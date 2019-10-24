Выход из тюрьмы: почему сериал «Трудные подростки» лучше смотреть взрослым

24 октября состоялась сетевая премьера сериала «Трудные подростки». Сюжет ленты разворачивается вокруг злоключений знаменитого футболиста Антона Ковалёва. Карьера спортсмена в одночасье рушится, когда он избивает посетителя кафе стулом и на два года оказывается за решёткой. Выйдя на свободу, Ковалёв от безысходности соглашается заняться подготовкой трудных подростков к соревнованиям. Его подопечные находятся в шаге от тюрьмы, и, возможно, только футболист — выпускник детского дома — сможет им помочь. Сериал будет транслироваться на more.tv и во «ВКонтакте».

24 октября онлайн-платформа more.tv открыла «Трудными подростками» линейку проектов собственного производства more originals. Случайно или не случайно, но эта честь выпала сериалу смелому, выбивающемуся из привычных телезрителям форматов. Впрочем, градус поднимаемых в ленте проблем (преступность среди малолетних, насилие в семье, наркотрафик) выдержат, пожалуй, исключительно интернет-площадки (она также будет доступна в социальной сети «ВКонтакте»). Герои — до такой степени трудные подростки, что 9-й «А», учившийся в нашумевшей «Школе» Валерии Гай Германики, покажется зрителю образцовым классом. А сами «Подростки», вопреки названию, вряд ли создавались для школьников.

Начинается всё с того, что известный футболист Антон Ковалёв (Никита Волков) в состоянии алкогольного опьянения избивает стулом посетителя кафе (не самый тонкий намёк на дело Кокорина и Мамаева) и на два года оказывается за решёткой. Впрочем, и без этого карьера Ковалёва шла под откос: ещё до срока он получил серьёзную травму колена.

Правда, если раньше герою, капитану сборной, обещали место тренера в детской академии клуба, теперь он — бывший заключённый — не может занять эту должность.

Из тюрьмы Антона не ждут ни подружки, ни фанаты — только глава центра для трудных подростков Герман Алексеевич (Александр Лыков), который воспитывал выросшего в детском доме героя. Герман Алексеевич предлагает спортсмену позаниматься с ребятами из его центра, чтобы восстановить репутацию.

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Однако справиться с детьми, для которых центр — возможно, единственное, что отделяет их от тюрьмы, оказывается сложнее, чем выиграть матч у голландской сборной. Биография трудных подростков омрачена сложными моментами: Лену (Анастасия Крылова) за крайне распущенное поведение прозвали «национальным достоянием», Никиту (Святослав Рогожан) регулярно избивает пьяный отец, Женя (Алёна Швиденкова) ворует одежду, которую не может купить.

Ненужные родителям подростки узнают жизнь на собственном плачевном опыте и не менее дурном примере старших товарищей, избравших своей идеологией АУЕ. С окружающими ребята не церемонятся, а между собой дружат только против преподавателей.

Ещё юные герои всеми силами стремятся к сексуальному просвещению. В этом вопросе они могут дать фору даже Ковалёву. Так, под видом развязной девушки с сайта знакомств воспитанники выманивают у тренера фото в обнажённом виде, чтобы впоследствии его шантажировать и всячески унижать.

Практически одновременно с Ковалёвым в центр приходит новый ученик, Филипп (Виталий Андреев). Его криминальное прошлое ознаменовано кражами и угонами, поэтому, оказавшись в кабинете директора, подросток сразу занимает оборонительную позицию: «Не докажете». Вскоре выясняется, что парень не похож на остальных воспитанников: с его талантом к математике можно поступить в лучшие вузы страны.

Герман Алексеевич предлагает Филиппу помощь знакомого репетитора при условии, что мальчик покончит с криминальным прошлым. Но это оказывается непросто: подросток хочет завоевать любовь красотки Лены, которую в мужчинах интересуют исключительно деньги. Ради возлюбленной герой решается на новое преступление и почти ставит под удар свою семью — маму и младшего брата.

В «Трудных подростках» собрано немало сюжетных ходов, которые зрители где-то и как-то уже видели. Известный спортсмен не может продолжать карьеру из-за травмы (как, скажем, герой «Битвы» 2019 года выпуска), да и с репутацией у него проблемы (как у персонажа Данилы Козловского в «Тренере»).

Линию профессионала и команды, у которой нет шансов на победу, эксплуатируют тоже повсеместно. Из самых свежих отечественных примеров — «Дылды» с Павлом Деревянко. Что касается темы трудных подростков, то на её основе построены и советская лента «Республика ШКИД», и сериал «Семейный бизнес», и та же «Школа». Наконец, история Фила напоминает оскароносного «Умницу Уилла Хантинга» с Мэттом Дэймоном и Робином Уильямсом.

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Пожалуй, главное отличие нового проекта от всех вышеперечисленных — подача. Сериал предназначен для зрителей старше 18 лет. Общая атмосфера в кадре — весьма мрачная. О тяжёлой жизни малолетних преступников рассказывается жёстко, без прикрас — в том числе с использованием мата и откровенных сцен. Концентрация в ленте повседневных ужасов настолько сильна, что порой происходящее кажется надуманным.

Хотя в сериале мало совершеннолетних героев (прежде всего, помимо Ковалёва и Германа Алексеевича, это преподаватели центра в исполнении Григория Калинина и Вильмы Кутавичюте), его сюжетная основа — катастрофа, которая может случиться с детьми, выросшими без любви и внимания старших. Молодые герои слишком быстро взрослеют, поскольку вынуждены самостоятельно отвечать за свои поступки и бороться за выживание, однако движутся в заведомо неправильном направлении.

К слову, исполняющие роли воспитанников центра актёры несколько старше своих персонажей — всем экранным подросткам более 20 лет. Владимир Гарцунов, Тимофей Елецкий и Мила Ершова уже были задействованы в полнометражных фильмах и сериалах, а Глеба Калюжного зрители помнят по главной роли в ленте «14+». Режиссёр проекта — Рустам Ильясов, обладатель приза Московского международного кинофестиваля 2013 года за лучший короткометражный фильм («Замок эльфов»).