Россияне назвали самые бесполезные корпоративные подарки на Новый год

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Россияне рассказали о самых бесполезных корпоративных подарках на Новый год, сообщает Nation News со ссылкой на результаты исследования платформы «Mail.Ru для бизнеса».
Россияне назвали самые бесполезные корпоративные подарки на Новый год
  • Pixabay

Как оказалось, презенты от компании получают 74% респондентов.

В 2019 году наиболее распространёнными подарками станут конфеты (34%), деньги (21%), сувениры (21%) и подарочные сертификаты (20%).

По мнению участников опроса, полезными можно назвать подарочные сертификаты (33%), деньги (30%), гаджеты или электронику (19%), билеты в театр или на концерт (19%), а также сертификаты на путешествия (17%).

В числе бесполезных — сувениры (33%), алкоголь (30%), парфюмерия и косметика (28%), фрукты (25%), конфеты (24%).

Ранее, как передавал kp.ru, исследователи Mail.ru Group выяснили, какие подарки россияне чаще выбирают для новогодних поздравлений.

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