Россияне назвали самые бесполезные корпоративные подарки на Новый год
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Как оказалось, презенты от компании получают 74% респондентов.
В 2019 году наиболее распространёнными подарками станут конфеты (34%), деньги (21%), сувениры (21%) и подарочные сертификаты (20%).
По мнению участников опроса, полезными можно назвать подарочные сертификаты (33%), деньги (30%), гаджеты или электронику (19%), билеты в театр или на концерт (19%), а также сертификаты на путешествия (17%).
В числе бесполезных — сувениры (33%), алкоголь (30%), парфюмерия и косметика (28%), фрукты (25%), конфеты (24%).
Ранее, как передавал kp.ru, исследователи Mail.ru Group выяснили, какие подарки россияне чаще выбирают для новогодних поздравлений.