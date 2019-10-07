В Тюменской области проводят проверку по факту гибели четырёхлетней девочки

В Тюменской области проводят доследственную проверку по факту гибели четырёхлетней девочки, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

Инцидент произошёл 6 октября.

По предварительной информации, ребёнок выпал из окна дома в областном центре.

Как уточнили в региональном департаменте здравоохранения, вызов поступил в 8:28. Бригада скорой помощи прибыла на место через шесть минут и констатировала смерть девочки.

«Следователем проведён осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавили следователи.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе завели уголовное дело по факту гибели десятимесячного ребёнка.