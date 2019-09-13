В Севастополе завели дело по факту гибели десятимесячного ребёнка

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В Севастополе завели уголовное дело по факту гибели десятимесячного ребёнка.
В Севастополе завели дело по факту гибели десятимесячного ребёнка
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

Дело возбуждено по результатам процессуальной проверки. Мальчик остался один в комнате без присмотра родителей, забрался на диван, затем на подоконник и выпал из окна девятого этажа.

Назначены экспертизы. Также планируется оценить обстановку в семье.

В 2018 году URA.RU сообщало, что в Курганской области организовали проверку по факту гибели выпавшего из окна ребёнка.

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