Путин поддержал идею наказания чиновников за хамство
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- РИА Новости
Вместе с этим он отметил, что надо отрегулировать нормативную базу под данную задумку.
«В целом я полностью разделяю вашу позицию. Если человек пришёл на работу в государственный орган или муниципальный и ещё хамит там, людей оскорбляет, ему там не место. Я с этим полностью согласен. Как это отрегулировать в нормативной базе, давайте подумаем», — сказал он.
По его словам, в Уголовном кодексе России уже есть статьи за оскорбление, поэтому необходимо детально продумать идею, чтобы реализовать правильные изменения.
Ранее Путин призвал «трясти чиновников» для решения проблем в регионах.
В мае Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на журналиста телеканала «Россия 24», сообщает пресс-служба ведомства.