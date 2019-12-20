«Всегда был один»: что известно о предполагаемом стрелке с Лубянки

СМИ сообщили, что предполагаемым преступником, устроившим стрельбу на Лубянке, мог быть житель Подольска Евгений Манюров. По словам его соседей, с которыми пообщался RT, мужчина был тихим, флегматичным, не состоял в отношениях и проводил много времени в одиночестве. Он жил с матерью, посещал спортзал и был членом стрелкового клуба, однако стрелял не очень хорошо и в Федерации практической стрельбы России не состоял.

Москвичи несут цветы к зданию ФСБ на Лубянке, где накануне неизвестный открыл стрельбу. В результате произошедшего погиб сотрудник ведомства, ещё пять человек получили ранения.

Соболезнования родственникам погибшего выразил мэр Москвы Сергей Собянин. В своём Twitter он сообщил, что медики оказывают всю необходимую помощь пострадавшим.

«Во вчерашней стрельбе на Лубянке погиб сотрудник ФСБ. Соболезную его родным и близким. Спасибо бойцам ФСБ, которые оперативно ликвидировали преступника», — заявил Собянин.

Также соболезнования семье погибшего выразила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

В свою очередь, глава СПЧ Валерий Фадеев назвал подобные акты проявления экстремизма прямой угрозой всему российскому обществу.

«Когда происходят такие атаки, удар принимают на себя сотрудники силовых служб. Спасибо за вашу работу. Выражаю слова поддержки в связи с сегодняшним происшествием», — добавил Фадеев.

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Инцидент прокомментировал и председатель СК Александр Бастрыкин. Он пообещал, что для расследования случившегося будут приняты исчерпывающие меры.

«Да, к сожалению, в наше мирное время произошла трагедия, в результате которой погиб сотрудник ФСБ России. Выражаю самые глубокие соболезнования родным погибшего сотрудника Федеральной службы безопасности. Заверяю, что следствием будут приняты исчерпывающие меры для того, чтобы детально установить причины и обстоятельства произошедшего», — цитирует Бастрыкина РИА Новости.

19 декабря около 18:00 неизвестный мужчина, находясь у здания ФСБ, открыл стрельбу в сторону сотрудников правоохранительных органов. Один сотрудник ведомства был убит на месте, ранения получили четверо силовиков и один случайный прохожий. Нападавший был ликвидирован.

После атаки Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, которое было передано в центральный аппарат ведомства для дальнейшего расследования. В ведомстве уточнили, что движение транспорта по Большой Лубянке снова открыто, на месте инцидента работают следователи и криминалисты.

Кроме того, следственные действия идут и в Московском городском спортивно-стрелковом клубе, где занимался предполагаемый преступник. Об этом сообщил Интерфаксу начальник управления информации и коммуникаций ДОСААФ Игорь Филимонов.

В ФСБ сообщили, что нападавший действовал один, проникновения в здание ведомства не было.

Как сообщает РЕН ТВ, стрелявшим якобы оказался 39-летний житель Подольска Евгений Манюров. По данным СМИ, мужчина занимался предпринимательской деятельностью, но в 2015 году его фирма была ликвидирована.

Соседка предполагаемого стрелка Лидия Васильевна в беседе с RT отметила, что редко видела мужчину, но охарактеризовала его как «хорошего мальчика» из хорошей семьи. По её словам, отец подозреваемого не жил с семьёй. Однако, как уточнила Лидия Васильевна, у Манюрова были прекрасные отношения с матерью и бабушкой, заслуженным учителем России, скончавшейся несколько месяцев назад. Она добавил, что мужчина — юрист по образованию, и, как упоминала его мать, работал в Москве.

«Он очень вежливый, очень приветливый. Всегда идёт и спросит, как здоровье, всегда с продуктами идёт», — рассказала женщина.

Она призналась, что не поверила, когда ей позвонили и рассказали о произошедшем. По её словам, подозрительные знакомые к мужчине не приходили, он «всегда был один», любил ходить в спортивный зал.

Другая соседка Манюрова также описала его как тихого, ничем не примечательного, немного флегматичного человека. Она рассказала, что о его увлечении оружием узнала случайно, когда тот пригласил её мужа пострелять в тире.

В свою очередь, тренер Олег Соколович рассказал «Комсомольской правде», что Евгений Манюров занимался в стрелковом клубе ДОСААФ, но пробыл там всего три месяца. Он также добавил, что Манюров плохо стрелял.

«Чтобы хорошо стрелять, надо несколько лет этим увлекаться. Он у нас месяца три прозанимался», — пояснил тренер.

Тренер добавил, что у Манюрова был нарезной карабин калибра 7,62 мм «со всеми полагающимися документами».

Сергей Чепурок, который ходил в один стрелковый клуб с Евгением Манюровым, также рассказал RT, что тот стрелял и двигался крайне непрофессионально.

«Не стоит его связывать с практической стрельбой, он в федерации (Федерации практической стрельбы России. — RT) не состоял, не участвовал особо в матчах. Призовое третье место на одном из турниров ему досталось только потому, что в дисциплине, в которой он выступал, было всего три стрелка. И в практической, и в оборонной стрельбе этот Манюров — случайный человек. Он ни в коем случае не является ни спортсменом-любителем, ни тем более спортсменом-профессионалом, как многие СМИ его преподносят, намекая на опасность этих видов стрелкового спорта», — отметил он.

Собеседник RT добавил, что Манюров, скорее всего, вообще участвовал в соревнованиях один раз. По его словам, это был простой клубный матч, который даже не стоял в календаре федерации.

В Федерации практической стрельбы России также подтвердили, что Манюров не был членом организации и не участвовал в организованных ею соревнованиях.