Опрос: компании в России стали реже оплачивать новогодние корпоративы

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Только 51% российских компаний готовы полностью взять на себя расходы по организации новогодних корпоративов для сотрудников, сообщает «Российская газета» со ссылкой на опрос сервиса HeadHunter.
Опрос: компании в России стали реже оплачивать новогодние корпоративы
  • Pixabay

Согласно представленным данным, 37% новогодних корпоративов в России проходит за счёт работников и предприятий, а 12% — полностью за счёт сотрудников компаний.

При этом в Москве и Санкт-Петербурге в большинстве случаев корпоративы полностью оплачивают работодатели (67% и 65% соответственно), а, например, в Тульской области 23% работников оплачивают их за свой счёт.

Ранее газета «Известия» писала, что 74% россиян готовы поменять новогодний корпоратив на денежную премию.

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