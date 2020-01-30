Путин поручил изучить вопрос усиления ответственности за оскорбление

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Российский лидер Владимир Путин поручил администрации президента рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление.
Путин поручил изучить вопрос усиления ответственности за оскорбление
  • РИА Новости

Соответствующее поручение по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека и встречи с уполномоченными по правам человека опубликовано пресс-службой Кремля.

«Рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление и совершенствовании механизмов опровержения недостоверной информации», — говорится в документе.

Как отмечается, это необходимо сделать до 1 июля 2020 года.

В декабре 2019 года президент поддержал идею о привлечении к ответственности чиновников за оскорбления и хамство в адрес граждан.

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