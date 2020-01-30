Путин поручил изучить вопрос усиления ответственности за оскорбление
- РИА Новости
Соответствующее поручение по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека и встречи с уполномоченными по правам человека опубликовано пресс-службой Кремля.
«Рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление и совершенствовании механизмов опровержения недостоверной информации», — говорится в документе.
Как отмечается, это необходимо сделать до 1 июля 2020 года.
В декабре 2019 года президент поддержал идею о привлечении к ответственности чиновников за оскорбления и хамство в адрес граждан.