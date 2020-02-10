«Всё будет осуществлено автоматически»: выплаты по случаю 75-летия Победы получат свыше миллиона россиян

Государственные выплаты по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне получат около 1,15 млн россиян, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По 75 тыс. рублей получат 537 тыс. человек — ветераны войны и приравненные к ним категории, а также те, кто потерял жену или мужа в ходе военных действий или уже после их окончания. Ещё более 600 тыс. россиян выдадут по 50 тыс. рублей. Причём выплаты получат также россияне, постоянно проживающие в Эстонии, Латвии и Литве. Для этого не надо подавать никаких заявлений — средства будут переведены автоматически в апреле — мае 2020-го. Указанные платежи будут проведены за счёт федерального бюджета, а некоторые регионы осуществят ещё и собственные выплаты.

Выплаты по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне получат более миллиона россиян. Об этом в понедельник, 10 февраля, в ходе оперативного совещания в правительстве сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«В соответствии с подписанным президентом указом, выплаты к 75-летию Победы получат 1,15 миллиона наших граждан», — сказала она.

По словам Голиковой, единовременную выплату в размере 75 тыс. рублей получат ветераны и инвалиды Великой Отечественной, участники войны, имеющие знак «Жителю блокадного Ленинграда», бывшие несовершеннолетние узники фашизма, вдовы и вдовцы погибших в ходе войн с Финляндией, Японией и во время Великой Отечественной, а также вдовы и вдовцы участников и инвалидов войны, умерших уже после её окончания.

Таким образом, 75 тыс. рублей получат 537,1 тыс. человек. Ещё более 600 тыс. россиян — ветеранов Великой Отечественной из числа тружеников тыла и бывших совершеннолетних узников фашизма — получат по 50 тыс. рублей.

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Голикова отметила, что выплаты также затронут указанные категории россиян, постоянно проживающих в Эстонии, Латвии и Литве. Осуществлять выплаты будет Пенсионный фонд и другие компетентные органы.

При этом, по словам вице-премьера, все выплаты будут оформлены и проведены автоматически — нет необходимости писать какие-либо заявления для получения денег.

«Хочу сразу сказать, что нашим гражданам не нужно будет подавать никакое дополнительное заявление. Исходя из выплатных дел, всё это будет осуществлено автоматически, без их участия... в апреле — мае 2020 года. Для того чтобы это прошло именно в эти сроки, нами дано поручение, чтобы к 18 февраля Министерство труда и социальной защиты представило все необходимые документы, чтобы их своевременно выпустить», — сказала Голикова.

Напомним, Владимир Путин в пятницу, 7 февраля, подписал указ о единовременной выплате участникам Великой Отечественной войны. Такую идею он озвучил во время январской встречи с ветеранами по случаю дня прорыва блокады Ленинграда.

«Знаете, я сегодня думал об этом, пока сюда ехал. Мне пришла в голову простая, нехитрая мысль. В чём она заключается? У нас 75 лет Победы, поэтому мы — я думаю, это будет оправданно и люди это поймут, — окажем помощь, связанную с этой цифрой: по 75 тысяч рублей выделим ветеранам Великой Отечественной войны и всем приравненным к ним категориям и по 50 тысяч — труженикам тыла», — сказал президент.

РИА Новости

© Михаил Климентьев

Свыше 71 млрд рублей из федерального бюджета

Как сообщил на совещании с вице-премьерами глава кабмина Михаил Мишустин, правительство выделит на указанные выплаты из федерального бюджета свыше 71 млрд рублей.

«В общей сложности (с учётом доставки выплаты) мы направим из федерального бюджета на эти цели более 71 млрд рублей. Ветераны получат эти средства в апреле — мае. Наша задача — оперативно подготовить все необходимые акты, чтобы эта выплата поступила вовремя», — подчеркнул премьер-министр.

Стоит отметить, что некоторые регионы в частном порядке также совершат единовременные выплаты ветеранам. Так, в Якутии ветераны Великой Отечественной получат по 100 тыс. рублей, вдовы участников войны — по 20 тыс., ветераны тыла — по 10 тыс., дети Великой Отечественной — по 3 тыс.

Схожие решения были приняты в Ростовской и Архангельской областях, Санкт-Петербурге и ряде других регионов. Так, питерские власти на эти цели намерены выделить 1,5 млрд рублей. Как отметил губернатор Александр Беглов, в списках на получение выплат числятся свыше 350 тыс. человек.

Предусмотрены и другие программы поддержки ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны. Так, по словам председателя комитета Госдумы по информационным технологиям и связи Александра Хинштейна, эти категории граждан будут обеспечены бесплатными мобильными телефонами для связи с волонтёрами и профильными службами.

«Мы намерены обеспечить каждого фронтовика и инвалида Великой Отечественной войны, живущего в России, бесплатным сотовым телефоном, в который будут записаны все необходимые и полезные номера, телефоны волонтёров, — сказал он. — Очень важно, чтобы у пожилого человека в критическую минуту не было необходимости что-то искать: имея в руках телефон, он сможет нажать на тревожную кнопку».