Путин назвал подвигом испытания народов России в 1990-е
По его словам, сейчас в стране наступила ситуация «внутренней стабильности» — экономика кардинально поменялась, хоть и остаётся много нерешённых проблем.
«Но это не сравнить с тем, что было. У нас один из самых низких показателей по внешней задолженности государства. А было сколько? Инфляция — 3,25%, а в 90-х годах 200% и 300% была, забыли уже просто, что это такое», — сказал Путин.
Он вспомнил настроения в обществе, когда «с офицеров фуражки сбивали», и сравнил с нынешним состоянием Вооружённых сил.
«Это всё в совокупности является не моим, а нашим общим достижением. Потому что то, что выдержал русский народ и все другие народы Российской Федерации в период 1990-х — начале 2000-х годов, — это само по себе подвигом можно назвать», — подчеркнул глава государства.