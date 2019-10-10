Случайность или поджог: СК выясняет причины возгорания в полицейской машине с задержанными подростками в Иркутске

В Иркутске правоохранители выясняют причину возгорания в полицейской машине, перевозившей двоих задержанных подростков. Молодые люди утверждают, что случайно подожгли себя найденной в салоне зажигалкой. При этом, по их словам, полицейские не спешили прийти им на помощь, но снимали происходящее на видео. По версии представителей МВД, парни совершили умышленный поджог автомобиля, а один из них находился в состоянии наркотического опьянения. СК России проводит доследственную проверку по факту инцидента.

В последние дни серьёзный резонанс получило скандальное происшествие в Иркутске, где загорелся автомобиль патрульно-постовой службы, в котором находились двое задержанных подростков 16 и 17 лет. Версии пострадавших и их родителей, с одной стороны, и полиции — с другой, кардинально отличаются. Ситуация может проясниться в ближайшее время, когда свою проверку закончит Следственный комитет.

«Чиркнул зажигалкой»

Сам инцидент произошёл ещё 18 сентября. По версии подростков, родители которых обратились за юридической помощью к иркутскому правозащитнику Святославу Хроменкову, в тот день парни зашли в один из магазинов в Октябрьском районе Иркутска, чтобы разменять деньги.

Они утверждают, что вместо этого продавщица неожиданно заперла выходы из помещения, потребовав расплатиться за знакомого молодых людей, который тремя днями ранее взял что-то в магазине и не заплатил. Подростки уверяют, что отдали деньги за приятеля, но и после этого из магазина их не выпускали. Вскоре к магазину подъехала охрана, а затем и сотрудники полиции.

По словам задержанных, полицейские, решив не разбираться на месте, посадили парней без составления каких-либо протоколов в отсек для задержанных служебного «УАЗа» и повезли в отделение.

«В отсеке для заключенных было абсолютно темно. Мы были заперты вдвоем, просидели так около трёх минут. Мой друг нашёл зажигалку под лавочкой, и когда у меня упал телефон, он чиркнул зажигалкой, всё вспыхнуло. Испугавшись, я пытаюсь тушить, на меня всё брызгает, я начинаю гореть. Мы долбимся (в дверь. — RT), сотрудники начинают смеяться, снимать нас на камеру — видимо что-то было смешное. Потом нас прицепили к столбу наручниками, было очень больно. Потом нас посадили сначала в машину охраны, а потом — в машину ППС. Потом приехала скорая, мне поставили укол и увезли в больницу», — рассказал один из пострадавших в беседе с правозащитным проектом Хроменкова «Заправка».

Родные пострадавших подростков уверяют, что, помимо зажигалки, в салоне машины была и бутылка с горючей жидкостью, пары которой, возможно, и привели к возгоранию. По словам родственников задержанных, факт наличия бутылки в салоне сотрудники МВД позже устно подтвердили при беседе в отделении.

«Я думаю, это абсолютная халатность. Человеку плохо, а они над этим насмехаются, снимают на камеры, потом друг другу это показывают, смеются. То есть я приезжаю в отдел полиции, с меня каждый смеётся и фотографирует», — добавил один из молодых людей.

Подростки рассказали, что при допросе в отделении полицейские каждого из них по отдельности уговаривали дать против другого показания об умышленном поджоге. Кроме того, одному из парней якобы угрожали серьёзными проблемами с учёбой, если он будет дальше придерживаться своей версии событий.

Семьи обоих задержанных вскоре после случившегося подали заявления в Следственный комитет, а также пожаловались региональному детскому омбудсмену Светлане Семёновой.

«Умышленный поджог»

На опубликованную правозащитниками видеозапись обратили внимание СМИ, после чего на ситуацию официально отреагировали и в областной полиции. Там представили собственную версию случившегося.

«Вечером 18 сентября работники торгового заведения в Октябрьском районе областного центра передали прибывшим сотрудникам патрульно-постовой службы двух посетителей магазина, которые вели себя неадекватно и, по сообщению заявителей, возможно, могли быть причастны к совершению кражи, — говорится в заявлении МВД. — Для выяснения обстоятельств произошедшего и проведения опроса они были помещены в служебный автомобиль. Находясь в салоне автотранспорта, молодые люди совершили умышленный поджог машины».

В ведомстве отметили, что, благодаря действиям полицейских, подростков удалось вовремя извлечь из машины, также им была оказана первая помощь.

«По результатам медицинского освидетельствования у одного из получивших ожоги установлено состояние наркотического опьянения. Освидетельствование второго участника происшествия ещё находится в производстве у медиков. В настоящее время по данному факту ГУ МВД России по Иркутской области проводится служебная проверка», — говорится в сообщении.

В ответ на вопрос RT, каким образом полицейские установили, что подростки умышленно совершили поджог машины, учитывая отсутствие камер в отсеке для задержанных и отрицание данного факта самими молодыми людьми, официальный представитель ГУ МВД по Иркутской области Герман Струглин признал, что проверка данных об этом пока не закончена.

«Да, наша версия в том, что они сделали это не случайно, а намеренно. Причинно-следственная связь связана с тем, что кто-то умышленно чиркнул зажигалкой, но с какой целью, пока окончательно выводы делать рано. Проверка на данный момент не завершена», — заявил он.

При этим Струглин не стал детальнее комментировать информацию о наркотическом опьянении одного из подростков.

В среду вечером на ситуацию впервые отреагировали и в областном управлении Следственного комитета России. При этом ведомство не утверждает, что имел место умышленный поджог.

«18 сентября 2019 года в Иркутске в вечернее время двое подростков, находясь в автомобиле патрульно-постовой службы, подожгли его, получив при этом ожоги различной степени тяжести. По данному факту следственным отделом по Октябрьскому району Иркутска СУ СКР по Иркутской области проводится доследственная проверка», — отмечается в сообщении.

В ведомстве также подчёркивают, что после возгорания «сотрудниками полиции подростки незамедлительно были извлечены из отсека для задержанных, вызвана бригада скорой медицинской помощи».

Кроме того, отмечается, что СК продолжает проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Источник RT в силовых структурах региона добавил, что следователи пока не определились, по какой статье могут быть квалифицированы действия участников инцидента.

«Сейчас СК надо понять, чья версия ближе к истине, этих подростков или МВД. Быстрых результатов проверки ждать не стоит», — сказал собеседник.

Также источник подтвердил, что экспертиза показала наличие в организме одного из подростков запрещённых веществ.

Представляющий интересы пострадавших Святослав Хроменков в беседе с RT отказался комментировать обстоятельства дела, по крайней мере, до результатов доследственной проверки СК.