ОНК Подмосковья проверила в Ногинске СИЗО, где убили бизнесмена

Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Московской области и уполномоченный по защите прав предпринимателей Владимир Головнёв проинспектировали СИЗО-11 города Ногинска, где 13 сентября 2019 года был убит бизнесмен Виктор Лотыш. Об этом RT сообщили в ОНК Московской области.

По словам представителей ОНК, сообщения СМИ о том, что Лотыш мог быть специально помещён в так называемую пресс-камеру, где подвергался физическому воздействию со стороны других заключённых, не нашли подтверждения в ходе проверки.

«Лотыш был арестован не по экономической статье — он подозревался по нескольким пунктам ст. 126 УК России в похищении человека в составе группы лиц с применением оружия и насилия», — пояснили в ОНК.

Как отмечается, ранее бизнесмен «был неоднократно судим и находился в камере вместе гражданами, также имевшими судимости».

«По факту убийства ГСУ СК России по Московской области расследуется уголовное дело. Что касается действий сотрудников СИЗО, то им будет дана оценка в ходе служебных проверок», — добавили в ОНК.

По словам правозащитников, один из сокамерников Лотыша дал признательные показания в избиении мужчины в состоянии алкогольного опьянения.