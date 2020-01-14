«Два-три миллиарда в год»: Кудрин оценил объём воровства из федерального бюджета

Счётная палата оценивает объём воровства из федерального бюджета России в два-три миллиарда рублей в год. Об этом рассказал глава ведомства Алексей Кудрин. Общий объём финансовых нарушений за 2019 год составил 804 млрд рублей. Чиновник также сообщил, что Счётная палата намерена постепенно переходить от поиска финансовых нарушений к выявлению системных проблем в финансовой сфере. В свою очередь, президент РФ Владимир Путин попросил Кудрина также взять под свой контроль исполнение нацпроектов.

Счётная палата оценила объём воровства из федерального бюджета России в пределах двух-трёх миллиардов рублей в год. Об этом глава палаты Алексей Кудрин рассказал в преддверии 25-летия ведомства.

«По уголовным делам — это от силы до двух-трёх миллиардов рублей в год. Как правило, даже меньше», — подтвердил он.

При этом Кудрин добавил, что общий объём финансовых нарушений за 2019 год составил 804 млрд рублей. Глава ведомства пояснил, что примерно треть из них затрагивает бухгалтерский учёт — это исправляется по ходу проверок. Ещё треть — это нарушения процедур закупок, которые не являются уголовными преступлениями.

Также Кудрин рассказал, что Счётная палата намерена постепенно переходить к выявлению системных проблем в финансовой сфере.

«Это не значит, что мы отойдём от поиска и анализа финансовых нарушений. Надеюсь, даже расширим это направление за счёт применения цифровых методов анализа. Мы поставим для себя такой KPI — больше влиять на ситуацию в стране через разрешение системных проблем. И к середине этого года построим новую модель управления Счётной палатой», — заявил Кудрин.

Он также подчеркнул, что в графике проверок ведомства в 2020 году к «традиционным Росавтодору, «Росатому», «Роскосмосу», РЖД, ВЭБ добавятся «Газпром», «Роснефтегаз» и «Ростех».

В свою очередь, Владимир Путин попросил Кудрина также проконтролировать исполнение нацпроектов.

«Я очень рассчитываю на то, что, как мы с вами и договаривались, Счётная палата будет даже несколько шире смотреть на проблемы, которыми вы занимаетесь, а именно в данной конкретной ситуации будет заниматься ещё и контролем над исполнением национальных проектов. Знаю, что в этой связи часто возникают споры и с правительством, и с некоторыми уважаемыми экспертами, но, на мой взгляд, это абсолютно естественный процесс, без которого невозможно искать и находить нужные решения», — сказал президент​​​.

Борьба с коррупцией в приоритете

В 2018 году Алексей Кудрин на встрече с Владимиром Путиным заявил, что борьба с коррупцией остаётся в приоритетах Счётной палаты. Он также заявил о необходимости дополнительной открытости работы министерств и ведомств.

Как сообщала летом 2018 года Генпрокуратура, за полтора года в России в связи с утратой доверия за совершение коррупционных правонарушений были уволены более 1,7 тыс. чиновников. В ведомстве назвали увольнение должностных лиц в связи с утратой доверия за подобные правонарушения эффективным способом борьбы с коррупцией.

Генпрокуратура также напомнила, что с 1 января 2018 года федеральный закон «О противодействии коррупции» предусматривает ведение публичного реестра лиц, уволенных по данной причине. Закон не запрещает приём на работу лиц, включённых в данный реестр, это остаётся на усмотрение работодателя.

РИА Новости

© Алексей Куденко

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