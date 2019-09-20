«Преступление против основ государственности»: полицейского, обвиняемого в избиении подозреваемого, оставили под арестом
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Клинский городской суд продлил домашний арест оперуполномоченному ОМВД по Солнечногорскому району Подмосковья Глебу Богданову. Полицейский останется под арестом до 22 ноября с правом на ежедневную прогулку.
Богданова обвиняют в превышении должностных полномочий, повлёкшем средний вред здоровью, при задержании жителя Клина Сергея Родионова и обыска в его квартире в декабре 2018 года. Родионов — предприниматель, ранее судимый за убийство милиционера, — в настоящее время находится в СИЗО и обвиняется в организации кражи в особо крупном размере. RT подробно писал об этой истории.
Родионов заявляет, что при его задержании несколько оперативников, в том числе Богданов, более трёх часов «избивали на кухне в собственной квартире, в присутствии всей семьи». Однако, по словам оперативников, присутствовавших при задержании, применение силы спровоцировал сам подозреваемый — Родионов был пьян, сопротивлялся, угрожал физическим насилием полицейским и их семьям.
«Его просто скрутили, положили лицом в пол и надели наручники — потому что вырывался, пытался выскочить из окна (пятого этажа. — RT), схватить то нож, то вилку со стола, бился головой о мебель», — говорит один из оперативников Солнечногорского ОМВД.
По его словам, перед задержанием Родионову звонили с просьбой добровольно явиться в ОМВД, дать объяснение по поводу кражи. «Но он заорал в трубку, что всех нас убьёт, и детей наших тоже», — вспоминает собеседник RT.
Богданов стал первым обвиняемым по делу об избиении Родионова. С момента возбуждения в феврале нынешнего года и до последних дней дело велось в отношении неустановленных лиц, хоть и очерченного круга — сотрудников Солнечногорского ОМВД и бойцов отряда «Гром», проводивших задержание Родионова.
Адвокат полицейского Андрей Громов считает избранную меру и её продление избыточными:
«Все те семь месяцев, что велось расследование, Богданов знал об уголовном деле. Будучи действующим сотрудником полиции, ни скрыться, ни оказать давление на потерпевшего он не мог — тот находится в СИЗО. Уничтожить или спрятать вещественные доказательства тоже. Их и нет в деле. Есть только показания потерпевшего, свидетелей и результаты экспертиз».
Громов ходатайствовал об изменении меры пресечения на подписку о невыезде, но председатель суда Денис Шарапов, проводивший заседание, отказал.
Вынесенное решение практически полностью повторяло ходатайство следователя Ивана Самойленко: «Богданов обвиняется в совершении тяжкого преступления против основ государственности и конституционного строя».
Адвокат оперативника приводит в своем ходатайстве профессиональные достижения Богданова: награды, в том числе и лично от главы МВД Владимира Колокольцева, положительные характеристики. «За 20 лет службы он неоднократно исполнял обязанности начальника розыска, прослужил в нём много лет, о нём высоко отзывается руководство», — убеждал судью адвокат Громов.
Богданов женат, у него трое детей: двух с половиной, шести и десяти лет.
«Мой подзащитный не может полноценно работать, материально обеспечивать семью», — приводил доводы юрист.
Потерпевший Родионов, в свою очередь, считает, что Богданова следует отправить в СИЗО. Защита предпринимателя уже пыталась в судебном порядке добиться такой меры пресечения, но безуспешно: Мособлсуд в удовлетворении жалобы отказал.
Если вину полицейского докажут, ему грозит до десяти лет тюрьмы.