацию бесплатного лечения, что лишено смысла. Следствие вновь настаивает, что онколог имел возможность единолично решать, кому давать квоту, хотя на самом деле к распределению квот он отношения не имел — мы доказывали это в суде по первому делу».

Новое уголовное дело в конце 2019 года было направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, однако надзорный орган вернул его в СК из-за необходимости проведения дополнительных следственных действий. Какие именно недочеты были в расследовании, в прокуратуре Калужской области RT комментировать отказались, сославшись на недопустимость разглашения данных предварительного расследования.

В СК России по Калужской области RT сообщили, что следственные действия по делу Свиридова были возобновлены и оснований для прекращения уголовного преследования онколога нет.

«Запланировано повторное направление уголовного дела прокурору», — пояснили RT в региональном СК.

Защита Свиридова надеется, что дело всё же не дойдёт до суда.

«Новое дело — копия первого. При этом выявленные прокурором нарушения — технические, — говорит Бурушко. — Надзорный орган не отреагировал на весомые нарушения, о которых мы говорили в ходатайствах. Не исключено, что дело вернули на доследование, просто чтобы притормозить направление в суд. Дело в том, что мы подали кассационную жалобу на прошлый приговор в Первый кассационный суд в Саратове. Там было очень много нарушений УПК, и приговор могут отменить. Если это случится, то новое обвинение потеряет смысл».

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Борьба за квоты

Примечательно, что Свиридову, который с декабря 2016 года находится под следствием, по его словам, удалось добиться увеличения выделяемых государством квот на лечение рака предстательной железы методом брахитерапии. Согласно постановлению правительства РФ, с 2020 года норматив на оказание медицинской помощи по лечению рака предстательной железы методом брахитерапии составляет 438 тыс. рублей.

«Сокращение вдвое квот, которое произошло в 2015 году, стало причиной, по которой пришлось просить пациентов оплачивать по возможности часть лечения, — поясняет Свиридов. — Я добивался возвращения прежнего объёма финансирования и до возбуждения уголовного дела, и после. Мы писали по этому поводу в профильное министерство, в Совет Федерации и президенту. Огромное количество запросов было направлено, в итоге в конце 2019 года чиновники вернули размер квоты почти на тот же уровень. Сейчас клиники в связи с этим хотят вновь вернуть бесплатное лечение пациентов методом брахитерапии. Меня зовут работать разные медучреждения, но я не могу принять приглашения — как минимум из-за подписки о невыезде».

Письма в министерство

Тем временем группа пациентов, лечившихся у Свиридова, направила обращение замминистра здравоохранения Владимиру Уйбе и главе ФМБА России Веронике Скворцовой. Авторы письма отмечают, что сегодня вся страна действует под лозунгом «Своих не бросаем» из-за эпидемии коронавируса, и просят руководство Минздрава защитить «своего» Свиридова, чтобы он снова получил возможность лечить людей.

«Вынужденное привлечение доктором Свиридовым средств пациентов для покрытия возникшего благодаря вашим решениям дефицита средств, необходимых для работы центра брахитерапии, было воспринято правоохранительными органами как получение взяток за способствование в выдаче талонов на высокотехнологичную медицинскую помощь, — пишут пациенты. — Такая формулировка является абсурдной. То, что выделенных средств катастрофически не хватало на лечение, подтвердили несколько финансовых экспертиз, проведённых по уголовному делу, подтвердили это и вы в ответах на официальные запросы пациентов, увеличив в конце 2019 года финансирование этого вида лечения в два раза, вернув порядок и обеспечение этого вида ВМП на уровень 2014 года».