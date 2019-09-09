В Севастополе проводят проверку по факту гибели 10-месячного ребёнка

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В Севастополе организовали проверку по факту гибели 10-месячного ребёнка, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК России по региону.
В Севастополе проводят проверку по факту гибели 10-месячного ребёнка
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Установлено, что отец достал сына из кроватки и оставил в комнате, полагая, что мальчик поползёт к матери на кухню. Сам же он ушёл в другую комнату, чтобы поговорить по телефону.

Ребёнок забрался на диван, затем на подоконник, после чего выпал из окна девятого этажа. Он скончался в больнице.

Следователи выясняют обстоятельства случившегося.

В 2018 году URA.RU сообщало, что в Курганской области организовали проверку по факту гибели выпавшего из окна ребёнка.

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