Генпрокуратура подготовила предложения против необоснованных арестов бизнесменов

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Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной заявил, что ведомство по поручению главы государства сформулировало предложения по мерам против необоснованных арестов предпринимателей.
Генпрокуратура подготовила предложения против необоснованных арестов бизнесменов
  • РИА Новости

«В части избираемой меры пресечения в рамках следствия в отношении предпринимателей за экономические преступления, если обвиняемый не скрывается от следствия, должны шире применяться меры пресечения в виде залога или домашнего ареста», — приводит ТАСС слова Куренного.

Он отметил, что «речь не идёт о хищении бюджетных средств, денег дольщиков и других опасных посягательствах». 

В ходе прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что нельзя злоупотреблять арестами и должен шире использоваться такой способ обеспечения деятельности правосудия, как залог.

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