Путин назвал подвигом испытания народов России в 1990-е

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Российский лидер Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции назвал подвигом испытания, которые выдержали народы России в 1990-е годы.
Путин назвал подвигом испытания народов России в 1990-е

    По его словам, сейчас в стране наступила ситуация «внутренней стабильности» — экономика кардинально поменялась, хоть и остаётся много нерешённых проблем.

    «Но это не сравнить с тем, что было. У нас один из самых низких показателей по внешней задолженности государства. А было сколько? Инфляция — 3,25%, а в 90-х годах 200% и 300% была, забыли уже просто, что это такое», — сказал Путин.

    Он вспомнил настроения в обществе, когда «с офицеров фуражки сбивали», и сравнил с нынешним состоянием Вооружённых сил.  

    «Это всё в совокупности является не моим, а нашим общим достижением. Потому что то, что выдержал русский народ и все другие народы Российской Федерации в период 1990-х — начале 2000-х годов, — это само по себе подвигом можно назвать», — подчеркнул глава государства.

    RT ведёт прямую трансляцию.

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