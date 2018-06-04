Кудрин заявил, что борьба с коррупцией остаётся в приоритетах Счётной палаты

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Глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что борьба с коррупцией остаётся в приоритетах ведомства.
Кудрин заявил, что борьба с коррупцией остаётся в приоритетах Счётной палаты
  • Reuters

Об этом Кудрин сказал на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.

«Работа по борьбе с коррупцией тоже остаётся в приоритетах Счётной палаты», — цитирует РИА Новости Кудрина.

Он также заявил о необходимости дополнительной открытости работы министерств и ведомств.

«Потому что, чтобы оценивать результат, нужно больше данных сделать открытыми, которые обсуждаются и могут анализироваться», — добавил глава ведомства.

Ранее Кудрин рассказал Пятому каналу о планах усилить антикоррупционную тематику в Счётной палате.

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