Осуждённый за хранение наркотиков житель Ростова обвиняет полицейских в превышении полномочий

4 марта суд приговорил жителя Ростова-на-Дону Александра Золотухина к четырём годам колонии строгого режима за хранение наркотиков. При этом полицейские, которые задержали мужчину, — фигуранты уголовного дела о превышении служебных полномочий. Их подозревают в том, что они подбрасывали запрещённые вещества невиновным людям, избивали их и заставляли признаваться в преступлениях, которых те не совершали. Золотухин утверждает, что также стал жертвой мошенников. Его показания подтверждают несколько свидетелей, которые отмечают, что мужчину избили в отделе полиции. Кроме того, адвокат указывает на нарушения в действиях правоохранительных органов. В данный момент Золотухин оспаривает решение суда и требует признать его потерпевшим от действий полицейских.

РИА Новости

© Сергей Пивоваров

Поздним вечером 26 мая 2018 года в Ростове-на-Дону 38-летний Александр Золотухин ехал в такси со знакомой. Внезапно путь перегородил другой автомобиль.

«Из него выбежали какие-то люди, вытащили нас из машины и бросили на асфальт, — рассказывал следователю и судье Золотухин. — Как выяснилось позже, это были сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков — Владислав Сергеев, Максим Сердюченко и Роман Халимов. Но тогда документов они не показывали и не представлялись. Надели наручники, усадили в свой автомобиль и привезли в отдел полиции №4. Уже по дороге стали показывать мне свёрток и говорить, что это мои наркотики».

По словам Золотухина, в кабинете, находящемся в подвальном помещении, один из оперативников, Руслан Халимов, сбил его со стула и начал наносить удары ногами по голове.

«До этого полицейские предложили мне подписать протокол изъятия у меня наркотиков. Я, конечно, отказался, — пояснял Золотухин. — Но когда Халимов начал меня избивать, сказал, что всё подпишу. Тогда Сергеев достал из сейфа уже другой пакетик и положил мне в карман. В кабинет зашли понятые. Было видно, что с полицейскими они знакомы, — здоровались и переговаривались».

Из материалов дела, с которыми ознакомился RT, следует, что задержанную вместе с Золотухиным женщину Жанну Приходько не досматривали и отпустили, даже не побеседовав с ней.

По словам Золотухина, и оперативники, и вызванная следователем бесплатный адвокат Чижевская убеждали его не фиксировать побои.

«Адвокат говорила, что иначе сотрудники полиции разозлятся и я сяду надолго. А так — получу условный срок, потому что вес небольшой, и все будут довольны», — вспоминал мужчина.

В итоге полицейские возбудили в отношении Золотухина уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотиков в крупном размере).

Не первый случай

Как сообщал RT, в начале 2019 года троим полицейским, которые задерживали и Золотухина, были предъявлены обвинения в превышении служебных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Халимов и Сердюченко были арестованы, а Сергеев скрывается. Кроме того, в отношении Сергеева было возбуждено уголовное дело о приготовлении к сбыту наркотических веществ (ч. 4 ст. 228.1 УК РФ) — в отделе был найден мешок с наркотиками.

Потерпевшие жители Ростова-на-Дону, против которых сотрудники правоохранительных органов смогли возбудить уголовные дела о хранении наркотиков, рассказывали RT, что подписывали протоколы под пытками и угрозой убийства. Издевались над молодыми людьми в том же подвале здания отдела полиции №4.

«Оперуполномоченные Халимов и Сердюченко стали проверять карманы, но у нас ничего запрещённого не было, — вспоминал в беседе с RT один из пострадавших, задержанный вместе с приятелем. — Тогда они сказали, чтобы мы всё равно подписали протоколы о хранении наркотиков. Достали чёрный мешок, набитый разными наркотиками, и предложили выбрать что-то из этого ассортимента. Героин, говорят, вам рано, так что держите по пакетику спайса. Мы, понятное дело, отказались. Тогда оперативники заставили раздеться, а потом приковали наручниками к перекладине под потолком и стали избивать. Приставляли нам к головам пистолет со взведённым курком, грозились пристрелить и закопать трупы. Периодически в подвал спускался начальник отдела Сергеев — смотрел, как идут дела».

После оперативники прибегли к главному «аргументу» — запустили в подвал «какого-то наркомана», которого между собой называли Чикатило. Мужчина разделся, а полицейские стали делать разные унизительные фотографии, угрожая выложить их в интернет, если задержанные не подпишут протоколы.

Уголовные дела против нескольких пострадавших от действий полицейских были закрыты, однако дело Золотухина по непонятным причинам дошло до суда.

Ещё на стадии следствия Золотухин отказался от данного им ранее признания и написал несколько заявлений о преступлении в Следственный комитет, описав, как полицейские, избивая и запугивая его, заставляли сознаться в хранении наркотиков. На момент подачи заявлений уголовное дело в отношении полицейских было уже возбуждено, а сами они находились под стражей.

Суд отнёсся критически

Приговор Золотухину Ленинский районный суд Ростова-на-Дону вынес 4 марта 2019 года. Суд счёл все доводы мужчины и его защиты «надуманными с целью избежать уголовной ответственности, так как они полностью опровергаются последовательными и логичными показаниями свидетелей, не заинтересованных в исходе дела». При этом ключевыми свидетелями по делу выступили те самые полицейские, применявшие изощрённые методы допросов.

«Суд не дал никакой оценки большинству наших доводов о наличии прямой заинтересованности свидетелей, о несогласованности их показаний, которые неоднократно менялись в ходе следствия и суда. То полицейские говорили, что остановили Золотухина на улице, то он якобы сидел на скамейке. В рапорте перепутали даже цвет вещества, якобы изъятого у него», — рассказывает RT адвокат Золотухина Вероника Ефремова.

По её словам, не смутили судью и противоречия в показаниях свидетеля Данилова, который выступал понятым. В ходе допроса он упоминал, что у Золотухина был рассечён лоб.

«Кроме того, показания Данилова и второго понятого Зюмина, которые они давали в ходе предварительного следствия, совершенно идентичны. Это грубейшее нарушение», — отмечает Ефремова.

К показаниям супруги Золотухина и его знакомой Приходько, с которой он ехал в такси, суд также отнёсся критически. При этом жена Золотухина заявляла, что супруг вернулся домой с сильными травмами лица, а установленная в руке из-за перелома спица была смещена. Приходько же подтверждала, что видела, как Золотухину наносились удары по лицу в коридоре отдела полиции.

Суд приговорил Золотухина к четырём годам заключения в колонии строгого режима.

Ранее Золотухин был судим за драку, и судья мотивировала строгое наказание тем, что на путь исправления мужчина не встал.

Областной суд Ростовской области после обжалования оставил приговор в силе. Защита Золотухина готовит кассационную жалобу.

Ранее в апелляции адвокат указывал, что в нарушение требования постановления Верховного суда «О судебном приговоре» текст приговора был дословно скопирован из обвинительного заключения.

«Кроме того, в ходе следствия было допущено грубейшее нарушение УПК РФ, а именно привлечение следствием вне установленного графика дежурств «своего» адвоката — Ирины Чижевской, — поясняет защитник. — Консультируя Золотухина, она настаивала на подписании признательных показаний и советовала не снимать побои, давила тем, что дача правдивых показаний и отрицание вины только разозлят следователей. На суде следователь не смог пояснить, почему привлёк именно этого адвоката, но подтвердил, что должен был руководствоваться исключительно графиком дежурств государственных защитников. Совет Адвокатской палаты Ростовской области вынес Чижевской дисциплинарное наказание, отметив наличие в её действиях непроцессуального интереса и факт недопустимых отношений между адвокатом и следственными органами. Всё это суд также не стал учитывать».

Помимо оспаривания приговора в вышестоящих судебных инстанциях, Золотухин обжаловал в областной прокуратуре отказ СК признать его потерпевшим.

«СК ответил, что провёл проверку, хотя наше заявление о совершённых преступлениях в отношении Золотухина даже не было зарегистрировано», — поясняет Ефремова.

В прокуратуре Ростовской области на вопросы RT о ходе судебного рассмотрения дела и жалоб Золотухина оперативно ответить не смогли.