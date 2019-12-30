Для чиновников предложили ввести правила поведения на корпоративах

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Депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести нравственные правила поведения чиновников на корпоративах и усилить контроль за расходованием средств из бюджета на подобные праздники.
Для чиновников предложили ввести правила поведения на корпоративах
  • Pixabay

Соответствующее обращение адресовано премьеру России Дмитрию Медведеву. В нём Петров подчёркивает, что ряд госслужащих после новогодних корпоративов публикуют в интернете фото и видео, которые не соответствуют их статусу, информирует РИА Новости.

По мнению парламентария, подобные публикации оказывают негативное воздействие на имидж и авторитет государственной власти.

«Чиновники любого ранга вправе проводить свой досуг в соответствии с личными представлениями о нормах допустимого. Тем не менее служащие не должны забывать, что являются лицом государства в глазах людей», — говорится в обращении.

В нём депутат призывает председателя правительства рассмотреть возможность «внедрения дополнительных нравственных правил поведения государственных служащих во время корпоративных и иных досуговых мероприятий».

По его словам, такие правила должны исключить «возникновение двусмысленных и нелицеприятных случаев с участием чиновников».

«Любой неформальный отдых чиновников не должен оплачиваться за счёт бюджета, за исключением случаев, допустимых законодательством», — говорится в письме.

Ранее в Минтруде заявили, что госслужащим нельзя брать подарки у друзей-подчинённых и у других лиц, в отношении которых они осуществляют функции госуправления. 

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