Минтруд оценил идею введения норм поведения чиновников на корпоративах

В Минтруде прокомментировали идею депутата заксобрания Ленинградской области Владимира Петрова, предложившего ввести правила поведения чиновников на корпоративах.

Как отметили в ведомстве, разработанные Минтрудом рекомендации по соблюдению госслужащими норм этики для противодействия коррупции носят универсальный характер.

«В 2017 году Минтрудом России были разработаны и разосланы в заинтересованные органы рекомендации по соблюдению государственными (муниципальными) служащими норм этики в целях противодействия коррупции и иным правонарушениям», — приводит РИА Новости сообщение.

В министерстве подчеркнули, что данные рекомендации носят универсальный характер и затрагивают многие аспекты поведения госслужащих.

Ранее Петров предложил ввести нравственные правила поведения чиновников на корпоративах, а также усилить контроль за использованием бюджетных средств на подобные праздники.