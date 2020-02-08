«Подорвать заряд на расстоянии»: каким новейшим вооружением оснащены Инженерные войска России

В Международном противоминном центре Вооружённых сил России (Нахабино) состоялась презентация новейших отечественных средств инженерной разведки и комплексов разминирования. Экспозицию осмотрел министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщает пресс-служба военного ведомства. В частности, российские специалисты продемонстрировали изделие, способное обнаруживать боеприпасы по парам взрывчатых веществ. На сегодняшний день сапёрные части оснащены широким спектром современных робототехнических комплексов, упрощающих их опасную работу, особенно в зоне боевых действий.

Специалисты Центрального научно-исследовательского испытательного института инженерных войск (ЦНИИИ ИВ) продемонстрировали министру обороны РФ Сергею Шойгу новейшие комплексы, которые позволяют обнаруживать и уничтожать различные взрывные устройства (ВУ) бесконтактным или безопасным для человека способом, сообщает пресс-служба военного ведомства. Презентация прошла 7 февраля в Международном противоминном центре в подмосковном Нахабино.

«Министру показали устройство, с помощью которого средства инженерной разведки смогут отыскивать взрывоопасные предметы по парам взрывчатых веществ, систему дистанционного минирования и малогабаритное средство инициирования электродетонатором заряда взрывчатых веществ, которое поможет подрывать заряд на расстоянии до километра», — говорится в сообщении Минобороны.

Также Шойгу ознакомился с малогабаритной взрыво-зажигательной миной для Сил специальных операций и уникальным устройством для зарядки электронных приборов от энергии солнца (по словам разработчиков, для зарядки смартфона достаточно одного часа).

В беседе с RT обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко отметил, что наиболее прорывной разработкой является устройство, которое способно обнаруживать боеприпасы по парам взрывчатых веществ. По его словам, данное вооружение «достаточно дорогое, но эффективное», особенно в зоне боевых действий.

«Подобное устройство проводит экспресс-анализ воздуха и определяет наличие в нём взрывчатых веществ. Принцип его работы уместно сравнить с обонятельной системой собак, которые также используются для поиска мин и фугасов. Это почти то же самое, но при этом ни одно живое существо не рискует», — сказал Дрозденко.

Роботы на службе людей

Эксперты считают, что офицеры ЦНИИ инженерных войск и отечественная промышленность достигли серьёзных успехов в совершенствовании средств индивидуальной защиты, разведывательных систем и дистанционных комплексов разминирования. Большая часть новейшего вооружения была апробирована в ходе сирийской операции.

В частности, российские инженеры в САР активно использовали многофункциональный робототехнический комплекс (РТК) «Уран-6», созданный в стенах ОАО «766 УПТК» (766-е Управление производственно-технологической комплектации, Нахабино). Машина предназначена для обезвреживания отдельных участков городов, горных и мелколесистых территорий.

«Уран-6» — безэкипажная машина, управление которой может осуществляться на расстоянии до 800 м. Оператор получает информацию об окружающей обстановке с помощью четырёх видеокамер, обеспечивающих круговой обзор. Робот способен обезвреживать и разрушать боеприпасы мощностью в пределах 60 кг в тротиловом эквиваленте.

Многофункциональный робототехнический комплекс разминирования «Уран-6»

РИА Новости

© Министерство обороны РФ

В зависимости от выполняемых задач и типа грунта «Уран-6» может оснащаться пятью различными сменными инструментами: бойковым, катковым и фрезерным тралами, а также бульдозерным отвалом и механическим схватом. Как утверждает разработчик, данная машина может заменить подразделение из 20 сапёров.

Масса робота составляет 6 тонн, время непрерывной работы на одной заправке — 5 часов, ширина полосы траления — 1,7 м, скорость траления — 0,5-5 км/ч, грузоподъёмность хвата — до 1 тонны. Трансмиссия «Урана-6» устроена таким образом, что машина способна преодолевать вертикальную стенку высотой до 1 м и ров шириной 1,5 м. Максимальная крутизна препятствий — 20 градусов.

Широкую известность отечественный комплекс получил после работ по разминированию исторического комплекса древней Пальмиры. Как отмечают эксперты, «Уран-6» — одна из лучших машин в мире по проделыванию проходов в противопехотных и противотанковых минных полях.

Помимо габаритных безэкипажных средств и традиционных ручных минных щупов, российские сапёры используют миниатюрные досмотровые РТК «Скарабей» и «Сфера», которые выпускает московское предприятие ЗАО «СЕТ-1» (разработчик и производитель специальной техники для силовых структур).

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Данные комплексы позволяют проводить инженерную разведку в городе, на равнинной и скалистой местности, а также осматривать различные помещения без риска для жизни человека. Военнослужащие РФ применяли эти РТК в Сирии, в том числе для разминирования Пальмиры.

«Скарабей» представляет собой платформу на колёсном или гусеничном ходу. Комплекс управляется по цифровому радиоканалу, а вся собранная информация отображается на пульте оператора. Робот оснащён микрофоном, тепловизором, видеокамерами высокого разрешения и передатчиком аудио- и видеоинформации.

«Дистанция получения изображения и надёжного управления роботом даже в сложных условиях распространения радиосигнала достигает 250 метров, при этом он легко может передвигаться и по завалам. Высота робота составляет всего 15 сантиметров, что делает его почти незаметным для посторонних глаз, а электродвигатели обеспечивают бесшумную работу», — говорится в материалах Минобороны.

«Сфера» имеет форму небольшого шара и выполняет более специфические, чем «Скарабей», задачи. Робот предназначен для оперативного сбора видео- и аудиоинформации, прежде всего в труднодоступных либо опасных для человека местах — туннелях, шахтах, подвалах.

У «Сферы» четыре видеокамеры со светодиодной подсветкой. Они обеспечивают оператору обзор в 360 градусов, причём без потери качества изображения. В активном рабочем режиме РТК может находиться около одного часа. Специалисты «СЕТ-1» надёжно защитили своё детище от механических повреждений — робот сохраняет способность передавать информацию после многократных падений с высоты до пяти метров.

Ещё одной новацией, которая находится на службе российских сапёров, является нелинейный локатор NR-900EK «Коршун». Он предназначен для обнаружения широкого спектра ВУ с электронными взрывателями, установленных на поверхности грунта, в зданиях, в снегу и под покрытиями дорог. Кроме того, он определяет местоположение боеприпасов со взрывателями нажимного и натяжного действия. «Коршун», как и другие новейшие противоминные средства, применялся в Сирии.

Российские сапёры помечают разминированный дом в Сирии

© Министерство обороны РФ

«Нелинейные локаторы воздействуют на микросхемы и другую электронику, которая очень часто встраивается в современные взрывные устройства. Также радиоимпульсы таких устройств находят скрытые металлические конструкции, магнитные и оптоэлектронные датчики, электромеханические таймеры», — пояснил Дрозденко.

Однако, как отметил собеседник RT, несмотря на прогресс в развитии различных технических и роботизированных приспособлений, сапёры продолжают нуждаться в эффективных средствах индивидуальной защиты. В настоящее время военнослужащие инженерных частей РФ оснащаются общевойсковыми комплектами разминирования ОВР-2.

Данная амуниция оберегает человека от поражения осколками и пулями на расстоянии около 5—25 м. Костюм состоит из средств защиты воротниковой зоны и жизненно важных органов, специальных панелей, шлема «ЛШЗ-2ДТМ» и дополнительных приспособлений для проведения противоминных работ. Благодаря использованию прессованного полиэтилена в качестве основного защитного материала общий вес ОВР-2 составляет примерно 8,5 кг. Одна из модификаций этого костюма (ОВР-2-02) снабжена системой охлаждения, без которой сапёрам было бы тяжело работать в южных широтах или в тёплое время года.

«Спасли десятки тысяч жизней»

По информации Минобороны РФ, ведущую роль в подготовке и повышении квалификации сапёров играет Международный противоминный центр, где проходят обучение как российские, так и иностранные военнослужащие. За минувшие пять лет выпускниками этого учреждения стали 1374 специалиста из Сирии, Лаоса, Сербии, Белоруссии, Армении, Киргизии, Казахстана и Узбекистана.

Сейчас функционируют два зарубежных филиала противоминного центра. Первое отделение было открыто в 2017 году в сирийском Алеппо, второе — в 2019 году в Лаосе. Последние годы в этих странах активно работают российские сапёры.

В Алеппо российские сапёры обезвредили мины, способные уничтожить целый квартал (2017 год)

«Всего с 2014 года военнослужащие Центра разминировали около 15 тысяч гектаров территории, обнаружили и уничтожили более 125 тысяч взрывоопасных предметов. За пределами России (в Сирии и Лаосе. — RT) разминировано 6637 гектаров территории, обнаружено и уничтожено 105 511 взрывоопасных предметов», — говорится в материалах Минобороны.

Во время посещения Международного противоминного центра в Нахабино Сергей Шойгу поручил начальнику инженерных войск РФ Юрию Ставицкому представить концепцию его развития. Как заявил министр обороны, материально-техническая база этого уникального учреждения должна быть адаптирована под «любые испытания и практические занятия».

В разговоре с RT военный эксперт Юрий Кнутов подчеркнул, что уровень профессионализма и технической оснащённости российских сапёров постоянно растёт. По его словам, в процессе разминирования сирийских городов инженерные войска РФ накопили значительный опыт в проведении разведки и нейтрализации наиболее опасных боеприпасов.