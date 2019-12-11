Минтруд: госслужащим запрещено брать подарки во внерабочее время

В Министерстве труда России сообщили, что госслужащим нельзя брать подарки у друзей-подчинённых и у других лиц, в отношении которых они осуществляют функции госуправления.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

«Получение подарков должностными лицами во внеслужебное время от своих друзей или иных лиц, в отношении которых должностные лица непосредственно осуществляют функции государственного (муниципального) управления, является нарушением установленного запрета», — указали в министерстве.

Также Минтруд рекомендует чиновникам отказываться от безвозмездного получения услуг или имущества, включая временное пользование, так как должностному лицу запрещено получение подарков в виде любой материальной выгоды.

В ведомстве напомнили, что в случае нарушения запрета на получение подарка госслужащего могут уволить либо привлечь к уголовной ответственности, если этот подарок будет расценён как взятка.

Ранее Nation News со ссылкой на результаты исследования платформы «Mail.Ru для бизнеса» передавал, что россияне назвали самые бесполезные корпоративные подарки на Новый год.