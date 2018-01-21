Опережая выстрел: какие изменения ожидают Инженерные войска России

Инженерные войска 21 января отмечают свой профессиональный праздник. Без военных инженеров в современной армии не проводится ни одна операция. Они отвечают за разведку местности, возведение оборонительных сооружений, сапёрные работы и строительство инфраструктурных объектов. В 2017 году российские инженерные подразделения успешно выполнили поставленные задачи в Сирии, приняли участие в стратегических манёврах «Запад-2017». О новейших тенденциях в развитии этого рода войск — в материале RT.

Профессиональных военных инженеров для российской армии начали готовить более 300 лет назад. 21 января 1701 года Пётр I подписал указ об учреждении Школы Пушкарского приказа, которая стала прообразом будущих специализированных инженерных учебных заведений.

За минувшие три века функционал инженерных войск практически не изменился. В их обязанности входят проведение разведки местности, возведение различных фортификаций, создание минных заграждений и разминирование, обеспечение переправы и продвижения войск. Также инженерные войска могут привлекаться для строительства дорог и военных баз.

Военные инженеры продолжают играть огромную роль на современном театре боевых действий, подчеркнул в интервью газете «Красная звезда» начальник Инженерных войск РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий. Без них не обходится ни одно учение, ни одна крупная военная операция.

По словам генерал-лейтенанта, проверкой на профессионализм для инженерных войск России стали прошедшие в сентябре стратегические учения «Запад-2017», во время которых военнослужащие столкнулись с необходимостью безукоризненно выполнять «обилие разноплановых задач».

«Не без гордости скажу: инженерные войска Западного военного округа и Северного флота, инженерно-сапёрная и понтонно-мостовая бригады центрального подчинения на учении «Запад-2017» проявили себя достойно», — отметил Ставицкий.

Как сообщил начальник инженерных войск, подразделения оборудовали пять мостовых переправ, установили множество противодесантных заграждений как в море, так и на берегу. Кроме того, военные инженеры в полевых условиях наладили электроснабжение, осуществили добычу и очистку воды.

Наиболее сложным этапом учений стал прорыв минно-взрывных заграждений условного противника. Инженерные подразделения проделали в них проходы, используя взрывчатку. Пуск зарядов разминирования осуществлялся с плавающих транспортёров на воде. Также в прорыве заграждений участвовали штурмовые группы, которые начали появляться в инженерных войсках с 2015 года.

Конкурс инженерных подразделений «Безопасный маршрут» в рамках Армейских международных игр — 2017

РИА Новости

© Сергей Русанов

Сирийский опыт

Значимую роль инженерные войска сыграли и во время операции в Сирии, завершившейся победой над террористами. Военные инженеры выполняли сапёрные работы на передовой, обеспечивая продвижение войск. Кроме того, сапёрные подразделения способствовали восстановлению мирной жизни на освобождённых территориях, уничтожая оставленные боевиками различные взрывчатые устройства.

По информации Минобороны РФ, российские сапёры разминировали в САР 6,5 тыс. га территории, 1,4 тыс. км автомобильных дорог, 17 тыс. зданий и сооружений. Были обезврежены 105 тыс. взрывоопасных предметов и 30 тыс. самодельных взрывных устройств.

Военные инженеры работали в основном в Алеппо, Пальмире и Дейр эз-Зоре, который был освобождён в конце сентября 2017 года. Ликвидацией боеприпасов боевиков занимались специалисты Международного противоминного центра ВС РФ, находящегося в посёлке Нахабино Московской области.

12 декабря 2017 года в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина о выводе российских войск из САР подмосковные сапёры вернулись на родину. Сейчас работу по разминированию местности и жилых кварталов выполняют сирийские войска. К 2018 году российские специалисты подготовили 837 сирийских сапёров.

«Ударную группировку террористов хорошо снабжали из различных стран и различными путями. И сейчас ещё остаются невыявленные тайники, в которых, наряду со многим другим, хранятся взрывоопасные устройства, которыми пользуются боевики», — пояснил полковник Александр Сабитов, начальник инженерных войск группировки войск РФ в САР.

В свою очередь, Юрий Ставицкий указал на то, что российским сапёрам в Сирии приходилось сталкиваться с большим разнообразием мин и взрывоопасных предметов. По его словам, полученный в арабской республике опыт ещё предстоит проанализировать, однако уже в 2017 году были внесены изменения в программы подготовки офицеров.

Российские сапёры во время разминирования Пальмиры

РИА Новости

Роботы-сапёры и беспилотные вертолёты

Инженерные войска России не обходятся в своей деятельности без помощи современных машин и автономных комплексов. В Сирии использовались роботы-сапёры «Уран-6», досмотровые робототехнические комплексы «Скарабей» и «Сфера». Сапёры в САР были экипированы новыми защитными костюмами ОВР-2-02, оснащёнными системами телекоммуникации и охлаждения.

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По результатам выполнения задач в САР была организована разработка некоторых перспективных средств инженерного вооружения. Речь идёт о многофункциональном робототехническом комплексе разминирования противотанковых мин (МРТК-РТ), конденсаторном взрывном приборе (ТПВК-43), индукционном миноискателе (ИМП-3).

В 2017 году инженерные войска получили 18 видов современного оборудования — автомобильные краны, электростанции, лесопильные комплексы, буровые установки, мосты, комплекты для обустройства наблюдательных пунктов и блокпостов.

В 2018 году арсенал инженерных войск могут пополнить также беспилотные вертолёты «Бриз», предназначенные для выявления огневых точек противника, минных полей, узлов связи и тайников с оружием. В настоящее время дроны проходят опытную эксплуатацию.

Высокий уровень подготовки

Офицер запаса Леонид Раткин, заместитель гендиректора Российской инженерной академии, полагает, что российские инженерные войска проходят период глубокой трансформации, связанной с переходом на качественно новый уровень. По мнению эксперта, с внедрением высоких технологий инженерные войска стремительно превращаются в инжиниринговые.

«Мы будем скоро говорить о бывших инженерных войсках. Потому что в XXI веке в структуре армии должны быть инжиниринговые подразделения, укомплектованные высококвалифицированными кадрами, включая представителей науки. Это не просто красивая фигура речи — это насущная необходимость», — отметил Раткин в комментарии RT.

Инженерные войска наладили переправу через реку для прохождения бронетехники.

© Министерство обороны Российской Федерации

Эксперт пояснил, что профессиональные требования к военнослужащим инженерных войск стремительно возрастают, и сегодня уже недостаточно быть просто специалистом со средним техническим образованием. Раткин выступает за пополнение офицерского состава кадрами из научных институтов, в том числе невоенных.

«Огромное количество технологий из гражданского сектора успешно могут перекочевать в военный. Наиболее яркий пример — наноструктурная сталь, из которой сделаны опоры нефтяной платформы «Приразломная». Мало кто знает, что этот материал использовался при строительстве военных баз Минобороны в Арктике», — рассказал Раткин.

Ещё одним перспективным трендом эксперт назвал развитие мобильных инженерных платформ. Как сообщил собеседник RT, Инженерные войска РФ пополняются машинами, которые намного быстрее предшествующих приводятся в рабочее состояние и оперативно перебрасываются на необходимый участок работы.

«Операция в Сирии и «Запад-2017» продемонстрировали высокий уровень подготовки инженерных войск. Тем не менее я не могу сказать, что все проблемы решены. Главная задача для России на ближайшие годы — это увеличение доли технических специалистов. Именно они являются проводниками революции в инженерном деле», — заключил Раткин.