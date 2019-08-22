Захарова на форуме в Пятигорске станцевала лезгинку

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время посещения молодёжного форума «Машук» в Пятигорске станцевала лезгинку.
Захарова на форуме в Пятигорске станцевала лезгинку
  • © МИД России

Как пишет МИД России в своём Twitter, дипломат посетила на форуме секцию обучения кавказским танцам.

«Я не училась (ранее. — RT), а как раз меня учили на форуме «Машук». У них одна из секций – обучение кавказским танцам», — рассказала она радиостанции «Говорит Москва» о том, кто научил её исполнять танец.

В 2016 году на приёме в рамках саммита Россия — АСЕАН Захарова станцевала калинку.

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