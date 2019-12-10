Путин поддержал идею наказания чиновников за хамство

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Президент России Владимир Путин поддержал идею о привлечении к ответственности чиновников за оскорбления и хамство в адрес граждан. Об этом сообщает РИА Новости.
Путин поддержал идею наказания чиновников за хамство
  • © Михаил Климентьев
  • РИА Новости

Вместе с этим он отметил, что надо отрегулировать нормативную базу под данную задумку.

«В целом я полностью разделяю вашу позицию. Если человек пришёл на работу в государственный орган или муниципальный и ещё хамит там, людей оскорбляет, ему там не место. Я с этим полностью согласен. Как это отрегулировать в нормативной базе, давайте подумаем», — сказал он.

По его словам, в Уголовном кодексе России уже есть статьи за оскорбление, поэтому необходимо детально продумать идею, чтобы реализовать правильные изменения.

Ранее Путин призвал «трясти чиновников» для решения проблем в регионах.

В мае Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на журналиста телеканала «Россия 24», сообщает пресс-служба ведомства.

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