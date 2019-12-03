Россияне назвали самые бесполезные корпоративные подарки на Новый год

Россияне рассказали о самых бесполезных корпоративных подарках на Новый год, сообщает Nation News со ссылкой на результаты исследования платформы «Mail.Ru для бизнеса».

Как оказалось, презенты от компании получают 74% респондентов.

В 2019 году наиболее распространёнными подарками станут конфеты (34%), деньги (21%), сувениры (21%) и подарочные сертификаты (20%).

По мнению участников опроса, полезными можно назвать подарочные сертификаты (33%), деньги (30%), гаджеты или электронику (19%), билеты в театр или на концерт (19%), а также сертификаты на путешествия (17%).

В числе бесполезных — сувениры (33%), алкоголь (30%), парфюмерия и косметика (28%), фрукты (25%), конфеты (24%).

Ранее, как передавал kp.ru, исследователи Mail.ru Group выяснили, какие подарки россияне чаще выбирают для новогодних поздравлений.