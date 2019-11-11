«Хорошая, приличная семья»: что известно о женщине, выпавшей с двумя детьми из окна многоэтажки в Москве

В понедельник на севере Москвы из окна девятого этажа выпала женщина с двумя детьми. Она сама и грудная дочь погибли на месте, малолетний сын выжил — врачи борются за его жизнь. Следственный комитет выясняет причины трагедии. Погибшую звали Людмила Соколова. По словам соседей, они с мужем производили впечатление хороших родителей. СМИ сообщают, что у женщины могла быть послеродовая депрессия.

Столичные следователи выясняют обстоятельства падения женщины и двух её малолетних детей из окна девятого этажа дома в Бабушкинском районе Москвы. Трагедия произошла утром в понедельник, 11 ноября. Погибшая оставила предсмертную записку, в которой просила никого не винить в её смерти и «не сажать в тюрьму» её мужа.

«Следственными органами Главного следственного управления СК РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»)», — говорится в сообщении столичного управления СК.

Трагедия произошла около девяти часов утра. Возле жилого дома №6 по улице Чичерина были обнаружены тела Соколовой и грудного ребёнка — девочки. Рядом лежал малолетний сын женщины. Мальчик выжил после падения и был доставлен в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. Врачи борются за его жизнь, но пока не дают прогнозов.

В СК также сообщили, что в ходе первоначальных следственных действий были опрошены родственники и очевидцы трагедии.

СМИ сообщают, что вскоре после прибытия полиции к дому на улице Чичерина приехал муж погибшей Виталий Соколов. В момент происшествия он находился на работе. Мужчина был в шоковом состоянии, пытался подойти к месту падения близких и в итоге ему самому потребовалась помощь медиков. Он сумел сказать полицейским только то, что после рождения младшего ребёнка его супруга сильно переживала.

По данным ряда изданий, утром 11 ноября Людмила Соколова несколько раз вызывала домой скорую помощь — якобы дочь отказывалась от грудного вскармливания, у неё отсутствовал аппетит, что очень тревожило Соколову, которая не знала, как помочь ребёнку. Врачи выехали к Соколовой не сразу, поначалу ограничившись консультацией по телефону и советом вызвать педиатра. Прибывшим в конечном итоге по вызову медикам дверь уже никто не открыл.

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На учёте не состояли

По данным правоохранительных органов, семья не состояла на учёте как неблагополучная. В беседе с RT соседи Соколовых подчеркнули, что Людмила и её муж «производили впечатление приличных людей и хороших родителей». Пару регулярно видели во время прогулок с детьми.

«Я часто видела Людмилу здесь с коляской. В садик дети, видимо, не ходили — за садик и платить дорого сейчас, и устроиться туда тяжело. С мужем её мы здоровались иногда. Два ребёнка у них, дети не бегали, не хулиганили. Хорошая, приличная семья — муж работал, ни пьянок, ни гулянок не было», — сообщила соседка Соколовых по подъезду.

Эту информацию подтвердили RT и другие жильцы дома — трагедия потрясла людей, поскольку Людмила казалась всем адекватной и доброй матерью. Накануне трагедии соседи видели, как она гуляла с детьми во дворе. Утром 11 ноября никто в доме не слышал криков и не заметил ничего подозрительного.

«Шустренькая, нормальная женщина, посмеётся ещё иногда. Она сейчас не работала, потому что только-только родила, в феврале или в марте. А муж работал», — вспоминает соседка супругов.

Жильцы дома, где произошла трагедия, также рассказали журналистам, что в последнее время Соколова иногда «в шутку» говорила, что у неё послеродовая депрессия. Предположительно, это могло стать причиной трагедии.

Послеродовая депрессия: мнение специалиста

RT пообщался с доктором медицинских наук Львом Пережогиным, ведущим научным сотрудником НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского.

«Не исключено, что причиной такой трагедии стала послеродовая депрессия, однако девять месяцев с момента последних родов — это довольно большой срок, не заметить за такое время послеродовую депрессию было бы довольно странно. Здесь же ещё нужно смотреть, что происходило с женщиной, какие у неё были перспективы на будущее, какие были отношения с супругом.

Существование послеродовой депрессии — это клинически доказанный факт, ни у кого из специалистов нет сомнений, что такое расстройство существует. Причины возникновения послеродовой депрессии не очень ясны, в основном их связывают с гормональной перестройкой женского организма, и с родами как с очень тяжёлой для женщины психотравмической ситуацией.

Ещё один очень важный момент — во время беременности часто обостряются хронические психические расстройства. Бывает, что беременность провоцирует дебют психических расстройств или их обострение, если они были в ремиссии или находились в латентном состоянии, что тоже может проявляться в виде депрессии.

Для симптомов послеродовой депрессии характерна классическая «депрессивная триада»: снижение настроения, снижение идеаторной (когнитивной) активности и сопутствующие этому мысли, снижение моторики. А вот характер возникающих депрессивных мыслей связан, как правило, либо с ребёнком, либо с окружающей женщину ситуацией, либо с общими её ожиданиями от материнства. При послеродовой депрессии женщине может казаться, что у неё ничего не получается, что она никудышная мать и ни на что не способна.

Известно, что подобное состояние достаточно часто встречается, может, у каждой десятой родившей женщины. Однако послеродовая депрессия может быть не в таких выраженных формах, которые приводят к каким-либо криминальным действиям», — рассказал эксперт.

Также RT узнал мнение Евгении Телешовой, врача-психиатра научно-практического психоневрологического центра им. З.П. Соловьева.

«В данном случае показательно, что речь идёт ещё и о старшем сыне. Это говорит о выраженности депрессии. Это скорее тяжёлая депрессия.

Почему такую тяжёлую депрессию не разглядели до этого? К сожалению, у нас в целом к людям с депрессивным расстройством отношение бывает не слишком серьёзное. Таким людям часто ставят в упрёк их состояние, говорят взять себя в руки, хотя на самом деле им нужна серьёзная помощь.

Послеродовая депрессия может быть вызвана отношениями в семье, непониманием со стороны супруга. Важную роль играют гормоны: уровень эстрогена, прогестерона во время беременности вырастает в несколько раз, и одним из активных продуцентов этих гормонов является плацента. После рождения ребёнка и отхождения плаценты происходит резкое падение уровня этих гормонов.

Депрессивные состояния могут быть вызваны и недостатком ночного сна, особенно если ребёнок беспокойный, плохо спит. Когда женщина сидит дома с ребёнком, часто на неё ложится и обязанность ухода за ребёнком днём (вкупе с уборкой, кормлением, стиркой), и постоянные подъёмы ночью.

Ещё один фактор — наследственная предрасположенность или наличие в предшествовавшем беременности периоде каких-либо депрессивных расстройств. Если они уже встречались в анамнезе женщины или её родственников, вероятность развития послеродовой депрессии увеличивается. Кроме того, в период беременности и лактации, как правило, женщинам рекомендуют отменить приём препаратов, влияющих на уровень настроения или тревожности, например, антидепрессантов. Это тоже может вести к ухудшению состояния», — пояснила Телешова.