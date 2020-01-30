Путин заявил, что чиновников нужно строже наказывать за хамство

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Президент России Владимир Путин заявил, что чиновников необходимо строже наказывать за хамское отношение к гражданам. Соответствующее заявление он сделал во время встречи с общественниками.
Путин заявил, что чиновников нужно строже наказывать за хамство
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Нужно строже подходить к тем людям, которые, как вы сказали, хамят, но при этом занимают какое-то должностное положение», — отметил президент в ответ на предложение одного из участников встречи принять закон о противодействии хамству.

Также глава государства отметил, что в России действуют законы, которые защищают честь и достоинство граждан независимо от их служебного положения и прежних заслуг.

Он уточнил, что действующее законодательство предусматривает принятие необходимых решений «и в отношении таких должностных лиц, которых нужно выметать из органов власти и управления».

Ранее Путин по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека и встречи с уполномоченными по правам человека поручил рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление и совершенствовании механизмов опровержения недостоверной информации. Вопрос планируется рассмотреть до 1 июля 2020 года.

В декабре глава государства поддержал идею о привлечении к ответственности чиновников за оскорбления и хамство в адрес граждан.

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