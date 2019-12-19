ОТКРЫВШИЙ СТРЕЛЬБУ В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ ДЕЙСТВОВАЛ В ОДИНОЧКУ — ФСБ

Один сотрудник ФСБ погиб при стрельбе в Москве

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Один сотрудник ФСБ погиб в результате стрельбы в районе улицы Большая Лубянка в центре Москвы. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ. 
Один сотрудник ФСБ погиб при стрельбе в Москве
  • Reuters

Также указывается, что проникновения в здание ФСБ не было.

Ранее в Минздраве сообщили, что в результате стрельбы на Лубянке два сотрудника ФСБ получили тяжёлые ранения. 

СК возбудил дело по факту стрельбы в центре Москвы.

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