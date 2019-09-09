В Севастополе проводят проверку по факту гибели 10-месячного ребёнка

В Севастополе организовали проверку по факту гибели 10-месячного ребёнка, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК России по региону.

Установлено, что отец достал сына из кроватки и оставил в комнате, полагая, что мальчик поползёт к матери на кухню. Сам же он ушёл в другую комнату, чтобы поговорить по телефону.

Ребёнок забрался на диван, затем на подоконник, после чего выпал из окна девятого этажа. Он скончался в больнице.

Следователи выясняют обстоятельства случившегося.

В 2018 году URA.RU сообщало, что в Курганской области организовали проверку по факту гибели выпавшего из окна ребёнка.