В Севастополе завели дело по факту гибели десятимесячного ребёнка

В Севастополе завели уголовное дело по факту гибели десятимесячного ребёнка.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

Дело возбуждено по результатам процессуальной проверки. Мальчик остался один в комнате без присмотра родителей, забрался на диван, затем на подоконник и выпал из окна девятого этажа.

Назначены экспертизы. Также планируется оценить обстановку в семье.

В 2018 году URA.RU сообщало, что в Курганской области организовали проверку по факту гибели выпавшего из окна ребёнка.