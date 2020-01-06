«Произошёл конфликт»: в Подмосковье расследуют смерть сотрудника «дочки» «Роскосмоса» и его брата

В подмосковном посёлке Биокомбинат Щёлковского района расследуют убийство двух братьев. По предварительным данным, между ними произошёл конфликт, после чего младший брат застрелил своего родственника, а затем свёл счёты с жизнью. По данным СМИ, речь идёт об Иване и Сергее Хайкиных. Старший из них, Сергей, был сотрудником дочернего предприятия «Роскосмоса».

В Московской области расследуется смерть двух братьев, причиной которой, по предварительным данным, стал бытовой конфликт. Один из погибших был сотрудником дочернего предприятия «Роскосмоса».

Как сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области, в воскресенье, 5 января, в квартире, расположенной в посёлке Биокомбинат городского округа Лосино-Петровский обнаружено тело мужчины 36 лет с огнестрельным ранением груди и его 31-летнего брата с огнестрельным ранением головы.

По данному факту следственным отделом по городу Щёлково подмосковного ГСУ СК возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух или более лиц»). Санкция по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от восьми до 20 лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет либо пожизненное заключение.

По предварительным данным, между братьями возник конфликт, в результате которого младший из них «совершил убийство своего старшего брата, после чего свёл счёты с жизнью».

В настоящее время следователи осмотрели место происшествия с участием следователя-криминалиста, изъяли ружьё, упаковку патронов и другие предметы, которые могут сыграть важную роль в дальнейшем расследовании уголовного дела.

«Назначены необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинская. Проводится необходимый комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении ведомства.

Согласно изначально появившейся информации, которую предоставили информационные агентства со ссылкой на источники, погибшие — братья Сергей и Иван Хайкины.

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Как сообщает Telegram-канал Mash, информация о происшествии поступила в полицию накануне примерно в 17:00. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили на месте трагедии охотничье ружьё «Бекас 12М» и две гильзы от патронов 12-го калибра.

Помимо этого, интернет-портал Life со ссылкой на источник, близкий к следствию, сообщил о возможном мотиве конфликта, возникшего между братьями. Согласно неподтверждённым данным, младший из них — Иван — намеревался переехать в другой город в квартиру, которая досталась им с Сергеем по наследству. В этой связи родственники договорились об обмене: старший брат получал долю младшего в подмосковной квартире с доплатой в 1 млн рублей, а Иван становился единственным хозяином жилья в другом городе. Однако при встрече Сергей Хайкин якобы не стал отдавать документы на недвижимость, в результате чего возникла перепалка.

Некоторые подробности о братьях телеканалу РЕН ТВ рассказала соседка Ивана. По её словам, младший брат не ходил на работу, а занимался некой деятельностью на дому.

«Младший жил здесь, а Сергей снимал квартиру в Москве», — сказала женщина.

Она также не смогла ответить на вопрос о месте работы старшего из братьев Хайкиных, однако сообщила, что погибший якобы часто ездил за границу, а в подмосковном посёлке Биокомбинат появлялся достаточно редко.

«Старший всё по заграницам ездил», — добавила она.

«Не является сотрудником госкорпорации «Роскосмос»

При этом ранее в СМИ появлялись сообщения, что старший из братьев якобы был начальником одного из отделов «Роскосмоса». Между тем в пресс-службе «Роскосмоса» данные о том, что один из погибших являлся их сотрудником, опровергли.

«В связи с сообщениями в СМИ касательно убийства С.А. Хайкина заявляем, что он не является сотрудником госкорпорации «Роскосмос», — приводит текст сообщения ТАСС.

При этом уточняется, что Хайкин был начальником отдела в научно-производственной корпорации «Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы» имени А. Г. Иосифьяна (она же АО «Корпорация «ВНИИЭМ»). Это российское приборостроительное предприятие, входящее в структуру «Роскосмоса».

Как говорится на сайте АО «Корпорация «ВНИИЭМ», компания ведёт деятельность по трём основным направлениям — разработка и производство электрических машин различного назначения в интересах социально-экономического развития России, создание космических аппаратов (КА) гидрометеорологической и океанографической направленности, а также КА для мониторинга окружающей среды и фундаментальных научных исследований, разработка и изготовление систем управления и защиты для энергоблоков АЭС.