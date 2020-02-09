«Не исследовали доказательства невиновности»: осуждённая за убийство подруги Алёна Попова прокомментировала приговор

Приговорённая к восьми годам колонии за убийство подруги 22-летняя Алёна Попова рассказала RT, что считает процесс необъективным. По мнению девушки, из-за того, что рассмотрение дела в Туапсинском районном суде проходило в закрытом режиме, все обстоятельства, свидетельствующие о её невиновности, так и не были изучены. Попова уже провела в СИЗО 2,5 года и сейчас ждёт рассмотрения апелляции.

Жительница Пятигорска Алёна Попова, приговорённая в декабре 2019 года Туапсинским районным судом к восьми годам лишения свободы за убийство своей подруги Анастасии Мужени, считает решение суда незаконным, а суд — необъективным. Попова, находящаяся в СИЗО №1 Краснодара, прокомментировала RT решение суда — вопросы ей передали родители, навестившие девушку в изоляторе.

«Судя по поведению судьи в ходе всего процесса, я не ожидала, что приговор будет оправдательным, — рассказала Попова. — В суде не исследовали доказательства моей невиновности, никто ничего не проверял».

Судебное разбирательство проходило в закрытом режиме по ходатайству родственников погибшей. По мнению Поповой, закрытость рассмотрения её дела сказалась на объективности приговора.

«Если бы процесс был публичным, многие нестыковки обвинения сразу бы вскрылись, — уверена Попова. — Я полностью разуверилась в честности суда».

С момента ареста девушка провела в СИЗО уже 2,5 года. По её словам, она тяжело переносит заключение.

«Сейчас я чувствую себя подавленной и с трудом налаживаю социальные связи. Я замкнулась в себе и отвыкла общаться с новыми людьми», — говорит Попова.

Как сообщал RT, ранее Попову посетили в СИЗО представители Общественной наблюдательной комиссии Краснодарского края. Попова пожаловалась правозащитникам на состояние здоровья и несвоевременное оказание медицинской помощи. Начальник медицинской службы СИЗО №1 в присутствии членов комиссии пообещал исправить ситуацию. На общие условия содержания, сокамерниц или сотрудников изолятора у Поповой жалоб не было.

Косвенные улики

Напомним, загадочное убийство 20-летней Анастасии Мужени на диком каменистом пляже возле посёлка Новомихайловский, что недалеко от Туапсе, произошло в августе 2017 года. Её тело было найдено посетителями пляжа под пологом разрушенной туристической палатки. Единственной подозреваемой оказалась Попова, с которой они вместе отдыхали в Туапсе. В ночь, когда произошло убийство, девушки разругались, и Попова, по её словам, уехала на попутках домой, в Пятигорск. Муженя осталась на безлюдном пляже одна.

Одно из ключевых доказательств для дел об убийствах — время смерти — ни следствие, ни суд не смогли установить.

По версии правоохранителей, Попова в ходе конфликта нанесла неизвестным предметом тупую травму головы, от которой Муженя скончалась в промежутке между 01:00 и 02:30. Однако ни одна из проведённых экспертиз этот факт не подтвердила. При этом в ходе судебного следствия защита доказывала, что, по имеющимся в материалах дела экспертизам и заключениям, Муженя погибла не ранее 09:30, когда Попова была уже на подъезде к Пятигорску.

Также по теме По косвенным доказательствам: суд признал Алёну Попову виновной в убийстве подруги на пляже в Туапсе в 2017-м Суд признал 21-летнюю Алёну Попову виновной в убийстве подруги Анастасии Мужени на одном из пляжей под Туапсе. С момента возбуждения...

Кроме того, следствие не проверяло алиби местных жителей, проходящих по делу свидетелями, — некоторые из них знали, где находилась палатка девушек.

Расследование дела получило широкий общественный резонанс. Дело Поповой обсуждалось в эфирах федеральных телеканалов. В программах принимали участие все ключевые свидетели, родственники обеих девушек, юристы и эксперты. В соцсетях стали появляться целые сообщества, посвящённые тайне убийства девушки на пляже и неоднозначных доказательствах виновности Поповой.

На всём протяжении следствия и судебного процесса Попова отрицала обвинение.

В СК расследование не комментировали, поясняя, что следователь Филипп Шеврикуко забыл его обстоятельства и по этой причине не может ответить на вопросы RT. По словам источника, близкого к следствию, гособвинитель в ходе прений в суде признавался, что все доказательства против девушки носят «косвенный характер».

По мнению адвоката Поповой Ольги Десятовой, обвинительный приговор не может быть вынесен только на основании косвенных улик. «В данном процессе нарушена презумпция невиновности. Обвинитель доказывает вину, а не защита доказывает невиновность, это принципиальный момент. Исходя из 49-й статьи Конституции все неустранимые сомнения трактуются в пользу обвиняемого. Однако этого сделано не было. Не говоря уже об искажении доказательств и невозможности нормально осветить процесс в СМИ», — отмечает в беседе с RT Десятова.

Защита Поповой уже подала апелляционную жалобу, однако она пока не рассмотрена.