«Охота на ведьм абсолютно не нужна»: как разворачивается скандал с вручением хлеба блокадникам в Керчи

Общественная нетерпимость к хамству чиновников необходима, однако начинать необоснованную охоту на ведьм нельзя. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с поздравлениями блокадников, проживающих в Керчи. Ранее стало известно, что глава горсовета Керчи Мая Хужина и ряд чиновников навестили ветеранов и вручили им награды и хлеб в целлофановых пакетах. Фотографии с этой акции вызвали возмущение общественности, а также главы Крыма Сергея Аксёнова. В итоге Хужина подала в отставку.

«Общественная нетерпимость» к проявлениям хамства со стороны чиновников необходима, однако нельзя объявлять необоснованную охоту на ведьм. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя «поздравление» жителей Керчи, переживших блокаду Ленинграда, вручением хлеба.

«Вы знаете, в каждом отдельном случае надо разбираться. Здесь какая-то охота на ведьм абсолютно не нужна, и никто к ней не призывает, но общественная нетерпимость к любым проявлениям хамства — это как раз залог того, что мы постепенно от этого избавимся», — сказал Песков.

Накануне глава государства Владимир Путин на встрече с общественностью в Красногорске заявил, что допускающих хамство должностных лиц «нужно выметать из органов власти и управления».

«Нужно строже подходить к тем людям, которые, как вы сказали, хамят, но при этом занимают какое-то должностное положение», — подчеркнул президент России.

Глава Крыма Сергей Аксёнов потребовал уволить руководителей муниципального образования Керчь, которые «поздравили» ветеранов вручением хлеба.

«Прочитал сообщения в СМИ о том, что глава горсовета Керчи Мая Хужина не видит своей вины в скандале с вручением хлеба живущим в городе блокадникам и отзывает своё заявление об увольнении. Наглость зашкаливает. Считаю её заявление ересью и самодурством», — написал он в социальной сети «ВКонтакте».

Утром 31 января стало известно, что глава муниципального образования «Городской округ Керчь» Мая Хужина отозвала своё заявление об отставке, объяснив его подачу «сиюминутной слабостью».

Глава Крыма Сергей Аксёнов

РИА Новости

© Максим Блинов

По словам Аксёнова, в связи с этим он провёл телефонный разговор с главой администрации Керчи Сергеем Бороздиным.

«Если в течение сегодняшнего дня моё требование об увольнении главы и заместителя главы городского совета не будет выполнено, то в понедельник выезжаю в Керчь на внеочередную сессию городского совета, на которой в моём присутствии будет поставлена точка в этом вопросе. Посмотрим, где они смогут после этого работать», — заключил руководитель региона.

После этого стало известно, что Хужина повторно подала заявление об отставке. При этом накануне она указывала, что не считает, что поступила неправильно.

«Я себя виноватой не считаю, я считаю, что сделала всё правильно. У меня есть отзывы этих блокадниц, которые приехали сегодня ко мне со своими детьми, потому что сами блокадницы, они не сидят в Facebook, они это не читают. А вот дети их приехали, привезли мне сегодня бабушек и сказали: мы вам очень благодарны, вы единственный человек, который вспомнил о нас», — заявляла Хужина ТАСС 30 января.

Напомним, 27 января на сайте Керченского горсовета появилась публикация о том, что Хужина, заместитель председателя горсовета Керчи Лариса Щербула, депутат Госсовета Республики Крым Ирина Черненко, депутаты Керченского городского совета Вадим Кутузов и Роман Спесивцев побывали в гостях у 11 блокадников, проживающих в Керчи.

«Ветераны были очень благодарны и признательны за внимание, городские награды и тёплое общение. Символический хлеб из рук гостей люди, пережившие голод, принимали с особым трепетом», — говорится в сообщении.

Внимание общественности и СМИ привлекли фотографии, сделанные в ходе этой акции. На них изображены чиновницы, предположительно, в меховых шубах, вручающие хлеб и медали пожилым людям.

«У меня реакция такая же, как у всех жителей Керчи и Крыма, которые видели эту новость и комментировали. Элемент кощунства — это хлеб в целлофановом пакете», — заявил ТАСС председатель комитета регионального парламента по социальной политике и делам ветеранов Сергей Богатыренко, комментируя публикацию.

Вместе с тем пресс-секретарь горсовета и участник акции Диана Ушакова заявила, что ветеранам подарили «не хлеб, а караимские пироги ручной работы», поэтому нельзя оценивать это как «нищенскую подачку», добавила она. Также Ушакова объяснила, почему чиновницы находились в верхней одежде в квартирах.

«А что надо было сделать людям? 11 человек, мы заходили, уделяли буквально пять минут ветерану, поздравляли и узнавали, какие у него проблемы», — приводит её слова радиостанция «Говорит Москва».

Как сообщил ТАСС первый заместитель председателя Госсовета Крыма Ефим Фикс, на понедельник, 3 февраля, назначена внеочередная сессия горсовета Керчи, на которой будут решаться несколько вопросов — о сложении полномочий председателя городского совета и его заместителя, а также об избрании заместителя. Кроме того, по его словам, комиссией по этике парламента Республики Крым будут рассмотрены действия депутата республиканского Госсовета Ирины Черненко, которая также участвовала «в поздравлении». Дата заседания пока не определена.

«У нас есть главная проблема — это проблема города Керчи. Мы решим её — и будем двигаться дальше. Кто виновен, тот будет наказан. Кто невиновен, тот будет награждён», — пояснил Фикс.

Наряду с этим он сообщил, что блокадникам предложат двухнедельные путёвки в санатории.