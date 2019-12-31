«Эпический фейл»: МИД России ответил на сообщения СМИ о вечеринке ведомства за 2,5 млн

МИД России опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что ведомство собирается устроить новогоднюю вечеринку в стиле романа «Великий Гэтсби» стоимостью 2,5 млн рублей. Официальный представитель Мария Захарова назвала подобные публикации в прессе фейком. В ведомстве обратили внимание, что тендер на проведение мероприятия на сайте госзакупок разместило Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипкорпуса при МИД России, и посоветовали «МБХ медиа» и компании» нанимать на работу сотрудников, способных отличить госслужбу от коммерческой деятельности.

МИД России опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что ведомство собирается устроить новогоднюю вечеринку стоимостью 2,5 млн рублей. Министерство подчеркнуло, что подобные сообщения являются не более чем очередной манипуляцией либеральных медиа.

Официальный представитель МИД Мария Захарова на своей странице в Facebook назвала публикацию о вечеринке фейком и рассказала, как планирует встречать Новый год.

«Не хотелось в эти дни опять о фейках, но раз мою фотографию припечатали к фальшивке, припечатаю в ответ. P. S. Отмечаю дома, если что», — написала представитель ведомства.

26 декабря Захарова также рассказала, что слово «корпоратив» в департаменте информации и печати МИД России произносят с изрядной долей иронии, переходящей в сарказм.

«У нас не корпорация, у нас банда единомышленников», — отметила она после корпоративной новогодней вечеринки на Смоленской площади.

Напомним, накануне «Эхо Москвы», ссылаясь на так называемый Фонд борьбы с коррупцией* Алексея Навального, а также «МБХ медиа» Михаила Ходорковского сообщили, что российское внешнеполитическое ведомство якобы намерено провести дорогостоящий корпоратив в духе романа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби». Мероприятие, по данным вышеуказанных изданий, должно соответствовать стилю начала 20-х годов ХХ века в США.

При этом «МБХ медиа» ссылалось на сайт госзакупок, где был размещён тендер на проведение празднования новогодней ночи в комплексе отдыха «Завидово», заказчиком которого указано ФГУП «Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипкорпуса при МИД России» (ГлавУпДК). Согласно тендеру, более двух миллионов рублей планировалось направить на проведение самой тематической вечеринки без учёта питания, общая стоимость мероприятия — почти 3,9 млн рублей.

«Создание атмосферы блистательной вечеринки в усадьбе Джея Гэтсби, где шампанское рекой, море огней и веселья», — говорится в пояснении к заказу.

Техническое задание также включает выступление профессиональных кавер-групп, исполняющих эстрадные и джазовые композиции, фокусников и аниматоров.

Кроме того, ГлавУпДК также разместил заказ на оказание услуг по организации праздничного фейерверка стоимостью 260 тыс. рублей.

В документации уточняется, что мероприятие состоится в загородном отеле «Завидово» в Тверской области. Оно начнётся в 22:30 31 декабря и продолжится до 04:00 1 января.

Gettyimages.ru

© Wen Liu / EyeEm

МИД России назвал подобные сообщения эпическим фейлом и пояснил, что не устраивает никаких вечеринок за 2,5 млн рублей.

«Очередная манипуляция от «МБХ медиа» и компании. МИД России никаких вечеринок за 2,5 млн рублей не устраивает. Устраивает мероприятие ФГУП «Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипкорпуса при МИД России». Ещё одно такое «расследование», и мир узнаёт, что у ГлавУпДК есть свои гольф-поля и пара особняков в Москве, которые сдаются иностранцам. Очередной эпический фейл. Интересно, заголовок и картинку поменяют?» — говорится в сообщении на официальной странице ведомства в Facebook.

Министерство посоветовало изданию нанимать сотрудников с образованием, способных отличить госслужбу от коммерческой деятельности.

«Просьба к «МБХ медиа» & ко: набирайте людей с образованием, которые способны отличить МИД России от ГлавУпДК, то есть госслужбу от коммерческой деятельности. МИД России — это федеральный орган исполнительной власти, а ГлавУпДК — это федеральное государственное унитарное предприятие. Просьба обращаться за информацией в пресс-службу ГлавУпДК. Ну или за путёвками в «Завидово», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

В свою очередь, в главном производственно-коммерческом управлении по обслуживанию дипкорпуса при МИД России подтвердили, что являются инициатором проведения закупки. Представители ГлавУпДК пояснили, что расходы связаны с организацией праздника для частных лиц, купивших путёвки в «Завидово».

«ГлавУпДК при МИД России является коммерческим предприятием, среди филиалов которого загородные отели «Завидово» и «Москоу Кантри Клаб». Расходы на проведение новогодних мероприятий, указанные в статье, связаны с необходимостью организации соответствующей праздничной программы для гостей — частных лиц, покупающих путёвки в комплекс отдыха «Завидово», — говорится в сообщении.

В управлении подчеркнули, что данное мероприятие не проводится за счёт бюджетных средств МИД России. ГлавУпДК добавило, что с ценами и программой на праздничный новогодний заезд можно ознакомиться на сайте.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.