«Меня очень беспокоит стагнация в реальных доходах»: Путин назвал одну из основных тем послания Федеральному собранию

Владимир Путин намерен затронуть тему преодоления бедности в своём послании Федеральному собранию, с которым он обратится 15 января. Глава государства отметил, что обеспокоен стагнацией реальных доходов россиян. Ранее российский лидер поднимал тему повышения благосостояния граждан том числе и в ходе декабрьской пресс-конференции, а также в предыдущем послании Федеральному собранию.

Президент России Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию уделит особое внимание теме повышения доходов россиян.

Как рассказал глава государства в интервью ТАСС, в настоящее время он работает над темой послания, однако содержание документа раскрывать пока рано.

«Есть варианты, но окончательно решения не приняты. Вопросы, связанные с преодолением застоя в сфере доходов граждан, со снижением количества людей, живущих на уровне минимального размера оплаты труда, с преодолением бедности», — перечислил Путин.

Он отметил, что «эти решения должны состояться», и сказал, что очень обеспокоен стагнацией реальных доходов населения.

«Нас беспокоит, меня очень беспокоит то, что произошла стагнация в реальных доходах населения», — сказал он.

Напомним, что послание президента Федеральному собранию предусмотрено Конституцией России. Статья 84 основного закона гласит, что глава государства в ежегодном обращении освещает основные направления внутренней и внешней политики государства.

В 2020 году Путин выступит с посланием к Федеральному собранию 15 января в Центральном выставочном зале «Манеж».

«Государство должно помочь людям»

В предыдущих посланиях Федеральному собранию Путин также уделял внимание проблеме преодоления бедности. В 2019 году глава государства указал, что решение демографических проблем, рост продолжительности жизни, снижение смертности прямо связаны с преодолением бедности.

Президент обратил внимание на то, что в 2000 году за чертой бедности находились 40 млн россиян, а в 2019 году — 19 млн россиян. Путин отметил, что в определённый момент этот показатель снижался до 15 млн, но впоследствии динамика ухудшилась.

По словам главы государства, чаще всего с бедностью сталкиваются «многодетные, неполные семьи, семьи, где есть инвалиды, а также одинокие пенсионеры и люди, которые не могут найти достойную, хорошо оплачиваемую работу, «потому что её просто нет или им не хватает квалификации».

Также по теме «Не может не вызывать беспокойства»: Путин заявил о медленном росте доходов россиян 26 августа Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил о медленном росте реальных доходов населения. По его словам,...

Президент подчеркнул, что бедность «буквально придавливает человека, лишает его жизненных перспектив».

«Государство должно помочь людям... выйти из сложной жизненной ситуации», — заключил российский лидер. Он привёл в пример несколько регионов, которые смогли улучшить показатели борьбы с бедностью за счёт так называемого социального контракта, когда государство предоставляет людям помощь в повышении квалификации, трудоустройстве и финансовых вопросах в обмен на обязательства с их стороны.

Путин также упомянул об ответственности граждан при взятии потребительских и микрокредитов, попросив Банк России и правоохранительные органы навести порядок в этой сфере.

«Подчеркну: и в решении проблемы бедности, и в развитии системы социальной поддержки важно дойти до каждой нуждающейся семьи, разобраться в её проблемах. Ни в коем случае нельзя отказывать в помощи только потому, что жизненные обстоятельства человека «немного» где-то и как-то не вписываются в формальные критерии той или иной нашей программы», — заключил глава государства.

Фундаментальные вопросы развития экономики

Путин касался темы противостояния бедности и повышения благосостояния граждан и в других выступлениях. Подробно он остановился на этих вопросах в ходе большой пресс-конференции, которая состоялась 19 декабря 2019 года.

На вопрос о росте благосостояния граждан президент ответил, что это одна из текущих проблем.

«Действительно, в последние годы мы наблюдали снижение реальных доходов граждан, и это очень плохо. Это одна из наших проблем, которые мы, безусловно, должны решать, но решать мы это должны на основе роста производительности труда и роста ВВП, это совершенно очевидно», — сказал Путин.

Вместе с тем, отметил глава государства, для решения подобных проблем не следует расходовать средства из резервных фондов, поскольку в таком случае деньги могут быстро закончиться.

«Поэтому нам нужно фундаментальные вопросы решать развития экономики и на этой базе поднимать уровень заработной платы», — сказал президент.

Он напомнил и о том, что уровень заработной платы за прошлый год «немножко подрос, немножко растут и реальные доходы, за III квартал мы это очевидно наблюдаем».