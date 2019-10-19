«Угрозы населённым пунктам вниз по течению нет»: на территории Красноярского края введён режим ЧП после прорыва дамбы

Поисковые работы на месте разрушения дамбы в Курагинском районе Красноярского края приостановлены до утра, сообщили региональные власти. Сейчас пропавшими без вести числятся шесть человек. Число погибших составило 15 человек, ещё девять в различном состоянии были госпитализированы. После прорыва дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели также введено чрезвычайное положение. При этом в краевом правительстве отметили, что угрозы населённым пунктам вниз по течению реки Сейба, на которой стояло гидротехническое сооружение, нет.

Поисковые работы в районе села Щетинкино на реке Сейбе в Курагинском районе приостановлены. Они были начаты после разрушения дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели, в результате чего затопило несколько рабочих общежитий, в которых могли находиться 72 человека.

«В связи с наступлением темноты поисковые работы будут приостановлены и продолжатся на следующий день. В зоне русла реки работают более 70 профессиональных спасателей», — говорится в сообщении пресс-службы официального портала Красноярского края.

Вместе с тем региональные власти объявили о введении режима ЧС на территории Курагинского района. К тому же губернатор Александр Усс объявил, что понедельник, 21 октября, станет днём траура по погибшим — во всех городах и районах будут приспущены флаги.

Согласно последним данным, в результате прорыва дамбы погибли 15 человек, ещё шесть числятся пропавшими без вести. По словам председателя краевого правительства Юрия Лапшина, были спасены 44 человека, из которых медицинская помощь потребовалась девятерым.

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При этом в пресс-службе краевого Минздрава пояснили, что в общей сложности при ЧП пострадали 16 человек, однако семеро отказались от госпитализации.

«Девять пострадавших находятся в Курагинской больнице. Из них четверых доставят в Красноярск, так как их состояние оценивается как тяжёлое. У остальных — средняя степень тяжести», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

Наряду с этим издание «Комсомольская правда» опубликовало имена погибших рабочих, а телеканал РЕН ТВ представил список людей, поиски которых продолжаются.

Помимо этого, в Главном управлении МЧС России по Красноярскому краю сообщили, что после открытия телефона горячей линии было получено свыше 220 обращений из различных регионов страны.

Ведомство также опубликовало видео, на которых видны последствия прорыва гидротехнического сооружения.

Добавим, что президент России Владимир Путин в курсе произошедшей трагедии. Отчёт о ситуации ему представили глава МЧС Евгений Зиничев и губернатор Красноярского края Александр Усс.

«Президент поручил принять все меры по оказанию помощи людям, выяснению причин произошедшего, а также недопущению распространения последствий обрушения дамбы на близлежащие населённые пункты», — пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Кроме того, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поручила региональному омбудсмену оказать всевозможное содействие семьям погибших и пострадавшим.

«Причины трагического происшествия выясняют специалисты. Будет сделано всё, чтобы подобное не повторилось. Сегодня наш долг — поддержать людей, которых коснулось горе. Семьям погибших и пострадавших будет оказана необходимая помощь», — заявил глава региона Александр Усс.

При этом, как сообщили в пресс-службе Красноярского правительства, компания-работодатель готова взять на себя расходы по организации похорон погибших и оказанию помощи пострадавшим. Ранее сообщалось, что золотодобывающая артель принадлежит холдингу «Сибзолото». Как сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета, в офисах компании прошли обыски в рамках уголовного дела.

«В настоящее время изымается бухгалтерская и техническая документация, личные дела работников. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении.

Ранее СК открыл уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Вместе с тем в Ростехнадзоре сообщили, что дамба была временной, при этом собственник ООО «Сисим» (входит в холдинг «Сибзолото») не выполнил каких-либо требований, необходимых для получения разрешения на эксплуатацию гидротехнического сооружения и внесение его в госрегистр.

«Информация о данной насыпи в территориальном управлении Ростехнадзора отсутствовала», — пояснили в ведомстве.

Региональные власти также исключили возможность того, что прорыв дамбы на реке Сейба несёт опасность для других населённых пунктов вниз по течению.

«Вся промзона фактически не затронута. Только два нижних балка, где были люди. Ещё один балок и два небольших производственных объекта, они смыты. Вся остальная инфраструктура не затронута, она стоит. И готова к продолжению работ», — подчеркнул заместитель председателя краевого правительства Анатолий Цыкалов.

Он также отметил, что малые компании, занимающиеся недропользованием, могут в ближайшее время стать объектами для проверок со стороны региональных властей.

«Сейчас речь может идти только о тех гидротехнических сооружениях, которые построены недропользователями, но нигде не показаны... Все остальные объекты известны, их характеристики известны, они находятся на контроле», — добавил он.