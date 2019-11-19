«Думал, за десять купюр много не дадут»: как подростки и студенты отправляются в тюрьму за сбыт фальшивых денег

Анонимно купить качественно подделанные банкноты сейчас проще простого. Расплатиться ими — тоже не проблема. Фальшивки распространяются так же, как наркотики: с помощью чатов в мессенджерах, сайтов в даркнете и закладок. Корреспондент RT встретился с фигурантами одного из уголовных дел о сбыте поддельных банкнот. Молодые люди сейчас в СИЗО под Санкт-Петербургом. Их история наглядно демонстрирует, как устроен рынок фальшивых денег и как ловят их распространителей.

Андрею (здесь и далее имена двух главных героев изменены. — RT) в жизни изначально не повезло. Мать-алкоголичка сначала периодически исчезала. И окончательно бросила сына, когда тому не было и 14 лет. Отца он последний раз видел вообще года в три. Зато взявшие Андрея на воспитание бабушка и дедушка — люди весьма достойные. У них в 100 км от Санкт-Петербурга просторный трёхэтажный дом с камином. Большая добродушная собака, пушистый кот. Уютная, организованная жизнь.

Уже под присмотром бабушки с дедушкой в 2018 году Андрей окончил девять классов местной школы, поступил в кулинарный техникум. Правда, не в 16, а в 17 лет — в начальных классах оставался на второй год. Как считает бабушка, из-за матери. Какое-то время состоял на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних: обычная юношеская история — ездил на мопеде без прав.

«Мотоциклами он давно увлекается, — замечает в разговоре с RT бабушка Валентина Александровна. — Всему посёлку их чинил. Руки золотые».

По её мнению, проблемы у ребёнка — именно так она называет уже совершеннолетнего внука — начались после поступления в техникум. Учебное заведение — в соседнем городке.

Валентина Александровна, бабушка фигуранта дела о сбыте фальшивых банкнот

© RT / Алексей Боярский

Каждый день не наездишься — бабушка с дедушкой сняли Андрею квартиру за 10 тыс. рублей в месяц. Оплачивали сами, равно как и вообще все расходы на жизнь: дед выдал внуку свою кредитную карточку.

«Казалось, удобно — мне же приходят сообщения о его тратах», — поясняет он в разговоре с RT.

Как вспоминают сейчас, долго решали, продолжить учёбу или сначала отслужить в армии. Выбрали бы службу, может, всё сложилось бы иначе. А так «ребёнок» стал как бы самостоятельным. Позвал жить вместе свою девушку, с которой познакомился ещё в школе. Пытался работать на автомойке. Начал употреблять лёгкие наркотики. Тем не менее первый год учёбы закончил без хвостов — перешёл на второй курс. Наступили каникулы. И тут Андрей подружился с Максимом, который летом жил в том же посёлке у своей бабушки.

Максим, один из арестованных распространителей фальшивых купюр

© RT / Дмитрий Бельянский

У ребят много общего. Максиму также 18. Мать умерла. Жил то с отцом, то с бабушкой. Свободное время проводил на футбольном поле. Учился на автослесаря в политехническом лицее, но после второго курса был отчислен за неуспеваемость. Пытался работать вместе с отцом (тот сварщик). Планировал этой осенью восстановиться в лицее. А пока вместе тусовались, возились с мотоциклами. По мере возможности подрабатывали в своём посёлке на участках: кому траву покосить, кому деревья попилить. И, увы, вместе баловались MDMA, известным как экстази.

«Проверенный сайт»

Старый СИЗО №6, что в посёлке Горелово Ленинградской области, больше напоминает зону, нежели тюрьму: подследственные содержатся в одноэтажных бараках-камерах. В каждой более сотни человек. Современно выглядят туберкулёзный блок да следственный корпус — камеры для допросов и встреч с адвокатами. Максима уже завели в камеру с прикрученными к полу столом и двумя табуретами, а также с кнопкой вызова конвоя. Андрей ждёт своей очереди на интервью в «стакане» — что-то вроде «обезьянника» ОВД.

«Два месяца уже тут, — замечает в разговоре с RT Максим. — Учебный год стартовал 2 сентября — собирался прийти в техникум и начать снова со второго курса. Но 1 сентября нас задержали, а 3-го назначили меру пресечения».

Совсем молодой парень. Вроде бы даже не бреется ещё. То, что оказался в заключении, осознал только недели через три — первое время всё казалось дурным сном.

По словам друзей, за лето они вдвоём промотали около 150—200 тыс. рублей.

«У меня есть карточка, на которую капает пенсия по утере кормильца, — рассказывает Максим. — Эти деньги мы с отцом не трогали, они предназначались на момент возвращения из армии. А служить я мог уйти прямо этой осенью, если бы не получилось с учёбой».

С этой карточки потратили около 100 тыс. рублей. Остальные сняли с кредитки дедушки Андрея и взяли в долг у микрофинансовой организации.

Андрей, один из арестованных распространителей фальшивых купюр

© RT / Дмитрий Бельянский

«Онлайн-кредитование, — объясняет в разговоре с RT Андрей, на которого и оформлены эти займы. — Присылаешь фото с паспортом в руках — получаешь деньги».

Сумма ушла на запчасти к мотоциклам, бары-рестораны, экстази. Брали понемногу, всё время казалось, что удастся заработать и доложить. Но труд на участках приносил от силы 2 тыс. рублей в день. Вот тогда и пришла в голову идея заняться фальшивыми деньгами. По словам Андрея, об этом ему рассказывал пару лет назад некий знакомый. Да и Максим читал о таком во «ВКонтакте».

«Это тот же магазин в даркнете, где продаются наркотики. Проверенный сайт. Выбираешь, что тебе нужно, доставят такой же закладкой. Мы купили на пробу десять поддельных пятитысячных купюр за 22 тыс. настоящих рублей», — рассказывает Андрей.

Чисто внешне банкноты от подлинных не отличались: присутствовали защитные нити-полоски, просматривались водяные знаки. Вот только бумага на ощупь немного разнилась с гознаковской. Для более-менее приближенных тактильных ощущений и придания хруста и блеска в сопроводительной инструкции рекомендовалось покрыть купленные подделки лаком для ногтей. Сбывать-разменивать друзья собирались по мелким загородным магазинчикам, где нет электронных аппаратов проверки подлинности.

«В инструкции говорилось, что их примут банкоматы старого образца. Так это или нет, проверять не стали. Это надо ездить по деревням, искать такие. А нам нужно было быстро», — объясняет Андрей.

Поймали за два дня

Сайт не подвёл — в указанном месте в районе одной из последних станций метро Санкт-Петербурга действительно нашлась закладка.

«Развернули, посмотрели банкноты и, даже не покрывая лаком, сразу пошли сбывать в ближайшие табачные магазины. Но там эти деньги не взяли. Спустились в метро, где тоже был магазин. В нём приняли», — рассказывает Максим.

Остальные купюры покрыли лаком и начали обменивать в табачных магазинах. Просто отъезжали на электричке от своей деревни за несколько станций, выходили купить сигареты-зажигалки. Сдача — около 4,5 тыс., но уже настоящих рублей. Ездили зайцем — от контролёров-кондукторов бегали. А в какой-то момент решили попробовать купить билеты за те же фальшивые пятитысячные, благо у кондуктора в поезде нет устройств для проверки подлинности. Получилось.

«После этого стали сдавать и в электричках», — вспоминает Максим.

Первую покупку билетов совершили 29 августа. В тот день они сбыли в электричках две купюры. На следующий день — ещё одну. А уже 1 сентября к Андрею и Максиму пришли с обысками.

«Вечером (29 августа. — RT) принимала деньги от разъездных кассиров, — рассказывает в разговоре с RT Раиса Давидюк, билетный кассир железнодорожной станции Тосно. — Очередная пятитысячная купюра показалась какой-то не такой. Слишком скользкая на ощупь».

Кассир пропустила банкноту через детектор — тот запищал. Посмотрела в ультрафиолете: ни герб, ни специальная полоска не высветились — просто белое пятно.

Все разъездные кассиры снабжены видеорегистраторами. При сомнении в подлинности получаемых денег записывают номера купюр и точное время их получения. Одна из кондукторов сделала такую запись прямо на глазах Максима и Андрея. Остальные, возможно, тоже записали. С помощью видео зафиксировали лица возможных преступников. Современные средства слежения в городе позволили почти мгновенно их идентифицировать.

«Мы установили их имена, фактическое место жительства, места притяжения — клубы, куда ходят выпивать, круг родственников и близких знакомых», — рассказал RT заместитель начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Санкт-Петербургского линейного управления МВД на транспорте Игорь Степанов.

По его словам, такого исхода ребята явно не ожидали — были страшно удивлены, что их нашли.

Заместитель начальника ОБЭП Санкт-Петербургского линейного управления МВД на транспорте Игорь Степанов

© RT / Алексей Боярский

«Особых рисков мы не видели, — объясняет в СИЗО Андрей. — Даже если бы поймали за руку с этой купюрой, всегда же можно сказать, что на улице подобрал».

Изъятые купюры, по предположению оперативников, изготовлены на Кавказе — совпадают с изъятыми ранее у других жуликов.

По данным Центрального банка РФ, ежемесячно в стране выявляется около 3 тыс. фальшивых банкнот, львиная доля которых — пятитысячные. В масштабах России это совсем немного. Осуждённых за изготовление, хранение, перевозку или сбыт поддельных денег или ценных бумаг в 170 раз меньше, чем осуждённых по наркотическим статьям (статистика Верховного суда за 2018 год).

Однако всё чаще конечными распространителями фальшивых денег, как и закладчиками наркотиков (RT писал об этом подробно), оказываются подростки и молодые люди студенческого возраста. Официальной статистики на этот счёт нет, но поиск в интернете по ключевым словам «подростки, фальшивые деньги» выдаёт целый список свежих историй. В Пермском крае задержали 16-летних, в Крыму — одного 16-летнего и одного 17-летнего... У всех одинаковая схема: купили через Telegram или сайт в даркнете. Пункт 1 ст. 186 (деяние в некрупном размере, не совершённое организованной группой) предполагает лишение свободы на срок до восьми лет либо принудительные работы — до пяти лет.

«Мне за это не платят»

Максим и Андрей во всём сознались.

«Смягчающие обстоятельства будут — у них явки с повинной по эпизодам, которые на момент задержания ещё не были зарегистрированы», — заявила в разговоре с RT следователь Санкт-Петербургского линейного управления МВД на транспорте Ольга Калашникова.

Следователь Санкт-Петербургского линейного управления МВД на транспорте Ольга Калашникова

© RT / Алексей Боярский

«Думал, за десять купюр много не дадут», — вспоминает Андрей.

Может, Максиму много и не дадут. А вот с Андреем всё сложнее. Помимо оставшихся поддельных банкнот, у него при обыске нашли ещё и наркотики: несколько таблеток амфетамина, завёрнутых по отдельности. Именно из-за количества и этих обёрток (так фасуют закладчики) Андрея подозревают не только в хранении наркотических веществ (ст. 228 УК РФ), но и в покушении на их сбыт (ст. 228.1 УК РФ). Причём в крупном размере.

«Если бы я был закладчиком, зачем мне тогда фальшивыми деньгами заниматься? — пожимает плечами Андрей. — Живу далеко от города. Купил сразу большую закладку, чтобы каждый раз не мотаться».

Андрея и Максима сейчас защищают так называемые бесплатные адвокаты — назначенные государством. Ни у отца Максима, ни у дедушки и бабушки Андрея денег нет. Максиму ещё повезло — его адвокат Ирина Кот пытается сделать всё, что может облегчить участь её подзащитного. Например, потратила полдня для поездки в СИЗО, чтобы помочь организовать интервью: возможно, суд учтёт и такое деятельное раскаяние. Адвокат же Андрея, хотя он и помог нам связаться с его родственниками и явно выразил заботу об интересах подзащитного, в СИЗО поехать отказался со словами: «Мне за это не платят».

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Как рассказала бабушка Андрея, на очередном суде по выбору меры пресечения адвокат тоже не присутствовал — был в это время на другом заседании. Вместо него формально посидел первый свободный адвокат, с подробностями дела вообще не ознакомленный.

«Сказать, что мы эти два месяца живём в аду, — ничего не сказать, — рыдает бабушка Андрея. — Ребёнок оказался не готов к самостоятельной жизни. Мы всё понимаем. Но сейчас правоохранительные органы хотят подвести его под что-то страшное. Под распространение наркотиков!»

Примеры, когда студентам-закладчикам давали по десять лет даже на фоне весьма зыбких, с точки зрения обывателя, доказательств, известны.

«Моим бабушке с дедушкой сейчас под 70 лет, — говорит Андрей. — Если выйду только через десять лет, их не будет. И девушки не будет. Больше всего боюсь не увидеть близких».

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина отмечает в беседе с RT, что всё чаще в сбыт наркотиков и фальшивых денег вовлекают именно подростков.

«Многие из них не осознают последствия своих действий. Проблема усугубляется тем, что в социальных сетях среди молодёжи набирают популярность группы так называемого ультрадвижения, включающего в себя такие течения, как А.У.Е., околофутбольные хулиганы и тому подобное. В них распространяются приглашения к зарабатыванию лёгких денег. Число постов, продвигающих привлекательность асоциального поведения (алкоголизм, наркомания, преступность, аморальность, деградация), выросло с 2017 года в 200 раз. На видео, выложенных на YouTube, и во «ВКонтакте» подробно рассказывается, где и как купить фальшивые деньги. Являются ли такие видео противоправными? Нужно ли ограничивать их распространение? Это вопрос не только к государству, но и к самим интернет-площадкам. До тех пор пока они сами не начнут удалять такого рода контент, ситуация с места не сдвинется. Мы ещё в прошлом году предложили внести изменения в закон: площадки обязаны следить, что на них распространяется. А в случае неудаления такой информации — штрафовать. Такие нормы уже введены в законодательство стран ЕС и США», — считает Мизулина.