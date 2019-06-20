Генпрокуратура подготовила предложения против необоснованных арестов бизнесменов
- РИА Новости
«В части избираемой меры пресечения в рамках следствия в отношении предпринимателей за экономические преступления, если обвиняемый не скрывается от следствия, должны шире применяться меры пресечения в виде залога или домашнего ареста», — приводит ТАСС слова Куренного.
Он отметил, что «речь не идёт о хищении бюджетных средств, денег дольщиков и других опасных посягательствах».
В ходе прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что нельзя злоупотреблять арестами и должен шире использоваться такой способ обеспечения деятельности правосудия, как залог.