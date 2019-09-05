СК возбудил дело о вымогательстве после избиений в СИЗО «Кресты»

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Следователи возбудили уголовное дело о вымогательстве после избиений в следственном изоляторе «Кресты» в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по городу.
СК возбудил дело о вымогательстве после избиений в СИЗО «Кресты»
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Как отмечается, по делу проходят двое мужчин в возрасте 23 и 25 лет, которым уже вынесли приговоры за совершение преступлений против личности, но которые ещё не вступили в законную силу, а также 26-летний подсудимый.

Ранее троих сотрудников петербургских Крестов-2 уволили по результатам проверки, проведённой после сообщений о пытках.

В ФСИН рассказали об «огромных нарушениях» в СИЗО, в частности при переводе в камерные помещения лиц, ранее не отбывавших наказание.

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