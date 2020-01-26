«Перелом сросшийся, давний»: врачи изучили травмы клинского предпринимателя, полученные при задержании

В деле клинского предпринимателя Сергея Родионова появились новые подробности. Родионов мог получить травмы задолго до задержания — об этом свидетельствуют результаты независимого исследования медицинской документации. Предприниматель находится в СИЗО с декабря 2018 года. Он обвиняется в организации кражи автогрейдера. Как утверждают сам фигурант дела и его родственники, полицейские несколько часов избивали мужчину в его собственной квартире. В отношении одного из оперативников также возбуждено уголовное дело.

Об истории предпринимателя Сергея Родионова из подмосковного Клина RT подробно рассказывал в большом материале. Родионова обвиняют в организации кражи в особо крупном размере: по версии следствия, подговорив двоих сообщников, он похитил автогрейдер стоимостью более 4 млн рублей «с целью извлечь материальную выгоду».

Жена и защита Родионова утверждают, что полицейские при задержании в декабре 2018 года действовали демонстративно жестоко, избивали мужчину в его собственной квартире на глазах у родственников. Против одного из оперативников Солнечногорского ОМВД было возбуждено уголовное дело — полицейский Глеб Богданов с сентября 2019 года находится под домашним арестом по обвинению в превышении должностных полномочий.

Между тем защита полицейского получила результаты повторного исследования медицинской документации. Из них следует, что травмы у Родионова могли появиться ещё до задержания.

«Проведённые в лечебных учреждениях исследования показали, что перелом лицевой кости (из-за которого и квалифицировали вред средней тяжести) сросшийся, давний. Родионов получил его задолго до задержания. А черепно-мозговой травмы вообще не было», — указывает адвокат полицейского Андрей Громов на выводы врачей-рентгенологов, проводивших два независимых исследования — в государственной больнице и частном медцентре (документы есть в распоряжении RT).

Защитник Богданова утверждает, что применение силы было оправданным — предприниматель угрожал полицейским и их семьям, сопротивлялся при задержании и был пьян. Для задержания Родионова даже вызывали спецподразделение, бойцов долгопрудненского отряда «Гром», — по словам полицейских, для обеспечения их собственной безопасности.

Между тем, по данным дополнительной судебно-медицинской экспертизы, назначенной следствием, Родионову действительно были нанесены телесные повреждения: переломы носа и лицевой кости, черепно-мозговая травма. При этом повреждения возникли у потерпевшего именно в результате действий полицейского, подчёркивают следователи.

Однако в окружении полицейского отмечают, что повторная экспертиза проводилась с нарушением законодательства: оба исследования проводил один и тот же эксперт.

«Дополнительную экспертизу должен был проводить специалист с квалификацией по медико-криминалистическим исследованиям, которой у этого эксперта нет», — объясняет адвокат Громов.

Дело Сергея Родионова поступило в суд ещё 17 декабря прошлого года. Однако заседания постоянно откладываются в связи с неявкой одного из трёх подсудимых — водителя автогрейдера Андрея Сероштана. На последнем заседании он также отсутствовал, поэтому суд, допросив сотрудников МВД, принял решение отложить дальнейшее рассмотрение дела.

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На этапе расследования, поясняет источник RT, водитель активно сотрудничал со следствием, давал показания на своего тогдашнего начальника Родионова, в связи с чем, в отличие от других обвиняемых, до суда оставался под подпиской о невыезде, а не в СИЗО.

«Он присутствовал на всех допросах, других следственных действиях. Однако с самого начала суда Сероштан на заседания ни разу не явился. На сегодня его местонахождение неизвестно, — сообщил RT источник, знакомый с материалами дела. — Возможно, с ним просто не могут связаться и вызвать. А может, он и специально не является, чтобы потянуть время».

Если водитель в ближайшее время не объявится, это даст защите Родионова возможность ходатайствовать о возвращении уголовного дела на доследование, чтобы повысить шансы на освобождение Родионова из-под стражи. «На том основании, что следователи якобы плохо поработали, не задержали своевременно третьего фигуранта», — объясняет источник RT.

Если вину Богданова докажут, ему грозит до десяти лет лишения свободы. Столько же «светит» и Родионову за кражу автогрейдера.