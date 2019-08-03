Путин утвердил запрет на необоснованное продление ареста бизнесменов

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий продление ареста предпринимателей при отсутствии по уголовному делу в отношении них активных следственных действий.

Документ о внесении поправок в статьи 108 и 109 Уголовно-процессуального кодекса России опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно новым поправкам, следствие обязано обосновать суду причины ходатайства о продлении срока содержания обвиняемого под стражей.

При этом срок, на который продлевается арест обвиняемого, должен определяться исходя из объёма следственных действий.

Кроме того, уточняется список лиц, в отношении которых не может быть избрана мера пресечения в виде ареста в случае, если они имеют постоянное место жительства в России и не совершали попыток скрыться от следствия или суда.

В конце июня Генпрокуратура России подготовила предложения по мерам против необоснованных арестов предпринимателей.

В ходе прямой линии 20 июня Путин призвал не злоупотреблять арестами и шире использовать залог в качестве способа обеспечения деятельности правосудия.