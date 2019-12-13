По косвенным доказательствам: суд признал Алёну Попову виновной в убийстве подруги на пляже в Туапсе в 2017-м

Суд признал 21-летнюю Алёну Попову виновной в убийстве подруги Анастасии Муженя на одном из пляжей под Туапсе. С момента возбуждения дела прошло два года. За это время загадочное преступление, получив широкий резонанс, регулярно обсуждалось в СМИ. Попова вину не признаёт. Её защита намерена обжаловать приговор в вышестоящей инстанции. Адвокаты девушки отмечают, что следствие даже не установило точное время смерти Муженя, не выявило мотив убийства и не проверило алиби ни одного из свидетелей. В СК детали расследования не комментируют.

12 декабря Туапсинский районный суд признал жительницу Пятигорска Алёну Попову виновной в убийстве подруги Анастасии Муженя на пляже в Туапсе. Судья Сергей Котков приговорил девушку к восьми годам лишения свободы — именно такое наказание просило гособвинение. Попова вину не признала, её защита намерена обжаловать приговор в вышестоящей инстанции.

По словам адвоката Поповой, все доказательства обвинения только подтверждают алиби её подзащитной.

«Туапсинский районный суд не вынес ни одного оправдательного приговора за последние десять лет, — отмечает защитник. — Мы будем обжаловать приговор».

«Достаточные основания»

Напомним, что уголовное дело, получившее общественный резонанс на федеральном уровне, было возбуждено СК города Туапсе в 2017 году.

Как следует из материалов дела, с которыми ознакомился RT, вечером 28 августа Попова и Муженя употребляли алкоголь в кальянной в компании новых знакомых — Дмитрия Козаченко и Эльмана Курбанова. С парнями они познакомились на пляже посёлка Новомихайловский Туапсинского района — девушки жили на берегу в туристической палатке. И Алёна, и Настя в течении вечера вступили с Курбановым в интимную близость. После полуночи подруги вернулись на пляж.

По дороге Попова и Муженя поругались из-за Курбанова. Согласно показаниям Поповой, Муженя заявила, что не хочет спать с ней в одной палатке и попросила уйти — та собрала вещи, оставив подруге записку с извинениями.

Камеры видеонаблюдения кафе зафиксировали её в половину третьего ночи — она шла обратно с пляжа. На набережной Попова поймала такси, в котором уже ехали трое парней — они подвезли её до трассы, откуда она автостопом с пересадками добралась до дома матери в пригороде Пятигорска. Попова рассказала попутчикам о ссоре с подругой, уточнив, что они жили в палатке на пляже и Муженя осталась там одна.

В 16:00 29 августа тело Мужени в сломанной палатке обнаружил один из отдыхающих. Голова девушки была в крови, на теле были видны ссадины, кровоподтеки и следы удушения.

На следующий день домой к Поповой нагрянули оперативники с обыском и изъяли бриджи, в которых она приехала из Туапсе, а также простынь — с пятнами бурого цвета на них. С начала сентября 2017 года Попова находилась под стражей в СИЗО.

© Фото из личного архива

«Основанием задержания явилось наличие достаточных данных подозревать девушку в совершении преступления, в том числе обнаруженные по месту её жительства бриджи с пятнами вещества бурого цвета, — заявили в пресс-службе СК Туапсе. — Заключением судебной экспертизы установлено, что на бриджах обнаружена кровь потерпевшей. Данные вещи и иные предметы были обнаружены в ходе обыска, основанием для которого послужили достаточные данные, указывающие на возможность нахождения по месту жительства обвиняемой предметов, имеющих значение для уголовного дела».

Тем не менее «достаточные данные» правоохранителей в итоге превратились лишь косвенные доказательства вины Поповой.

Так, пятнами бурого цвета на бриджах, согласно материалам дела, названы два крошечных пятнах размером со спичечную головку, диаметром от двух до пяти миллиметров. Попова в своих показаниях объясняла, что у них с подругой были общие вещи, и Муженя, регулярно носившая эти бриджи, могла пораниться и испачкать их. Аналогичные объяснения Попова дала и в отношении испачканной простыни, пояснив, что Попова подолгу жила у неё дома и спала в её кровати. Как появились пятна крови на вещах, следствие и суд не установили, хотя защита ходатайствовала о проведении трассологической экспертизы.

Одно из ключевых для дел об убийствах доказательств — время смерти — ни следствие, ни суд также не смогли установить.

По версии следствия, Попова в ходе конфликта нанесла неизвестным предметом тупую травму головы, от которой та скончалась в промежутке между 01:00 и 02:30 часами. Однако ни одна из проведённых экспертиз этот факт не подтвердила. При этом в ходе судебного следствия защита доказывала, что, по имеющимся в материалах дела экспертизам и заключениям, Муженя погибла не ранее 09:30, когда Попова была уже на подъезде к Пятигорску.

Обстоятельства совершения убийства, по мнению защиты Поповой, также не были установлены.

«Правоохранители не выяснили, как именно Попова убила подругу», — отмечает в беседе с RT адвокат Ольга Девятова.

Впервые в суд дело было направлено в январе 2018 года. Однако протоколы осмотров, допросов, изъятия вещественных доказательств и иных следственных действий были оформлены со множеством ошибок, что вынудило суд вернуть дело в прокуратуру на доработку.

Впрочем, надзорный орган успешно оспорил это решение в вышестоящем суде и дело вновь поступило в Туапсинский районный в суд для рассмотрения в новом составе. После этого судебное следствие проходило уже за закрытыми дверьми по ходатайству родственников убитой, которые пожаловались, что в СМИ регулярно утекали материалы, порочащие честь их погибшего ребёнка.

В это же время дело Алёны Поповой обсуждалось в эфирах федеральных телеканалов. В программах принимали участие все ключевые свидетели, родственники обеих девушек, юристы и эксперты.

В одной из телепередач прозвучало даже признание в убийстве Муженя. 21-летний Владимир Черкасов, который сразу после убийства более чем на год уехал в Уругвай, заявил, что с девушкой расправился именно он. Выяснилось, что Черкасов был третьим пассажиром в такси, на котором уехала Попова.

Примечательно, что следствие, судя по всему, не искало Черкасова, хотя Попова в своих первых показаниях отмечала, что в такси молодых человек было трое. В ходе следствия были допрошено только двое других пассажиров.

«Правоохранители впервые допросили Черкасова только после эфира и отпустили, сочтя его признание розыгрышем в рамках теле-шоу», — рассказал RT источник в правоохранительных органах.

Единственный подозреваемый

Стоит отметить, что, согласно материалам дела, следствие не ответило не только на ключевой вопрос о времени смерти Муженя, но и на ряд других, играющих важную роль в процессе доказательства вины Поповой.

Так, например, несмотря на борьбу с убийцей, о которой говорят следы удушения и сломанные ногти, на теле убитой не обнаружено ДНК Поповой, а на теле самой Поповой отсутствовали на момент задержания какие-либо повреждения. На изъятых у Поповой накладных ногтях и маникюрных принадлежностях биоматериалов Муженя также не оказалось.

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ДНК-экспертизы проводились только по вещам подсудимой. При этом, согласно материалам дела, почти все вещи в палатке были залиты веществом «бурого цвет», однако их эксперты не изучали.

Записи камер, на которые попала Попова, были изъяты только за период с 00:00 до 03:00 часов. Ни одна из экспертиз не смогла сузить предполагаемый временной период, в который погибла Муженя, до этого промежутка. При этом записи изымались следователем не на носителях — они были записаны на CD-диски. Более того, не было установлено, что на записях действительно фигурируют Муженя и Попова — опознаний не проводилось.

Кроме того, в материалах дела нет ни одного отпечатка пальцев.

«Объектов, которые возможно было подвергнуть криминалистическому исследованию на наличие следов рук, обнаружено не было, — уверяют в туапсинком СК.

Также не были проведены трассологические экспертизы, например, по перемещениям палатки, которая была сломана в момент обнаружения трупа.

Биллинг абонентов сотовых операторов, находившихся в ночь убийства на пляже, следствием не запрашивался.

Согласно обвинительному заключению, следствие не проверяло ничьи алиби, помимо Поповой. Так, например, не были достоверно установлены перемещения Курбанова, Козаченко и их знакомого, с которым они встречались после того, как девушки покинули кальянную. Не были установлены два лица — молодой человек и девушка — сидевшие у костра в 20 метрах от палатки в тот момент, когда Попова уходила с пляжа.

Показания попутчиков Поповой в такси и обнаружившего труп мужчины также не проверялись. Вопрос о том, мог ли убийца добраться до пляжа и палатки по воде, следствием не изучался.

Примечательно, что старший следователь СК Туапсе Филипп Шеврикуко, закрыв дело после предварительного следствия, заново его так не открыл, хотя расследование продолжилось. В итоге, как пояснила RT защита Поповой, «забывчивость Шеврируко делает все следственные действия, проводившиеся им после 22 октября, юридически незаконными».

Следы преступника

Как рассказал RT источник, близкий к судебному следствию, в суде помимо прочего было установлено, что с телефона Муженя в течении ночи и до 9 часов утра осуществлялся выход в интернет, а в 10:09 поступил входящий звонок и разговор длился более минуты. Защита полагает, что сама Муженя могла пользоваться своим телефоном в это время.

Кроме того, в суде, по словам собеседника, был исследован акт о применении служебно-розыскной собаки и допрошен кинолог. Собака взяла след от платки до автостоянки. Кинолог пояснял суду, что собака взяла след предполагаемого преступника. При этом Попова уходила с пляжа в противоположном направлении.

«В ходе прений в суде гособвинитель отметил, что вину Поповой действительно подтверждают только косвенные доказательства», — отмечает источник.

В Следственном комитете Туапсе почти на все вопросы RT, касающиеся деталей расследования, ответить не смогли.

В свою очередь, мать погибшей Лариса Муженя считает, что вина Попопой доказана: «Всё закончилось так, как и должно было закончиться. Я с самого начала была уверена в том, что Алёна убила мою дочь. Я поддерживаю сторону гособвинения и согласна со сделанными им выводами. С материалами дела я достаточно ознакомлена и противоречий в нём не вижу. Больше мне добавить нечего», — заявила она RT.