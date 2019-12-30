Минтруд оценил идею введения норм поведения чиновников на корпоративах

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В Минтруде прокомментировали идею депутата заксобрания Ленинградской области Владимира Петрова, предложившего ввести правила поведения чиновников на корпоративах.
Минтруд оценил идею введения норм поведения чиновников на корпоративах
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Как отметили в ведомстве, разработанные Минтрудом рекомендации по соблюдению госслужащими норм этики для противодействия коррупции носят универсальный характер.

«В 2017 году Минтрудом России были разработаны и разосланы в заинтересованные органы рекомендации по соблюдению государственными (муниципальными) служащими норм этики в целях противодействия коррупции и иным правонарушениям», — приводит РИА Новости сообщение.

В министерстве подчеркнули, что данные рекомендации носят универсальный характер и затрагивают многие аспекты поведения госслужащих.

Ранее Петров предложил ввести нравственные правила поведения чиновников на корпоративах, а также усилить контроль за использованием бюджетных средств на подобные праздники.

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