В Тюменской области проводят проверку по факту гибели четырёхлетней девочки

Короткая ссылка
В Тюменской области проводят доследственную проверку по факту гибели четырёхлетней девочки, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.
В Тюменской области проводят проверку по факту гибели четырёхлетней девочки
  • © Следственный комитет Российской Федерации

Инцидент произошёл 6 октября.

По предварительной информации, ребёнок выпал из окна дома в областном центре.

Как уточнили в региональном департаменте здравоохранения, вызов поступил в 8:28. Бригада скорой помощи прибыла на место через шесть минут и констатировала смерть девочки.

«Следователем проведён осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавили следователи.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе завели уголовное дело по факту гибели десятимесячного ребёнка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить