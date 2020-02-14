«Просто написали отказ»: как следствие не учло показания признавшегося в причастности к убийству девушки в Туапсе

Рассказавший в эфире телеканала о своей возможной причастности к убийству 19-летней Анастасии Мужени Владимир Черкасов не проходил по делу даже в качестве свидетеля. Об этом RT сообщила сторона защиты Алёны Поповой, которую суд признал виновной в преступлении. Как утверждал во время телепередачи сам Черкасов, именно он ударил Муженю камнем в ночь её гибели. Однако следователи не стали проверять версию молодого человека, ссылаясь на то, что в деле уже есть обвиняемая, отметила адвокат Поповой.

Защита жительницы Пятигорска Алёны Поповой, приговорённой в декабре 2019 года Туапсинским районным судом к восьми годам лишения свободы за убийство своей подруги Анастасии Мужени, сообщила RT, что при рассмотрении её дела не были учтены все обстоятельства. Так, по словам адвокатов, следователи не приняли во внимание версию Владимира Черкасова, который год назад в телеэфире заявлял, что может быть виновен в смерти Мужени.

Внезапное заявление



В апреле 2019 года в эфире Первого канала вышла передача «На самом деле» об обстоятельствах смерти 19-летней Анастасии Мужени на диком пляже Туапсе в 2017 году. На тот момент Алёна Попова уже находилась в СИЗО по обвинению в убийстве. В ходе выпуска гость программы — 21-летний Владимир Черкасов — признался, что это он убил Анастасию. По его словам, в ночь гибели девушки он ехал в такси вместе с Поповой, когда та возвращалась с пляжа, услышал её рассказ о ссоре с подругой и решил прогуляться, чтобы проведать Муженю на пляже.

«Я шёл по пляжу, нашёл эту палатку, — рассказывал Черкасов. — Попытался окликнуть, чтобы убедится, что это действительно та палатка, где находится Муженя. Отозвалась девушка, начала спрашивать, что мне от неё нужно. Она звонила кому-то по телефону, говорила, что её пытаются изнасиловать. Она очень громко кричала, меня это встревожило, потому что пляж не такой уж безлюдный. Я испугался, что могут быть какие-то последствия, что она снимает меня на камеру, заявит в полицию. Я начал трясти палатку — хотел, чтобы она вышла и мы поговорили. Я взял камень и ударил её им сквозь палатку. Она продолжала кричать, но поскольку находилась под упавшей палаткой, то ничего больше не могла сделать. Я не пытался попасть конкретно по голове. Машинально выбросил камень в море и побежал оттуда. Не знаю, если честно, что на меня тогда нашло».

Прямо в студию Первого канала был вызван наряд полиции. По словам источника RT в МВД, Черкасова доставили в ОМВД по району Аэропорт, опросили, а затем отпустили. Приводил ли какие-то аргументы о своей непричастности к убийству молодой человек, неизвестно.

Согласно объяснительной Черкасова, которая оказалась в распоряжении RT, молодой человек заявил полицейским, что сам звонил продюсерам Первого канала и предлагал рассказать об обстоятельствах убийства Анастасии. По его словам, сотрудники телеканала не знали, что он будет говорить в эфире. Никаких объяснений по существу признания молодой человек в полиции не давал.

В результате материалы проверки были направлены из Москвы в следственный отдел СУ СК РФ по Краснодарскому краю в городе Туапсе, где шёл процесс в отношении Алёны Поповой — единственной подозреваемой по делу. Спустя несколько месяцев следствие вынесло отказ в возбуждении уголовного дела в отношении Черкасова.

Признание без последствий

Адвокат Алёны Поповой Ольга Десятова в комментарии RT заявила, что сроки проверки показаний Владимира Черкасова были затянуты, однако его алиби следователь даже не проверял.

«В итоге они просто написали отказ, не проверив алиби Черкасова, даже не допросив его,— поясняет Десятова. — По крайней мере, в постановлении об отказе в возбуждении дела об этом ничего не говорится».

Защитники Поповой, по их собственным словам, многократно обращались в Следственный комитет, требуя обратить внимание на признание Владимира Черкасова, проверить его алиби, а если оно подтвердится, допросить в суде в качестве свидетеля. В ответах СК, как рассказывает Десятова, было указано, что проверять версию Черкасова нет причин, поскольку в деле уже есть обвиняемая — Алёна Попова.

Собеседница отмечает, что признание, по сути, могло стать новым обстоятельством уголовного дела, на тот момент уже находившегося в суде.

«Если появляется человек, признающийся в убийстве, то суд не может рассматривать дело в отношении другого обвиняемого в этом же преступлении — должна быть проверка. Это дало бы возможность изменить ей меру пресечения — Алёна могла выйти из СИЗО. Я не говорю уже о том, что следствие могло снять обвинение с Поповой, если бы слова Черкасова на ток-шоу нашли подтверждение».

Спустя несколько дней после убийства Владимир Черкасов улетел в Уругвай. Молодой человек осел в Монтевидео, где устроился на работу в пиццерию Eatalian Style, принадлежащую россиянину Сергею Яковлеву.

Также по теме По косвенным доказательствам: суд признал Алёну Попову виновной в убийстве подруги на пляже в Туапсе в 2017-м Суд признал 21-летнюю Алёну Попову виновной в убийстве подруги Анастасии Мужени на одном из пляжей под Туапсе. С момента возбуждения...

Как сообщал RT, владелец ресторана подозревался в укрывательстве члена калабрийской мафии «Ндрангета» Рокко Морабито, сбежавшего из уругвайской тюрьмы в 2019 году. Морабито ожидал депортации в Италию, где ему грозило до 30 лет тюрьмы за организацию наркотрафика.

Знакомый Владимира Черкасова Богдан Архипов, ехавший вместе с ним, своим другом Георгием Корневым и Алёной Поповой в такси, считает, что тот мог признаться в убийстве ради возвращения на родину.

«Возможно, он захотел вернуться из Уругвая домой, а денег на билет не было, — отмечает в беседе с RT Архипов. — Вова вряд ли убить мог, но я точно не знаю, зачем после происшествия он улетел в Уругвай».

Несколько собеседников RT из окружения Черкасова подтверждают, что за участие в передаче ему могли пообещать вознаграждение.

«Возможно, его расчёт был в том, что ему никто не поверит и проверять не будет, но при этом и денег можно заработать. Ведь где это видано, чтобы человек признавался в реальном убийстве в эфире ток-шоу», — говорит один из знакомых молодого человека, попросивший не называть его имени.

По словам собеседника RT, в Монтевидео Черкасов вёл замкнутый образ жизни: жил прямо в ресторане и общался исключительно с коллегами.

Трое в такси, не считая Поповой

До признания Черкасова о существовании ещё одного свидетеля, знавшего, что Муженя осталась одна в палатке на пляже, следствие будто бы не догадывалось.

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При этом в своих показаниях Попова отмечала, что в такси находились трое молодых людей. Попутчики Черкасова — Архипов и Корнев — в ходе допросов заявляли следователю, что были в автомобиле вдвоём, умолчав о Черкасове. Эту нестыковку, как следует из материалов дела, следствие не проверяло.

«Насколько я помню, у Черкасова на тот момент были проблемы с военкоматом, поэтому мы о нём не упоминали, давая показания. Это было давно, поэтому точно сказать уже не могу», — поясняет Архипов.

Черкасов сначала согласился дать комментарий RT, но затем перестал отвечать на сообщения.

Связаться с Корневым RT не удалось.

Косвенные улики





Загадочное убийство 20-летней Анастасии Мужени на диком каменистом пляже возле посёлка Новомихайловский, что недалеко от Туапсе, произошло в августе 2017 года. Её тело было найдено посетителями пляжа под пологом разрушенной туристической палатки. Единственной подозреваемой оказалась её подруга Алёна Попова, с которой они вместе отдыхали в Туапсе. 12 декабря 2019 года Попова была признана виновной в убийстве Мужени и приговорена к восьми годам лишения свободы.

В ночь, когда произошло убийство, девушки разругались, и Попова, по её словам, уехала на попутках домой, в Пятигорск. Муженя осталась на безлюдном пляже одна.

Одно из ключевых доказательств в делах об убийствах — время смерти. Однако его не смогли установить ни следствие, ни суд.

По версии правоохранителей, Попова в ходе конфликта нанесла подруге неизвестным предметом тупую травму головы, от которой та скончалась в промежутке между 01:00 и 02:30. Судмедэкспертизы по делу не давали однозначного ответа, подходящего под версию следствия. При этом в ходе судебного следствия защита доказывала, что, по имеющимся в материалах дела экспертизам и заключениям, Муженя погибла не ранее 09:30, когда Попова была уже на подъезде к Пятигорску.

Кроме того, следствие не проверяло алиби местных жителей, проходящих по делу свидетелями, — некоторые из них знали, где стоит палатка девушек. Также не был проведён анализ биллинга телефонов тех, кто находился на пляже ночью.

По словам Ольги Десятовой, следствием были допущены процессуальные ошибки при изъятии ряда важных доказательств по делу, при задержании Поповой и её допросах. К примеру, штаны, на которых были найдены «пятна бурого цвета» и которые стали одной из основных улик, после экспертиз стали непригодны для повторного анализа. Записи с камер видеонаблюдения на выходе с дикого пляжа были изъяты только за тот промежуток времени, когда Алёна Попова заходила и возвращалась — в итоге следствие не выяснило, мог ли кто-то посетить пляж после ухода Поповой.

Расследование получило широкий общественный резонанс, а дело Поповой обсуждалось в эфирах федеральных телеканалов. В программах принимали участие все ключевые свидетели, родственники обеих девушек, юристы и эксперты. В соцсетях стали появляться целые сообщества, посвящённые тайне убийства девушки на пляже и неоднозначным доказательствам виновности Поповой.

На всём протяжении следствия и судебного процесса Попова отрицала обвинение. Девушка рассказала RT, что считает приговор необъективным, а следствие — предвзятым. По мнению Поповой, суд воспользовался закрытостью процесса и тем, что материалы уголовного дела нельзя целиком осветить в СМИ.

В СК расследование не комментировали, поясняя, что следователь Филипп Шеврикуко забыл его обстоятельства и по этой причине не может ответить на вопросы RT. По словам источника, близкого к следствию, прокурор в ходе прений в суде признавался, что все доказательства против девушки носят косвенный характер.

По мнению адвоката Ольги Десятовой, обвинительный приговор не может быть вынесен только на основании косвенных улик.

«В данном процессе нарушена презумпция невиновности. Гособвинитель должен доказывать вину, а не защита — невиновность. Исходя из 49-й статьи Конституции РФ, все неустранимые сомнения трактуются в пользу обвиняемого. Однако этого сделано не было. Не говоря уже об искажении доказательств и невозможности нормально осветить процесс в СМИ», — отмечает в беседе с RT Десятова.

Защита Поповой подала апелляционную жалобу на приговор, но она пока не рассмотрена.