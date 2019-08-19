«О смерти никогда не говорил»: знакомые погибшей под Ульяновском семьи рассказали о подозреваемом в убийстве подростке

Подросток из села Патрикеево, подозреваемый в убийстве пятерых родственников, не страдал психическими заболеваниями. Такого мнения придерживаются знакомые погибшей семьи. Накануне были обнаружены тела матери школьника, четырёхлетних брата и сестры, а также бабушки и дедушки. Они были зарублены топором в собственном доме. Тело подростка нашли неподалёку от вышки связи: по версии следователей, юноша убил родных и покончил с собой. При этом друзья и родственники погибших утверждают, что он был спокойным ребёнком и отлично учился в школе.

Подросток из Ульяновской области Тимур Камалетдинов, который расправился с семьёй из пяти человек и покончил с собой, никогда не вызывал беспокойства у друзей и родственников. Об этом рассказал RT его знакомый Даниил К., обнаруживший тело молодого человека. Утром 18 августа Даниилу позвонил их общий с юношей знакомый и попросил зайти к тому домой — проверить, всё ли там в порядке.

«Я сначала подумал, что у Тимура, может быть, просто самочувствие не очень хорошее. Я пришёл к его дому, постучал, но никто не ответил. Входить побоялся,— вспоминает Даниил. — Я перезвонил другу, который просил проведать Тимура, и он сказал мне сходить к вышке. Оказалось, Тимур ему где-то в три часа ночи написал. Я нашёл его у вышки. Его тело было видно с дороги. Он лежал на спине без майки».

Даниил утверждает, что никто из окружения Тимура не замечал в его поведении ничего необычного — подросток ни с кем не ссорился, а в семье его очень любили. Девушки, по словам Даниила, у его друга не было.

«Я не знаю, почему он это сделал, он ничего о суициде, убийствах, смерти никогда не говорил. Буквально вчера вечером мы с ним виделись, настроение у него было вроде хорошее, и вечером он просто пошёл домой», — рассказал друг погибшего подростка.

Тётя Тимура Наталья Ширманова рассказала RT, что её племянник всегда был «спокойным, не взвинченным» мальчиком. Она также утверждает, что в семье не было особых проблем. По словам Ширмановой, в предсмертной записке Тимур объяснил, что уже давно думал о самоубийстве.

«Родственников он убивал, пока они спали. Дома оставил предсмертную записку, в которой объяснил, что уже давно думал о суициде и решил «забрать с собой свою семью», чтобы они не переживали из-за него», — рассказала Ширманова.

«Работал в интернете»

Наталья Ширманова отметила, что в сентябре её племянник должен был пойти в 11-й класс Базарносызганской школы №1. Накануне Тимуру приобрели всё необходимое к новому учебному году. Юноша занимался карате, всегда хорошо учился, шёл на золотую медаль и участвовал в олимпиадах. При этом, по словам Ширмановой, подросток много времени проводил в интернете.

«Он очень много сидел за компьютером, часто до трёх часов утра. Но всё равно хорошо учился», — отмечает женщина.

О пристрастии Тимура к компьютерам говорят и в школе, где учился подросток. По словам источника RT, юноша интересовался точными науками, в том числе информатикой. Один из друзей погибшего подростка заявил, что Тимур даже зарабатывал в интернете.

«Тимур работал в интернете, хотел помогать семье деньгами. Но чем именно он занимался, я не знаю», — уточнил собеседник RT.

Он также не согласился с версией, что погибший страдал психическим расстройством. По его словам, никаких признаков шизофрении или других отклонений за Тимуром не замечали.

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Ранее в региональной прокуратуре сообщили СМИ, что расправившийся с семьёй подросток страдал скрытыми расстройствами или шизофренией. Для проверки этой версии предсмертную записку Камалетдинова передали психиатрам для проведения экспертизы.

Как сообщила RT психолог Анна Портнова, у ребёнка действительно могли быть психические отклонения, с которыми до определённого момента он справлялся самостоятельно.

«В семье могли проявляться какие-то проблемы, но семья с этим справлялась и никуда не обращалась. В таком случае проблемы можно было выявить при тщательном обследовании. Не факт, что это было бы возможно на этапе обследования у школьного психолога, но у клинического психолога — да», — объяснила Портнова.

По её словам, у подростка также могло внезапно возникнуть острое психотическое состояние.

«В таком случае, к сожалению, это никак нельзя выявить, предусмотреть, предвидеть заранее. В принципе, это может произойти почти с любым подростком», — констатирует специалист.

Рос без отца

Отец погибшего подростка Ильдус уже давно не жил с семьёй — они с матерью Тимура развелись, когда мальчику было всего четыре года. Мужчина редко виделся с сыном, алименты бывшей жене не платил. Родственница семьи Наталья Ширманова сообщила RT, что супруги расстались из-за проблем отца Тимура с алкоголем.

Узнав о произошедшем 18 августа, Ильдус Камалетдинов приехал в Патрикеево. Как рассказали RT в местной администрации, мужчина забрал тело сына из морга. Сегодня в Карсунском районе, где живёт отец Тимура, состоятся похороны. Мужчина захотел провести их по мусульманскому обычаю. Похороны остальных членов семьи, по предварительным данным, должны пройти завтра.

Погибшие брат и сестра Тимура тоже росли без отца. Как рассказал RT источник в правоохранительных органах, несколько лет назад Марина Камалетдинова уехала на заработки в Ульяновск и вернулась оттуда беременной.

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Судя по соцсетям, она пыталась заниматься интернет-бизнесом. Регулярно проводила вебинары, в которых учила, как изменить свою жизнь и начать зарабатывать большие деньги.

Подруга Камалетдиновой Наталья Лазарева рассказала RT, что Марина не имела официального заработка, но получала стабильный доход, работая в интернете.

«Она никогда не жаловалась на отсутствие денег, говорила, что у неё всё нормально — якобы она хорошо зарабатывает на своём бизнесе в интернете. Говорила, что хочет переехать от родителей в город, что устала жить с ними в одном доме. Она даже копила на машину», — рассказала Лазарева.

По её словам, Камалетдинова зарабатывала на жизнь, проводя консультации по психологии. На странице женщины в социальной сети «Одноклассники» есть много информации о различных тренингах личностного роста.

«Она говорила, что здесь большие деньги крутятся. Я её иногда спрашивала, как же она справляется с этой работой, когда у неё малышня на компьютер лезет. Она говорила, что к ней племяшка приходит, помогает с детьми», — вспоминает подруга погибшей.

На учёте не состояли

Источник RT в правоохранительных органах сообщил, что в школе, где учился Тимур, семью Камалетдиновых считали проблемной — якобы в учреждение часто звонили из соцзащиты по поводу матери юноши Марины. По данным источника, женщина злоупотребляла спиртными напитками. Жалобы в соцзащиту якобы поступали от её же пожилых родителей.

«В школу звонили по поводу матери, опека приходила к семье составлять акт, и в это время мать пьяная была. Комиссия по делам несовершеннолетних и соцзащита к ним очень часто приезжали», — утверждает источник RT.

Наталья Ширманова не отрицает, что у её родственницы были проблемы с алкоголем. Впрочем, по её словам, несколько лет назад у женщины появились проблемы со здоровьем, и она бросила пить.

«Она раньше сильно пила, из-за этого состояла на учёте, — рассказала Наталья. — Но потом Марина съездила в Москву на операцию (у неё что-то серьёзное с головой было) и, когда вернулась, уже не пила. Года два, наверное, даже больше».

Между тем в правоохранительных органах RT заверили, что семья Камалетдиновых не состояла на учёте как неблагополучная. Об этом заявили и в отделе опеки и попечительства Базарносызганского района.





Старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима

«Поскольку ребёнок неопекаемый, этой семьёй органы опеки не занимались. Хотя возможно, что комиссионно — то есть по приглашению со стороны других ведомств — сотрудники опеки и посещали семью», — отметили в районной опеке.

После трагедии в Патрикееве прокуратура Ульяновска поручила Изненской районной прокуратуре провести проверку и выяснить, почему системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних не сработали должным образом, сообщил RT старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима.