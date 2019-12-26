«Не теряет надежды»: члены ОНК по Краснодарскому краю навестили в СИЗО осуждённую за убийство подруги Алёну Попову

Осуждённая на восемь лет за убийство подруги Алёна Попова пожаловалась на своё состояние здоровья. Об этом RT сообщил секретарь ОНК Краснодарского края Роман Шадрин. Девушка уже третий год содержится в СИЗО-1 Краснодара, где пробудет до вступления в силу решения апелляционного суда. Представитель ОНК отметил, что Попова рассчитывает на отмену приговора.

26 декабря члены ОНК по Краснодарскому краю навестили в СИЗО-1 Алёну Попову, осуждённую две недели назад Туапсинским районным судом на восемь лет лишения свободы за убийство на диком пляже в 2017 году своей подруги Анастасии Мужени. Секретарь комиссии Роман Шадрин рассказал RT, что девушка пожаловалась на состояние здоровья и на то, что медицинской помощи приходится ждать слишком долго.

«Алёна сказала, что у неё начались хрипы в груди, — сказал представитель ОНК. — Она несколько раз переболела бронхитом за время рассмотрения своего дела в суде и пребывания в СИЗО и ИВС. Она боится осложнений. Мы вызвали начальника медицинской службы СИЗО, он обещал разобраться с вопросом».

Также Попова рассказала членам ОНК, что уже полтора месяца ждёт результатов анализа крови. До заключения под стражу она страдала от анемии и хочет знать, не ухудшились ли её медицинские показатели. Начмед СИЗО обещал посодействовать и в этом.

Не считая этого, Алёна чувствует себя нормально, эмоционально она не подавлена и даже иногда шутит при разговоре, добавил Шадрин. На условия содержания (вместе с Алёной в камере сидят ещё четыре человека), качество питания, поведение сокамерников и сотрудников изолятора с её стороны жалоб не поступало.

По словам представителя ОНК, Алёна не теряет надежды, что суд второй инстанции внимательно рассмотрит обстоятельства дела и признает её невиновной. Девушка до сих пор рассчитывает выйти на свободу. Защита Поповой уже подала апелляционную жалобу, дата её рассмотрения пока не назначена.

Ранее RT рассказывал о загадочном убийстве 20-летней Анастасии Мужени на диком каменистом пляже возле посёлка Новомихайловский недалеко от Туапсе в 2017 году. Её тело было найдено днём посетителями пляжа под пологом разрушенной палатки. Единственной подозреваемой по делу проходила её подруга Алёна Попова, с которой они вместе отдыхали в Туапсе.

В ночь убийства девушки разругались и Попова уехала на попутках домой в Пятигорск.

Вечером ей позвонили из полиции и сказали, что Настя мертва, а саму Алёну вызывают в качестве свидетельницы. Приехавшие за девушкой домой полицейские задержали её и доставили в Краснодар, где ей предъявили обвинения по подозрению в убийстве Анастасии и заключили под стражу.

Дело рассматривалось в суде в закрытом режиме по просьбе родственников погибшей. Несмотря на это, закрытый процесс получил широкий резонанс. В соцсетях стали появляться целые сообщества, посвящённые расследованию убийства Анастасии Мужени. В частности, бурно обсуждались неоднозначные обстоятельства дела Алёны Поповой.

По словам сестры Алёны Оксаны Поповой, представляющей интересы девушки в суде, данный приговор строится на косвенных доказательствах вины.

В соответствии со ст. 49 Конституции, все неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого, однако судом это сделано не было, подчёркивает Оксана.

Суд, по словам сестры Поповой, не смутили противоречивые данные ни в определении времени смерти Анастасии, ни в экспертизе штанов Алёны, на которых были найдены некие «пятна бурого цвета». Записи камер видеонаблюдения были изъяты выборочно, не был проведён биллинг телефонных абонентов в районе пляжа на момент предполагаемого совершения убийства, перечисляет она. Все доказательства виновности Алёны, по мнению Оксаны, либо содержат неточности, либо носят спорный характер.

«Также суд не смог расписать её мотивацию для совершения убийства, сославшись на «внезапно возникшую неприязнь». Речь, напомню, идёт о двух ближайших подругах», — сказала RT Оксана Попова.

Следователь по делу Филипп Шеврикуко, согласно ответу СК, забыл его обстоятельства и не смог ответить RT на вопросы.

Положение Алёны Поповой осложнено позицией пострадавшей стороны. Мать погибшей Анастасии Лариса Муженя сказала RT, что солидарна со следствием и обвинением. Приговор в отношении Алёны её целиком удовлетворил, она уверена в виновности девушки.

В свою очередь, адвокат Алёны Ольга Десятова сказала RT, что пострадавшая сторона изначально отказывалась знакомиться с материалами дела, почти не следила за ходом следствия и не посещала заседания. Если бы они уделяли больше внимания обстоятельствам дела, то, возможно, их мнение об Алёне Поповой и о том, какое будущее для неё справедливо, изменилось бы, предположила юрист.

RT продолжит следить за развитием ситуации.