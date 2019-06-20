Генпрокуратура подготовила предложения против необоснованных арестов бизнесменов

Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной заявил, что ведомство по поручению главы государства сформулировало предложения по мерам против необоснованных арестов предпринимателей.

«В части избираемой меры пресечения в рамках следствия в отношении предпринимателей за экономические преступления, если обвиняемый не скрывается от следствия, должны шире применяться меры пресечения в виде залога или домашнего ареста», — приводит ТАСС слова Куренного.

Он отметил, что «речь не идёт о хищении бюджетных средств, денег дольщиков и других опасных посягательствах».

В ходе прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что нельзя злоупотреблять арестами и должен шире использоваться такой способ обеспечения деятельности правосудия, как залог.