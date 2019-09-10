«Ранее судим за убийство, но разве это повод избивать?»: предпринимателя обвинили в краже и покалечили при задержании

В редакцию RT обратились родственники подмосковного бизнесмена Сергея Родионова. По их словам, Сергея жестоко избили при задержании сотрудники полиции. В подтверждение своих слов родные показывали фото, на котором у мужчины почти не видно глаз, а лицо представляет собой сплошную гематому. Предпринимателя обвинили в краже автогрейдера, но задерживали так, будто тот планировал теракт. Родственники просили защитить права Сергея и его семьи. Мы выяснили детали этой истории и наткнулись на другую, неприглядную её сторону.

Предприниматель Сергей Родионов уже восемь месяцев находится в СИЗО по обвинению в краже автогрейдера. Поговорить с Сергеем нам не разрешили. «Это может помешать всестороннему и полному расследованию уголовного дела», — пояснил RT следователь Солнечногорского ОМВД Андрей Ериковский.

О том, как развивались события, нам рассказали родственники.

Всё происходило в подмосковном Клину.

«30 декабря 2018 года мы готовились встречать всей семьёй Новый год», — вспоминает жена Родионова Лола Смирнова.

В их трёхкомнатную квартиру в хрущёвке приехали родители и брат Лолы. Около шести вечера в дверь позвонили. На лестничной площадке стояли шестеро неизвестных и требовали открыть дверь.

«Когда поняли, что просто так мы не откроем, начали дверь пилить», — вспоминает Станислав, отец Лолы.

Сам Родионов в этот момент спал и проснулся, когда в коридор брызнули искры от болгарки. Петли на тот момент оказались почти спилены, дверь с грохотом рухнула на лестничную клетку. В проёме показались бойцы СОБР — по словам очевидцев, «в полном боевом комплекте, со щитами и автоматами».

Вслед за ними в прихожую вошли и звонившие неизвестные — оперативники в штатском с ордером на обыск.

Жёсткое задержание

По словам Лолы, войдя в квартиру, сотрудники Солнечногорского ОМВД сразу отвели Родионова на кухню и заперлись там с ним. Всё время в помещении «с ним непрерывно находились минимум двое оперативников», вспоминает женщина. Начался обыск, бойцы СОБР, как отмечает Смирнова, никого не пускали на кухню.

Лола Смирнова, жена Сергея Родионова

© RT

Родионов сопротивления силовикам не оказывал, уверяют Лола и её семья. При этом «из кухни доносились звуки ударов и жуткие крики Сергея, он звал на помощь, его там как будто убивали».

Спустя два часа Родионова перевели в детскую. По словам Лолы, «у него не было на лице живого места, всё в гематомах и крови». Сергей, как сказала женщина, едва мог говорить.

В дальнейшем одна из двух медэкспертиз действительно зафиксирует у Родионова телесные повреждения средней тяжести: переломы костей лица и черепно-мозговую травму. За их нанесение в феврале 2019 завели уголовное дело по ч. 3 ст. 286 «Превышение служебных полномочий».

Сергей Родионов после задержания / справка из травматологического пункта

© Фото из личного архива

По словам жены, на кухне в микроволновой печи оперативники обнаружили электронный маячок — вещественное доказательство. По версии следствия, именно этот маячок был установлен в украденном автогрейдере.

«Я в этой микроволновке бутылочки двухмесячной дочки стерилизовала, никогда бы муж не положил туда ничего постороннего!» — возмущается Лола Смирнова.

Около 10 часов вечера обыск закончился, Родионова увезли в ОМВД Солнечногорского района и вскоре арестовали.

Исчезнувшая техника

Родионов, по версии обвинения, договорился с водителем грейдера Андреем Сероштаном, чтобы тот передал ему ключи и обучил «неустановленное в ходе следствия лицо» управлению машиной. После этого её угнали.

Автогрейдер был взят компанией Родионова в аренду у УМ «Инжэнерго».

О пропаже в полицию заявил замдиректора УМ «Инжэнерго». Уже в январе, как уверяют в окружении Родионова, угнанный грейдер нашли и передали УМ «Инжэнерго». Мы пытались поговорить с гендиректором компании Анатолием Зуевым, но на момент публикации он на вопросы RT так и не ответил.

Водитель Сероштан, продолжает Смирнова, работал именно на УМ «Инжэнерго», а не на фирму её мужа. Это было одним из условий аренды — для исключения риска поломки или угона.

«Этот Сероштан — с непростой судьбой товарищ, работал еле-еле. Вечно в долгах, в каких-то тяжёлых ситуациях», — вспоминает Лола.

Муж, по её словам, проникся к водителю сочувствием и постоянно помогал ему, в первую очередь материально: одалживал деньги, выручал в случае с крупными покупками.

«Машину ему фактически мой муж купил. По одним только банковским счетам перечислил ему больше 300 тыс. рублей за время их знакомства, а уж сколько наличкой передал — не сосчитать», — утверждает Лола.

По её словам, незадолго до задержания Сергея водитель вновь пытался занять деньги, но Родионов ответил отказом.

«И сейчас, хотя он тоже обвиняемый, этот Андрей на свободе, даёт показания на мужа, а Сергей в СИЗО!» — возмущается Лола.

Связаться с водителем Сероштаном нам не удалось.

Щедрый человек

Семья и окружение Родионова считают, что за преследованием Родионова «кто-то стоит».

В подтверждение этой версии Лола Смирнова сообщила, что была попытка вымогательства: «Буквально на следующий день после задержания мужа на друга нашей семьи вышли неизвестные с просьбой организовать встречу со мной».

Женщина согласилась. Приехала на своём двухдверном Jaguar в назначенное место, «безлюдное и неосвещённое, на окраине города».

«Подъехала машина, из неё вышел человек, незнакомый мне. Сказал, что если я дам 4 млн рублей, то на следующий день уже муж будет дома», — продолжает она.

Именно такая сумма, вспоминает Лола, у Родионова была в наличии накануне задержания: «Незадолго до обыска Сергей одолжил деньги под расписку своему знакомому — 4 млн. Тот как раз должен был вернуть их в январе».

Лола говорит, что отказалась платить вымогателям. Тогда эти же люди обратились к должнику Родионова.

«А при обыске оперативники изъяли именно эту расписку», — подчёркивает Смирнова.

По словам жены Родионова, у неё есть фото этой расписки. Но показать его RT она отказалась. При этом на вопрос, как можно связаться с должником, Лола также не стала отвечать.

Кто именно предлагал «решить вопрос» за 4 млн (и был ли в действительности такой эпизод, как и сам заём), пока остаётся загадкой.

Дальнейшие показания Смирновой и её родственников довольно противоречивы.

«Добрейшей души человек»

Как уверяет Смирнова, их семья — самая обычная: «Денег хватает — и на троих детей, и на то, чтобы съездить в отпуск пару раз в год».

На новогодние каникулы Родионов с семьёй как раз собирался поехать в Италию, но вместо этого отправился в СИЗО.

В офисе фирмы Родионова ООО «КПД» весьма скромная обстановка: несколько столов в общем зале, в том числе и стол шефа. Основной род деятельности КПД — строительство дорог. Есть также ООО «Стройинвест» (готовит стройплощадки) и ООО «Клин» (аренда и управление недвижимостью). По данным СПАРК-Интерфакс, ни одна из компаний не приносит астрономических прибылей. Счет идёт буквально на десятки тысяч рублей в год. При этом Родионов, по словам родственников, мог давать в долг крупные суммы наличными — например, те же 4 млн рублей.

Друзья и окружение объясняют: Родионов просто «очень щедрый».

Сергей Родионов с женой Лолой Смирновой

© Фото из личного архива

«Это вообще добрейшей души человек, со всеми мог договориться, все его уважали!» — говорит давний друг Родионова Александр Муромов (фамилия по его просьбе изменена. — RT). Этот тот самый друг семьи, о котором рассказывала Лола. Мужчина утверждает, что вымогатели сначала вышли на него, а потом уже он устроил их встречу с женой Родионова. Муромов — единственный свидетель той встречи.

Как оказалось, многочисленным странностям в истории Сергея Родионова есть и другое объяснение.

Для этого нам придётся вернуться на 25 лет назад.

Убийцы капитана Грушевского

Вечером 11 мая 1994 года четверо молодых жителей Клина поминали своего товарища по кличке Казак, убитого несколько дней назад.

Купив спиртное, решили выпить прямо рядом с магазином на улице Чайковского. За этим занятием их и застал капитан РУОП по городу Клину Андрей Грушевский. Оперативник уже давно вёл эту четвёрку. Ему поручили раскрыть преступную группировку, в которой они состояли, — ОПГ «Чайковка», промышлявшую рэкетом и угоном машин. А также расследовать убийство её главаря Казака.

Оперативник завёл с «братками» разговор, в ходе которого те решили, что именно Грушевский и застрелил Казака. Молодые люди предложили капитану проехаться за город «поговорить».

Через два дня в изуродованном и сожжённом теле, найденном в дачном посёлке в 20 км от города, сотрудники клинского ОМВД с трудом узнали своего коллегу.

Как позднее установит следствие и суд, оперативника застрелили из пистолета Макарова. Первая пуля попала в грудь, пробив насквозь нательный крест капитана. Стрелявший бандит позже уверял, что выстрел был случайным. Второй выстрел — в голову — сделал главный в четвёрке чайковцев. Затем он заставил каждого из сообщников выстрелить в уже мёртвого Грушевского, чтобы «все были повязаны кровью» и «никто не стучал». Но патронов было мало, и преступники перешли на нож, буквально исполосовав тело оперативника. Капитану нанесли 22 удара ножом.

Убийцы попытались избавиться от трупа, но ни утопить, ни сжечь до конца тело Грушевского у них не получилось.

Капитан Грушевский был посмертно награждён орденом «За личное мужество».

Ценой жизни Грушевского костяк банды чайковцев удалось отправить в тюрьму — убийцы капитана получили от 10 до 15 лет тюрьмы. Того, кто стрелял в голову оперативника и приказал подельникам избавиться от тела, звали Сергеем Родионовым.

Простреленный крест

В разговоре с RT Смирнова не стала отрицать, что её муж сидел за убийство милиционера, но заявила, что «эта тема у него — табу», судимость погашена «и это всё, что имеет значение».

Сын погибшего капитана, Андрей Грушевский — младший, подтвердил RT, что «браток», убивший его отца и теперь обвиняемый в краже грейдера, — один и тот же человек.

«Я до сих пор храню крест отца — тот самый, простреленный, — рассказывает Андрей. — Мне было десять лет, но тяжелее всех пришлось, конечно, маме — двоих детей тащить одной в 1990-е».

Как и отец, Грушевский-младший служит в правоохранительных органах. На момент задержания Родионова он был начальником отделения по контролю за оборотом наркотиков в том самом ОМВД России по Солнечногорскому району.

«Много кто сначала действительно подумал на меня — мол, это моя месть за отца. Но если бы одна моя фамилия прозвучала в этой истории, естественно, любой суд, адвокат или следователь тут же бы обратил на это внимание», — объясняет Андрей Грушевский.

По его словам, он старался вообще меньше пересекаться с убийцами его отца. Даже когда одного из них в 2015-м (уже после отсидки за дело 1994 года) заподозрили в распространении наркотиков, Грушевский не поехал на задержание, «чтобы исключить малейшие подозрения в своём личном интересе в деле».

«Одного убил и остальных перережу»

Родионов за убийство Грушевского получил 15 лет, но в 2004-м вышел по УДО. На зоне, по словам источника RT в правоохранительных органах, «он быстро приобрёл определённый вес, потому что сидел за убийство милиционера».

Там же, в тюрьме, Родионов получил высшее образование, выйдя оттуда дипломированным юристом.

По данным источника, нынешние претензии силовиков к Родионову не исчерпываются грейдером: «Мы знали, что у него и по обналу конторы были, и в махинациях с недвижимостью он замешан. Родионов неспроста брал технику исключительно в аренду — брал, а потом просил отсрочку: «Заплачу, как построим». После чего хозяева оставались ни с чем».

Эта информация подтверждается данными СПАРК-Интерфакс: в марте нынешнего года суд удовлетворил миллионный иск одной из компаний, которая занимается арендой и лизингом стройтехники, к родионовскому КПД.

RT удалось также поговорить с сотрудником МВД, который знаком с оперативниками Солнечногорского отдела, задерживавшими Родионова.

По словам нашего собеседника, Родионов в тот вечер был пьян:

«Ему позвонили, попросили явиться, дать объяснение по грейдеру. А он начал орать в трубку, что одного нашего уже убил и остальных всех тоже перережет, пусть приезжают. Ну вот ребята и не стали проверять на прочность его слова».

Хорошо знаком следователям Александр Муромов, на которого якобы неизвестные выходили с предложением закрыть дело в отношении Родионова за 4 млн рублей: «Это Александр, пожилой такой, главный его подельник в последние годы. Именно с ним они «зарабатывали» на стройплощадках».

«Зачем облили его зелёнкой?»

По словам жены Родионова Лолы, под конец обыска 30 декабря солнечногорские полицейские «зачем-то облили Сергея зелёнкой, а потом синькой». Смирнова предполагает, что это было сделано, чтобы скрыть побои. При этом сам момент избиения никто из свидетелей не видел. Все только слышали звуки, доносящиеся из кухни.

Если суд установит вину сотрудников МВД, превысивших полномочия в тот вечер, полицейским грозят реальные сроки.

«Их ждёт до десяти лет тюрьмы и дополнительное наказание в виде трёхлетнего запрета занимать определённые должности», — сказал RT адвокат Родионова Вадим Гудима.

В начале сентября оперуполномоченному Глебу Богданову предъявили обвинение, полицейский находится под домашним арестом.

«Да, мой муж судим за убийство, но разве это повод избивать его — ещё и дома, при детях?» — задаёт вопрос Лола Смирнова.

По делу о краже, если вину предпринимателя удастся доказать, Родионов может получить до десяти лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.