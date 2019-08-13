Новые эпизоды: на обнинского онколога Павла Свиридова завели второе уголовное дело о взятках

Как стало известно RT, в Обнинске в отношении онколога Павла Свиридова возбудили уголовное дело о взятках от пациентов. Врача обвинили в том, что он требовал от граждан деньги за предоставление права быть бесплатно прооперированными в возглавляемом Свиридовым Центре брахитерапии рака предстательной железы. Ранее онколог уже был осуждён по нескольким аналогичным эпизодам. Сам Свиридов отрицает вину и считает новое уголовное преследование незаконным.

Как стало известно RT, СК города Обнинска Калужской области расследует уголовное дело в отношении руководителя Центра брахитерапии рака предстательной железы Клинической больницы №8 Павла Свиридова. Врач подозревается в получении взяток от прооперированных им в 2014 и 2016 годах пациентов. По версии СК, Свиридов требовал с больных деньги за организацию лечения и подготовку документов на выделение квоты на лечение — финансирование операции из государственного бюджета.

Как следует из материалов уголовного дела, Свиридов, являясь заведующим специализированного отделения рака предстательной железы КБ №8, а также членом комиссии по отбору кандидатов на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, требовал от пациентов деньги «за организацию лечения, госпитализацию в возглавляемое им отделение, подготовку документов на выделение квоты».

В деле перечислены 13 идентичных эпизодов, когда пациенты Свиридова давали ему взятки за услуги. Примечательно, что суммы, которые пациенты передавали Свиридову якобы за оказание им услуг, сильно разнятся. Так например, пациент В.В. Рогожин передал онкологу 220 тыс. рублей, в то время как В.С. Сергеев — только 20 тыс.

При этом больные могли быть опрошены следователями ещё в 2016 году. Тогда СК предъявил Свиридову обвинение в получении взяток от 24 человек. Приговором Обнинского районного суда Калужской области онколог был признан виновным и приговорён к четырём годам заключения условно и штрафу в размере 5 млн рублей. Однако часть эпизодов по какой-то причине не была включена в первое уголовное дело.

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Адвокат Свиридова Эдуард Бурушко в беседе с RT отмечает, что возбуждение нового дела и последующее избрание в отношении Свиридова меры пресечения в виде подписки о невыезде являются незаконными.

«Все без исключения факты взаимоотношений Свиридова с пациентами уже являлись предметом расследования по уголовному делу, возбуждённому в декабре 2016 года по аналогичным фактам, — поясняет Бурушко. — Тогда сотрудники правоохранительных органов встречались со всеми пациентами и проводили с ними процессуальные действия. Новое уголовное дело было возбуждено, когда шёл суд по первому делу».

По его словам, тогда дело возбудили не в отношении Свиридова, а по факту совершения преступных действий.

«Это противоречит сути закона, поскольку сама диспозиция ст. 290 УК РФ определяет статус должностного лица и обстоятельства получения им взятки. Подобное уголовное дело могло быть возбуждено только в отношении конкретного должностного лица, с учётом его конкретных должностных обязанностей. Кроме того, этот процессуальный трюк позволил расследовать дело более полугода, лишив Свиридова права участия в процессе, что нарушило его право на защиту».

Защитник Свиридова также утверждает, что новое уголовное дело было возбуждено 27 декабря 2018 года, «что могло быть связано с желанием правоохранителей улучшить показатели в уходящем календарном году».

«Все эпизоды должны были быть объединены в одно дело, но часть из них, как я предполагаю, просто отложили на потом. В результате моего клиента могут ожидать новый судебный процесс, новый обвинительный приговор и новое наказание, которое продлит уже назначенное судом по первоначальному уголовному делу», — заключил он.

В пресс-службе СК Калужской области на вопросы RT не ответили, сославшись на ст. 161 УПК РФ («Недопустимость разглашения данных предварительного расследования»). В то же время следователи заявили, что прокуратурой Обнинска возбуждение нового дела против онколога признано законным и обоснованным.

В Генпрокуратуре на запрос RT оперативно ответить не смогли и пообещали предоставить комментарий позднее.

Платили по собственной воле

Свиридов в ходе судебного следствия не отрицал, что просил своих пациентов при необходимости доплатить — но только за расходные материалы для операции, а не за помощь в получении субсидий.

«В 2010 году деньги на проведение брахитерапии для граждан стало выделять государство, — пояснял он RT. — Субсидия составляла 486 тыс. рублей, и этого было, как правило, достаточно. В 2015 году, после изменений в методиках расчёта, сумма сократилась вдвое — до 234 тыс. И эти деньги никогда не покрывали реальных расходов на лечение пациента — только микроисточники на одного больного стоят до полумиллиона рублей. Сложилась патовая ситуация: пациентам нужна была срочная помощь, но официально доплатить они не могли».

По его словам, в ходе судебного разбирательства по уголовному делу были исследованы медицинские документы всех 218 пациентов, прооперированных им за определённый период. Было установлено, что на лечение каждого из них не хватало выделенного финансового норматива, а абсолютному большинству пациентов не хватило даже двух квот, подчеркнул Свиридов.

«Ни следствие, ни суд не дали ответа, каким же образом я прооперировал этих 218 пациентов, если полученные денежные средства использовал для удовлетворения своих личных корыстных мотивов, как взятку, а не на фактическое лечение пациентов. Я, в свою очередь, официально запрашивал Минздрав, как мне лечить людей в такой ситуации, но внятного ответа так и не получил. Писал в аппарат правительства, Госдуму и Совфед».

Пациенты, переводившие врачу деньги, на суде подтверждали, что платили по собственной воле, понимая, что финансовый норматив не покрывает реальных затрат на операцию.

Онколог отмечает, что из-за продолжения уголовного преследования он до сих не может вернуться к врачебной практике.

«Мы едва договорились с руководством больницы, что возобновим лечение пациентов в центре, но уже на платной основе, как мне предъявили новое обвинение и избрали меру пресечения, — отмечает в беседе с RT Свиридов. — Людей, которые ждут сейчас моей помощи, огромное количество. За период моего уголовного преследования (с декабря 2016-го по настоящее время) в Центре брахитерапии КБ №8 ФМБА России могли быть прооперированы и возвращены к нормальной жизни не менее 300 больных онкологией. Но это уже не сделано».

В 2018 году в обнинском Центре провели всего семь операций. В ответе руководства КБ №8 на адвокатский запрос говорится, что на эти операции по нормативу из бюджета было компенсировано чуть менее 1,8 млн рублей, но фактические затраты на лечение составили почти 3,5 млн рублей. С начала 2019 года операции и вовсе не проводились из-за невозможности уложиться в пределы норматива, а работа Центра была приостановлена.