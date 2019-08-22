Захарова на форуме в Пятигорске станцевала лезгинку

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время посещения молодёжного форума «Машук» в Пятигорске станцевала лезгинку.

Как пишет МИД России в своём Twitter, дипломат посетила на форуме секцию обучения кавказским танцам.

🇷🇺 М.Захарова посетила на «Машуке» секцию обучения кавказским танцам. pic.twitter.com/iqviQZwq74 — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) August 22, 2019

«Я не училась (ранее. — RT), а как раз меня учили на форуме «Машук». У них одна из секций – обучение кавказским танцам», — рассказала она радиостанции «Говорит Москва» о том, кто научил её исполнять танец.

В 2016 году на приёме в рамках саммита Россия — АСЕАН Захарова станцевала калинку.