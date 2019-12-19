Один сотрудник ФСБ погиб при стрельбе в Москве

Один сотрудник ФСБ погиб в результате стрельбы в районе улицы Большая Лубянка в центре Москвы. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Reuters

Также указывается, что проникновения в здание ФСБ не было. Ранее в Минздраве сообщили, что в результате стрельбы на Лубянке два сотрудника ФСБ получили тяжёлые ранения. СК возбудил дело по факту стрельбы в центре Москвы.